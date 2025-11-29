Chuyên gia chỉ lý do không tải “tài liệu 88 trang”, kể cả từ người quen

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo tuyệt đối không mở, tải bất kỳ "tài liệu 88 trang" nào, kể cả từ người quen. Không đăng nhập vào bất kỳ đường link lạ nào.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, nhiều đối tượng lợi dụng sự lan truyền của “tài liệu 88 trang” để phát tán link giả mạo dưới dạng PDF, file nén hoặc đường link rút gọn.

Tuyệt đối không được chia sẻ hay lan truyền các nội dung liên quan tài liệu 88 trang

Ngày 29/11, Cơ quan Công an xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) đã phát đi cảnh báo khẩn cấp đến người dân sau khi phát hiện một số tài liệu có nội dung kích động bạo lực, hướng dẫn hành vi giết người đang bị phát tán lén lút trên mạng xã hội. Những tài liệu này - trong đó có loại được gọi là “tài liệu 88 trang”, được đánh giá là cực kỳ độc hại, gây hoang mang dư luận và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo Công an xã Tiên Hưng, người dân tuyệt đối không được chia sẻ hay lan truyền các nội dung nói trên. Nếu vô tình nhận được, cần xóa ngay lập tức và tuyệt đối không chuyển tiếp cho bất kỳ ai. Bên cạnh đó, khi phát hiện tài khoản hoặc cá nhân đăng tải, tán phát tài liệu độc hại, người dân cần báo cáo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Cùng với đó, các gia đình tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng mạng xã hội của con em mình, hướng dẫn trẻ tránh xa những nội dung tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến nhận thức.

Công an xã cho biết, mọi hành vi lưu trữ, chia sẻ hoặc phát tán nội dung bạo lực, kích động phạm tội đều có thể bị xử phạt hành chính từ 5 triệu đồng trở lên, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Cùng với cảnh báo về tài liệu độc hại, cơ quan chức năng nhấn mạnh tình trạng các tin đồn dạng “nửa thật nửa bịa” đang trở thành cái bẫy quen thuộc mà kẻ gian sử dụng để lừa đảo người dân. Những câu chuyện giật gân, thông tin về “tài liệu mật”, “sự thật bị che giấu” thường đánh đúng tâm lý tò mò, khiến nhiều người dễ dàng bấm vào các đường link lạ, tham gia các nhóm kín hoặc tải về những tệp tin chứa mã độc.

Chỉ vài thao tác nhấp chuột, người dùng có thể trở thành nạn nhân của tấn công chiếm đoạt tài khoản Facebook, Gmail hoặc thậm chí toàn bộ dữ liệu trong điện thoại. Nghiêm trọng hơn, nhiều người - đặc biệt là người lớn tuổi đã bị khai thác thông tin dẫn đến mất tài khoản ngân hàng, bị lừa chuyển tiền với số tiền lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Công an khuyến cáo người dân cần bình tĩnh trước mọi thông tin lan truyền trên mạng, tuyệt đối không truy cập link lạ, nhóm kín hoặc file chưa được kiểm chứng. “Hãy dừng lại trước khi bấm. Một giây tò mò có thể trả giá bằng cả tài khoản lẫn tài sản của bạn”, cơ quan chức năng nhấn mạnh.

Người dân được khuyến nghị chủ động bảo vệ mình và người thân, nâng cao ý thức an toàn thông tin và báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Chỉ một cú nhấp chuột, có nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp tài khoản

Liên quan đến sự việc, nhiều chuyên gia an ninh mạng cũng đã lên tiếng cảnh báo. Theo chuyên gia WhiteHat, tâm lý tò mò là điều bình thường, là bản năng có sẵn của con người, nhất là khi gặp những thông tin gây sốc, không rõ ràng. Nhưng chính lúc đó, kẻ xấu thường lợi dụng để tung ra những đường link lạ, file tải xuống hoặc trang web giả mạo.

Người dùng vì muốn “xem thử có gì”, dễ dàng nhấp vào những liên kết được chia sẻ qua tin nhắn, nhóm kín hoặc bài đăng không rõ nguồn gốc. Chỉ cần một cú bấm, nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp tài khoản hoặc thu thập dữ liệu cá nhân đã xuất hiện.

Nhiều đối tượng lợi dụng sự lan truyền của “tài liệu 88 trang” để phát tán link giả mạo dưới dạng PDF, file nén hoặc đường link rút gọn. Bề ngoài trông rất bình thường nhưng bên trong có thể chứa mã độc.

Những thông tin lan truyền khiến nhiều người bất chấp tò mò mà xin link​. Ảnh: WhiteHat.

Có trường hợp người dùng được yêu cầu đăng nhập tài khoản Google, Facebook hoặc nhập thông tin cá nhân để “mở file” và ngay lập tức thông tin bị lấy cắp. Một số đường link còn cài theo phần mềm theo dõi hoặc mã hóa dữ liệu trong máy để tống tiền. Chỉ cần một thao tác bất cẩn, người dùng có thể mất tài khoản, mất dữ liệu, mất quyền truy cập vào thiết bị hoặc bị lợi dụng vào những mục đích nguy hiểm hơn.

Khi một câu chuyện chưa được xác thực lan truyền quá nhanh, đó luôn là môi trường lý tưởng cho tin giả và trò lừa đảo "mọc lên như nấm". Những nội dung gây sốc nhưng mơ hồ, bật mí nửa vời khiến nhiều người tin rằng có bí mật động trời rồi lao vào tìm kiếm mà quên mất việc xác minh nguồn tin. Kẻ xấu hiểu rõ tâm lý này nên càng tung thêm link, file, group kín… để dụ người dùng tự đưa mình vào bẫy.

Trong bối cảnh này, cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là bớt tò mò và cẩn trọng hơn. Chuyên gia WhiteHat cảnh báo nếu gặp link tải "tài liệu 88 trang", tuyệt đối không mở, không tải xuống và không đăng nhập vào bất kỳ trang lạ nào.

"Ngay cả khi link được gửi từ người quen, cũng không nên vội tin vì họ có thể đã bị hack tài khoản. Hãy ưu tiên đọc thông tin từ các báo chính thống; nếu chưa báo nào đưa tin, nghĩa là chưa có xác thực. Đây là nguyên tắc đơn giản nhưng rất hiệu quả để tránh rủi ro", chuyên gia cảnh báo.

Cũng theo các chuyên gia, việc cài đặt phần mềm bảo vệ và thường xuyên cập nhật thiết bị là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để giảm nguy cơ bị lừa đảo, nhất là với người lớn tuổi hoặc ít hiểu biết về công nghệ.

Thay vì chỉ dựa vào các công cụ mặc định của hệ điều hành vốn chỉ bảo vệ ở mức cơ bản, người dùng nên sử dụng phần mềm diệt virus bản quyền hoặc các giải pháp giám sát email vì chúng có khả năng phát hiện và ngăn chặn tốt hơn các loại mã độc hiện đại có thể ẩn mình, bám trụ lâu dài và xâm nhập sâu vào hệ thống.

“Chúng ta đều có thể là nạn nhân nếu không cẩn thận và kẻ xấu luôn chờ đợi những lúc mất cảnh giác như vậy”, chuyên gia khuyến cáo.