NASA dự định xây dựng căn cứ trên Mặt trăng thế nào?

NASA có dự định xây dựng căn cứ trên Mặt trăng theo 3 giai đoạn. Chi phí ước tính cho việc xây căn cứ trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất là 20 tỷ USD.

Sau thành công của sứ mệnh Artemis II, NASA thông báo về dự định xây dựng căn cứ trên Mặt trăng thông qua "Cẩm nang hướng dẫn căn cứ Mặt trăng (MBUG)" gồm 9 trang. Qua đó, NASA nêu chi tiết những công việc mà cơ quan này cần thực hiện để xây dựng căn cứ hoạt động lâu dài ở cực Nam Mặt trăng.
Theo nội dung trong MBUG và một số tài liệu cũ, NASA sẽ thực hiện hàng chục vụ phóng tàu và đổ bộ, triển khai thành 3 giai đoạn với tổng cộng 73 chuyến hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng.
Trong đó, giai đoạn 1 gồm 25 vụ phóng và 21 lần hạ cánh nhằm thiết lập khả năng tiếp cận thường xuyên và ổn định đến bề mặt Mặt trăng. Theo kế hoạch Xây dựng Căn cứ Mặt trăng do NASA công bố ngày 24/3 vừa qua, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành năm 2029.
Tiếp đến, giai đoạn 2 dự kiến diễn ra trong thời gian từ năm 2029 - 2032 với 27 vụ phóng và 24 lần hạ cánh. Mục tiêu của giai đoạn này là xây dựng hạ tầng ban đầu cho căn cứ Mặt trăng và các nhiệm vụ chở người 2 lần/năm.
Giai đoạn 3, từ năm 2032 đến một thời điểm chưa xác định, NASA sẽ thực hiện 29 vụ phóng và 28 lần hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng. Mục tiêu là nhằm thiết lập công nghệ vận chuyển hàng hóa qua lại cũng như duy trì sự hiện diện liên tục của con người trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.
NASA cho biết thêm rằng cần nắm thông tin chính xác về cực Nam Mặt trăng cũng như môi trường tại đây để vận hành máy phát nhiệt đồng vị phóng xạ - loại pin hạt nhân tạo ra nhiệt và điện.
Các chuyên gia của NASA còn lên Kế hoạch dài hạn về năng lượng bao gồm việc xây lò phản ứng hạt nhân trên Mặt trăng.
NASA tuyên bố sẽ xây căn cứ Mặt trăng với chi phí 20 tỷ USD. Một số chuyên gia cho rằng, chi phí thực tế có thể lớn hơn nhiều bởi lẽ chỉ riêng chi phí ước tính cho một tên lửa Hệ thống Phóng Không gian (SLS) khoảng 2,5 tỷ USD. Tên lửa SLS đã được NASA sử dụng trong sứ mệnh Artemis II vừa qua.
Việc đổ bộ Mặt trăng với tần suất dày như kế hoạch mới công bố được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách.
Dù vậy, NASA cho biết tiếp tục nỗ lực lấp đầy nhiều khoảng trống về công nghệ và dữ liệu cũng như chú ý đến những yếu tố cần phát triển trong chương trình Mặt trăng để phục vụ mục tiêu xa hơn là đưa con người lên sao Hỏa. Ảnh: NASA.
