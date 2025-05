Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025: Kiến tạo hệ sinh thái

Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; ông Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội.

Về phía ngành Ngân hàng có sự tham dự của Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Ngân hàng cùng các Phó Thống đốc, đại diện các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp công nghệ….

Hội tụ tầm nhìn - Hướng tới hệ sinh thái tài chính lấy người dân làm trung tâm

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận tư duy đổi mới, hành động quyết liệt của toàn ngành trong công cuộc chuyển đổi số, đây là nền tảng vững chắc để ngành ngân hàng tiếp tục phát huy vai trò là “mạch máu” của nền kinh tế số, một hệ sinh thái số thông minh, an toàn và lấy người dân làm trung tâm.

Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số trong ngành ngân hàng có mục tiêu quan trọng nhất là kết nối hiệu quả giữa các ngân hàng với nhau, giữa ngân hàng với Nhà nước, giữa ngân hàng với người dân và các đối tác xã hội. Đó là nền tảng để góp phần phát triển Chính phủ số, xã hội số, công dân số, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội bền vững. Theo Thủ tướng, mục tiêu tiếp theo cần đạt được là mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, giúp giảm chi phí vận hành cho hệ thống ngân hàng và ngăn chặn tình trạng tham nhũng, lãng phí thông qua minh bạch hóa các giao dịch tài chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu quá trình chuyển đổi số phải bám sát đường lối, hành động một cách quyết liệt, nâng tầm hiệu quả thực chất, tránh hình thức. Đồng thời, ngành ngân hàng cần nắm bắt kịp thời thời cơ, đón đầu công nghệ mới, tiên phong trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, qua đó tạo ra những sản phẩm tài chính đa dạng, dịch vụ an toàn, tiện ích.

Thủ tướng khẳng định: mọi chính sách và hành động đều phải đặt lợi ích của người dân làm trung tâm, coi người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cùng đồng hành và đóng góp xây dựng hệ thống tài chính hiện đại.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ rõ những nhiệm vụ cụ thể mà toàn ngành ngân hàng cần thực hiện trong thời gian tới là cần tăng tốc, bứt phá và về đích sớm hơn so với lộ trình đề ra. Cụ thể đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, thúc đẩy chuyển đổi số cho cả người dân và doanh nghiệp; Ban hành các chính sách ưu tiên thiết thực dành cho người yếu thế, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ ngân hàng số; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực số chất lượng cao, đủ năng lực làm chủ công nghệ mới. Và quan trọng nhất, phải bảo đảm an toàn, an ninh hệ thống thông tin tài chính, ngân hàng, bảo vệ lợi ích quốc gia và quyền lợi của người dân.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Ngân hàng phát biểu tại Hội nghị

Tại sự kiện, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2025 với chủ đề “Hệ sinh thái số thông minh trong kỷ nguyên mới” là sự kiện thường niên quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị cao và cam kết mạnh mẽ của toàn ngành trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng chỉ rõ những định hướng chiến lược của ngành trong giai đoạn tới. Theo đó, NHNN sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách để các tổ chức tín dụng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng số an toàn, tiện lợi, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính cho mọi tầng lớp nhân dân.

Thống đốc cũng công bố để triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với tinh thần đồng hành với các ngành, lĩnh vực khác trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW, NHNN đã xây dựng và chỉ đạo các Ngân hàng thương mại triển khai Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số nhằm thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia thuộc các lĩnh vực giao thông, điện lực và công nghệ số theo danh mục do các bộ, ngành công bố. Đến nay, 21 NHTM đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực 500.000 tỷ đồng cho vay theo Chương trình với lãi suất cho vay ưu đãi bằng VND, thấp hơn tối thiểu từ 1%/năm so với mức lãi suất cho vay bình quân trung, dài hạn của chính ngân hàng cho vay áp dụng trong từng thời kỳ. Để các ngân hàng có thể sớm triển khai Chương trình tín dụng này, NHNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các NHTM tổ chức thực hiện trong phạm vi thẩm quyền.

Tại hội nghị, đại diện các ngân hàng và tổ chức tín dụng có những chia sẻ sâu sắc về kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai chuyển đổi số, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới. Các ý kiến đều thống nhất rằng, chuyển đổi số không chỉ đơn thuần là đầu tư công nghệ mà cần gắn liền với đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao chất lượng nhân lực và điều chỉnh toàn diện quy trình vận hành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan gian hàng của Agribank tại sự kiện

Một số ngân hàng thương mại lớn đã trình bày các mô hình tiêu biểu như triển khai Core Banking thế hệ mới, mở rộng ngân hàng số đa kênh, tăng cường tích hợp dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao năng lực phân tích hành vi khách hàng và cá thể hóa sản phẩm, dịch vụ.

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh tới yêu cầu cấp thiết trong việc đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao, tăng cường đầu tư cho an ninh mạng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục tài chính số để người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn và vùng sâu, vùng xa, có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng số an toàn.

Những chia sẻ thực tế từ các tổ chức tín dụng không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh chuyển đổi số ngành ngân hàng mà còn khẳng định tinh thần đồng hành, hợp lực và chia sẻ của toàn ngành, hướng tới một hệ sinh thái tài chính hiện đại, nơi mà công nghệ phục vụ con người một cách hiệu quả và nhân văn.

Hướng tới hệ sinh thái tài chính số thông minh và nhân văn

Trong bức tranh toàn cảnh về chuyển đổi số của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thể hiện vai trò tiên phong với những nỗ lực và kết quả ấn tượng. Tại sự kiện, gian hàng công nghệ của Agribank đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu với những ứng dụng công nghê tiên tiến và mô hình quầy giao dịch thông minh, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và tiện lợi cho khách hàng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chụp ảnh lưu niệm với Ban lãnh đạo Agribank

Đặc biệt, nội dung trình bày của Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Ngọc tại hội nghị với chủ đề “Chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng/thẻ” đã nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia và lãnh đạo ngành. Agribank đã cho thấy những bước tiến vững chắc trong việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của các chương trình an sinh xã hội. Những con số ấn tượng được Agribank công bố đã minh chứng cho nỗ lực và đóng góp lớn vì cộng đồng: ngân hàng đã phát hành 12 triệu thẻ, mở 9 triệu tài khoản tại các vùng nông thôn, miền núi, thực hiện chi trả cho 500.000 người nhận trợ cấp và giải ngân 210.000 tỷ đồng qua kênh bảo hiểm.

Những kết quả này không chỉ thể hiện sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ mà còn cho thấy trách nhiệm xã hội sâu sắc của Agribank trong việc đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các chính sách an sinh. Agribank cũng thể hiện cam kết dài hạn trong việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu tích hợp sâu rộng với hệ thống định danh điện tử quốc gia (VNeID), tiến tới mô hình chi trả không giấy tờ, góp phần nhân văn hóa các dịch vụ tài chính, đặc biệt là đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa, những đối tượng còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025 đã khép lại với những dấu ấn quan trọng, thể hiện quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành trong việc kiến tạo một hệ sinh thái tài chính số thông minh, an toàn và tiện lợi. Tinh thần chủ động, sáng tạo và sự đồng hành chặt chẽ giữa các ngân hàng và doanh nghiệp công nghệ là yếu tố then chốt để hiện thực hóa mục tiêu này.

Sự kiện Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2025 không chỉ là nơi để các tổ chức chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp công nghệ mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về tầm nhìn và quyết tâm của ngành ngân hàng Việt Nam trong việc nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hướng tới một tương lai số hóa toàn diện, phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của đất nước.