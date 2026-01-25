Năng lực đáng kinh ngạc của loài tê giác khổng lồ nhất châu Á

Hà Nội

Giải mã

Đồ sộ và cổ xưa, tê giác một sừng (Rhinoceros unicornis) là biểu tượng hoang dã độc đáo của các thảo nguyên và rừng ẩm Nam Á.

T.B (tổng hợp)
Là loài tê giác lớn nhất châu Á. Tê giác một sừng có thể nặng từ 1,8 đến hơn 2,5 tấn, chiều dài cơ thể trên 3 mét, vượt trội so với hai loài tê giác châu Á khác về kích thước và sức mạnh. Ảnh: Pinterest.
Chiếc sừng đơn làm từ keratin. Sừng của loài này không phải xương mà cấu tạo từ keratin – chất giống móng và tóc người, mọc liên tục suốt đời và khiến chúng từng bị săn lùng vì các quan niệm y học sai lầm. Ảnh: Pinterest.
Lớp da như áo giáp thời tiền sử. Da tê giác một sừng dày, chia thành các mảng lớn với nếp gấp sâu ở cổ, vai và hông, tạo cảm giác như đang khoác một bộ giáp, có tác dụng bảo vệ trước côn trùng và va chạm. Ảnh: Pinterest.
Phân bố giới hạn ở Nam Á. Hiện nay, tê giác một sừng chỉ còn sống tự nhiên tại Ấn Độ và Nepal, chủ yếu ở các đồng cỏ ngập nước và rừng ven sông, nơi nguồn thức ăn và nước dồi dào quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn chính là cỏ cao. Khác với tê giác châu Phi, tê giác một sừng chủ yếu gặm cỏ cao, lau sậy và cây thủy sinh, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc thảm thực vật đồng cỏ. Ảnh: Pinterest.
Khả năng bơi lội đáng kinh ngạc. Loài tê giác này bơi rất giỏi, thường xuyên lội sông và đầm lầy để làm mát cơ thể, tránh côn trùng và di chuyển giữa các khu vực kiếm ăn. Ảnh: savetherhino.org.
Từng bên bờ tuyệt chủng. Đầu thế kỷ 20, số lượng tê giác một sừng giảm xuống chỉ còn vài trăm cá thể do săn bắn và mất môi trường sống, trở thành một trong những trường hợp suy giảm nghiêm trọng nhất của động vật lớn. Ảnh: inaturalist.
Là câu chuyện thành công của bảo tồn. Nhờ các chương trình bảo vệ nghiêm ngặt tại vườn quốc gia Kaziranga và Chitwan, quần thể tê giác một sừng đã phục hồi lên hơn 3.000 cá thể, trở thành biểu tượng hy vọng cho bảo tồn động vật hoang dã. Ảnh: infradoxxs.com.
T.B (tổng hợp)
