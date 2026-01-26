Hà Nội

Loài thú móng guốc kỳ dị có sừng chữ Y, họ hàng với tê giác

Giải mã

Megacerops là loài thú có vú tiền sử khổng lồ, từng thống trị Bắc Mỹ và để lại dấu ấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa.

T.B (tổng hợp)
Thuộc họ Brontotheriidae đã tuyệt chủng. Megacerops là thành viên tiêu biểu của họ Brontotheriidae, nhóm thú móng guốc cổ đại có họ hàng xa với ngựa và tê giác, nhưng đã hoàn toàn biến mất khỏi Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Sống vào cuối kỷ Eocen. Loài này tồn tại cách đây khoảng 37–34 triệu năm, vào giai đoạn khí hậu Trái Đất ấm và ẩm, khi các thảo nguyên và rừng thưa bắt đầu mở rộng. Ảnh: Pinterest.
Kích thước tương đương tê giác lớn. Megacerops có thân hình đồ sộ, cao hơn 2 mét ở vai và nặng tới vài tấn, khiến nó trở thành một trong những động vật ăn cỏ lớn nhất thời kỳ đó. Ảnh: Pinterest.
Cặp sừng chữ Y đặc trưng. Đặc điểm nổi bật nhất của Megacerops là cặp sừng lớn hình chữ Y trên mũi, cấu tạo chủ yếu từ xương, có thể dùng để thị uy, tranh giành bạn tình hoặc phòng vệ. Ảnh: Pinterest.
Ăn thực vật mềm và lá cây. Cấu trúc răng cho thấy Megacerops chủ yếu ăn lá non, chồi cây và thực vật mềm, chưa thích nghi với việc gặm cỏ cứng như nhiều loài móng guốc hiện đại. Ảnh: Pinterest.
Tuyệt chủng do biến đổi khí hậu. Sự suy giảm nhiệt độ toàn cầu cuối kỷ Eocen cùng thay đổi thảm thực vật được cho là nguyên nhân chính khiến Megacerops và các họ hàng không thể thích nghi và dần biến mất. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng nghiên cứu tiến hóa thú lớn. Ngày nay, Megacerops là hóa thạch quan trọng giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về sự phát triển, đa dạng và tuyệt chủng của các loài thú khổng lồ trước kỷ Băng hà. Ảnh: Pinterest.
