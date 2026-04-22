Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chuyên gia phát hiện loài tê giác mới tại Bắc Cực

Các nhà khoa học phát hiện loài tê giác cổ đại mới tại vùng Bắc Cực của Canada, cung cấp thêm bằng chứng về lịch sử tiến hóa và di cư của loài động vật này.

Tâm Anh (TH)

Theo các nhà khoa học, loài tê giác cổ đại mới được xác định có tên là Epiatheracerium itjilik. Trong đó, "itjilik" có nghĩa là "băng giá" theo ngôn ngữ Inuit, phản ánh môi trường khắc nghiệt nơi nó từng sinh sống.

Hóa thạch gần như hoàn chỉnh của loài tê giác Epiatheracerium itjilik được nhóm nghiên cứu tại Canada tìm thấy trong một hồ nước thuộc miệng hố va chạm Haughton Crater trên đảo Devon Island, thuộc lãnh thổ Nunavut.

Khu vực tìm thấy hóa thạch là một trong những khu vực khắc nghiệt nhất trên thế giới hiện nay, khiến việc phát hiện một loài tê giác từng sinh sống tại đây trở nên đặc biệt đáng kinh ngạc.

Dựa trên tình trạng răng và xương, các nhà khoa học cho rằng, cá thể tê giác đang ở giai đoạn trưởng thành sớm hoặc trung niên. Đáng chú ý, nó không có sừng - khác với hình ảnh quen thuộc của tê giác ngày nay.

Trước khi đặt tên cho loài tê giác đã tuyệt chủng nhưng chưa từng được biết đến trước đây, nhóm nghiên cứu đã tham khảo ý kiến của Jarloo Kiguktak - trưởng lão người Inuit và cựu thị trưởng của cộng đồng Grise Fiord, nơi sinh sống cực bắc của người Inuit tại Canada. Cái tên "itjilik" được lựa chọn nhằm tôn vinh di sản văn hóa bản địa và đặc điểm "băng giá" của môi trường nơi loài này từng sinh sống.

te-giac.jpg
Loài tê giác Epiatheracerium itjilik mới được các chuyên gia xác định. Ảnh: Julius Csotonyi.

Các chuyên gia nhận định phát hiện này đặc biệt quan trọng vì đây là loài tê giác sống ở vĩ độ cao nhất từng được ghi nhận. Điều này khiến giới nghiên cứu có thêm thông tin về lịch sử tiến hóa và nơi phân bố của tê giác trong suốt chiều dài lịch sử.

Thông qua phân tích thêm 57 loài tê giác cổ đại khác, nhóm nghiên cứu phát hiện vùng Bắc Cực từng đóng vai trò lớn trong quá trình tiến hóa của loài tê giác.

Các nhà khoa học đưa ra giả thuyết rằng, tê giác có thể đã di cư giữa châu Âu và Bắc Mỹ thông qua một cầu đất cổ đại nhưng ngày nay đã biến mất, gọi là North Atlantic Land Bridge. Việc tìm thấy hóa thạch loài tê giác Epiatheracerium itjilik cho thấy Bắc Cực có tầm quan trọng trong nghiên cứu cổ sinh vật học.

Trước khi trở thành vùng đất lạnh giá và khắc nghiệt như ngày nay, Bắc Cực có thể từng là hành lang di cư và tiến hóa quan trọng của nhiều loài động vật lớn.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
Bài liên quan

Kho tri thức

Loài thú móng guốc kỳ dị có sừng chữ Y, họ hàng với tê giác

Megacerops là loài thú có vú tiền sử khổng lồ, từng thống trị Bắc Mỹ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa.

Thuộc họ Brontotheriidae đã tuyệt chủng. Megacerops là thành viên tiêu biểu của họ Brontotheriidae, nhóm thú móng guốc cổ đại có họ hàng xa với ngựa và tê giác, nhưng đã hoàn toàn biến mất khỏi Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Eocen. Loài này tồn tại cách đây khoảng 37–34 triệu năm, vào giai đoạn khí hậu Trái Đất ấm và ẩm, khi các thảo nguyên và rừng thưa bắt đầu mở rộng. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Năng lực đáng kinh ngạc của loài tê giác khổng lồ nhất châu Á

Đồ sộ và cổ xưa, tê giác một sừng (Rhinoceros unicornis) là biểu tượng hoang dã độc đáo của các thảo nguyên và rừng ẩm Nam Á.

Là loài tê giác lớn nhất châu Á. Tê giác một sừng có thể nặng từ 1,8 đến hơn 2,5 tấn, chiều dài cơ thể trên 3 mét, vượt trội so với hai loài tê giác châu Á khác về kích thước và sức mạnh. Ảnh: Pinterest.
Chiếc sừng đơn làm từ keratin. Sừng của loài này không phải xương mà cấu tạo từ keratin – chất giống móng và tóc người, mọc liên tục suốt đời và khiến chúng từng bị săn lùng vì các quan niệm y học sai lầm. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Tận mục loài tê giác khổng lồ nghi bị tuyệt chủng do con người

Từng lang thang trên những thảo nguyên băng giá thời tiền sử, Coelodonta là biểu tượng hùng vĩ của kỷ Băng hà với nhiều đặc điểm đáng kinh ngạc.

Coelodonta chính là tê giác lông mịn khổng lồ. Loài này thường được gọi là tê giác lông mịn (woolly rhinoceros), sống phổ biến ở Âu – Á trong kỷ Pleistocen, cùng thời với voi ma mút. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông dày thích nghi với khí hậu băng giá. Coelodonta sở hữu lớp lông hai tầng gồm lông ngoài dài và lông tơ dày bên trong, giúp giữ nhiệt hiệu quả trong môi trường lạnh khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới