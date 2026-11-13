Nghệ An: Đàn voi rừng 4 con xuất hiện trong đêm, phá hoại hoa màu

Đàn voi rừng 4 con bất ngờ xuất hiện tại xã Môn Sơn (Nghệ An), phá hoại hoa màu, cây cối. Đến sáng 13/11, đàn voi vẫn chưa trở lại rừng.

Ngày 13/11, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn (Nghệ An), xác nhận thông tin đàn voi rừng xuất hiện trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 12/11, đàn voi rừng gồm 4 con bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên, thuộc bản Yên, xã Môn Sơn. Sau đó, đàn voi di chuyển xuống khu vực lán trại sản xuất của một số hộ dân, phá hoại hoa màu và cây cối.

Đàn voi rừng bất ngờ xuất hiện tại khu vực Khe Yên, thuộc bản Yên, xã Môn Sơn, Nghệ An. (ảnh người dân cung cấp)

Ngay khi phát hiện đàn voi, người dân trong bản đã nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Một số biện pháp xua đuổi như sử dụng đuốc, đốt lửa tạo ánh sáng, phát tín hiệu được triển khai nhằm hướng đàn voi quay trở lại rừng.

Tuy nhiên, đến sáng 13/11, đàn voi vẫn chưa rời khỏi khu vực xã Môn Sơn. Do lo ngại nguy cơ bị voi tấn công, người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ không dám tiếp cận đàn voi ở khoảng cách gần.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi hoạt động của đàn voi, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Người dân không tự ý tiếp cận, vây bắt hoặc kích động đàn voi để tránh xảy ra những tình huống nguy hiểm.

Khi phát hiện voi rừng xuất hiện, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn cho người và động vật hoang dã.

Đáng chú ý, trước đó, ngày 4/11, đàn voi rừng Cao Vều cũng bất ngờ xuất hiện trở lại gần khu dân cư tại khu vực xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, sau nhiều năm ít xuất hiện. Đàn voi đã phá hỏng lán trại và gây thiệt hại hoa màu của người dân. Khi phát hiện voi tiến gần khu vực sản xuất, sinh sống, người dân đã hô hoán, tìm cách xua đuổi đàn voi trở lại rừng.