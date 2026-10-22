Chuyển đổi số - Động lực thay đổi diện mạo nông nghiệp Bắc Ninh

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới đang không ngừng biến nông nghiệp truyền thống thành ngành kinh tế hiện đại, hiệu quả tại Bắc Ninh.

Trong những năm gần đây, tư duy sản xuất của người nông dân trên địa bàn TP Bắc Ninh đã có sự chuyển biến rõ rệt. Không còn phụ thuộc vào kinh nghiệm tự phát, canh tác theo lối cũ, ngày càng nhiều hội viên tự tin ứng dụng công nghệ vào quản lý, chăm sóc, kiểm soát chất lượng và tiêu thụ sản phẩm.

Sự thay đổi này đến từ những nỗ lực không ngừng của Hội Nông dân TP Bắc Ninh - nơi liên tục tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo, chuyến tham quan thực tế và hỗ trợ trực tiếp, giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận, làm chủ và vận dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào từng công đoạn sản xuất.

Hội nghị tập huấn, đối thoại về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2026 tại xã Hiệp Hòa, do Hội Nông dân TP Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

Từ những định hướng và sự đồng hành sát sao đó, hàng loạt mô hình sản xuất tiên tiến, mang lại hiệu quả kinh tế cao đã ra đời, khẳng định bước chuyển mình vững chắc của nông dân Bắc Ninh.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Bắc Ninh thăm khu chế biến của một doanh nghiệp trên địa bàn phường Cảnh Thụy.

Bà Nguyễn Thị Trâm, xã Trung Chính, là một trong những điển hình tiên phong. Với hơn 2 ha nhà màng, nhà lưới được đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động, bà xây dựng quy trình sản xuất rau, củ, quả an toàn, cung cấp đều đặn cho các hệ thống siêu thị. Điểm khác biệt là bà đã mạnh dạn đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội, tự mở ra kênh quảng bá, tiêu thụ hiện đại, tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.

Còn ông Lê Xuân Nam, phường Tự Lạn, đã tạo dấu ấn bằng cách làm tưởng chừng đơn giản nhưng đầy sáng tạo: cho đàn vịt nghe nhạc suốt ngày. Cách làm này giúp con vật giảm căng thẳng, phát triển khỏe mạnh, nâng cao chất lượng thịt. Thành quả mà mô hình mang lại rất ấn tượng: mỗi lứa vịt đem lại lãi ròng từ 800 triệu đến 1,5 tỷ đồng, chưa kể thu nhập ổn định từ nuôi lợn và cá. Với những đóng góp nổi bật, ông vừa được Hội Nông dân Việt Nam vinh danh, trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2025.

Mô hình nuôi chim bồ câu theo quy trình tuần hoàn khép kín của ông Nghiêm.

Điển hình xuất sắc khác là ông Vũ Văn Nghiên, phường Tân An, người xây dựng thành công mô hình nuôi chim bồ câu theo quy trình tuần hoàn khép kín. Hiện nay quy mô lên tới 15.000 đôi chim, diện tích chuồng trại hơn 6.000m2.

Hệ thống máng nước tự động, máy trộn thức ăn chuyên dụng, băng tải gom chất thải dưới đáy chuồng giúp tự động hóa hầu hết các công đoạn. Máy ấp trứng kết hợp kỹ thuật dùng trứng giả nâng tỷ lệ nở thành công lên đến 98%. Năng lượng mặt trời áp mái cung cấp điện cho toàn bộ hệ thống quạt thông gió, phun sương và máy móc, vừa giảm chi phí vận hành, vừa giữ nhiệt độ chuồng nuôi luôn ổn định. Chất thải và phụ phẩm được gom về, phối trộn với vỏ trấu, xơ dừa, ủ bằng men vi sinh thành phân hữu cơ; ngay cả vỏ bao cám cũng được tận dụng đóng gói hoặc tái chế. Mô hình giúp gia đình ông tiết kiệm 25–30 triệu đồng tiền thuê nhân công mỗi tháng, bán 4.000–6.000 con chim thương phẩm mỗi tháng, đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, lợi nhuận từ 500 đến 600 triệu đồng/năm.

Trên đây cũng là giải pháp giúp ông Nghiêm đạt cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026.

Ông Nghiêm đạt cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông”.

Những thành quả trên là minh chứng sống động cho vai trò cầu nối, đồng hành hiệu quả của Hội Nông dân TP Bắc Ninh. Để củng cố và nhân rộng những kết quả đó, UBND thành phố đã chính thức phê duyệt Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong tư vấn và hỗ trợ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ứng dụng chuyển đổi số gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa an toàn trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, giai đoạn 2026-2030”.

Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2030, 100% cán bộ Hội Nông dân cấp thành phố và cấp xã sẽ được tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn. Toàn địa phương sẽ hình thành 50 câu lạc bộ sản xuất - kinh doanh giỏi ứng dụng chuyển đổi số; xây dựng 20 mô hình điểm ứng dụng công nghệ số trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và 7 mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP.

Với lộ trình rõ ràng, giải pháp đồng bộ và những điển hình tiên phong đang phát huy hiệu quả, nông nghiệp thành phố Bắc Ninh đang vững bước trên con đường phát triển hiện đại, hiệu quả, bền vững - nơi người nông dân thực sự làm chủ công nghệ, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.