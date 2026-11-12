Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ trên cả nước

Các vụ ngộ độc cá nóc ở Lâm Đồng, suất ăn công nghiệp tại Tây Ninh và bánh mì ở Quảng Ngãi cho thấy rủi ro đa dạng, đòi hỏi tăng kiểm soát từ nguồn.

Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm tại nhiều địa phương

Ngày 11/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống, điều trị và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND phường Phú Thủy cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, điều tra và xử lý triệt để vụ việc. Tỉnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm thuốc, vật tư y tế để cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp diễn biến nặng; sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn hoặc chuyển viện kịp thời khi cần thiết.

Một trường hợp bị ngộ độc rất nặng, hiện vẫn đang thở máy. Ảnh P.K/Nguồn VOV

Song song với công tác điều trị, chính quyền tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ độc tố từ cá nóc và các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, vận động người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm, chủ động phát hiện và phản ánh các hành vi thu gom, mua bán, chế biến loài cá này cho cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã tiếp nhận khoảng 15 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Tính đến sáng 11/11, đã có 8 trường hợp được xuất viện, số còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện; trong đó có một bệnh nhân ngộ độc rất nặng, hiện vẫn đang phải hỗ trợ thở máy.

Trước sự việc nguy hiểm trên, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không tiêu thụ hải sản lạ, động vật hoang dã không rõ nguồn gốc và đặc tính an toàn. Ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm bùng phát

Vụ việc tại Lâm Đồng xảy ra trong bối cảnh chỉ ít ngày qua, Bộ Y tế đã liên tiếp phải vào cuộc xử lý các vụ nghi ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại Tây Ninh và Quảng Ngãi.

Tại Tây Ninh, ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra vụ 29 công nhân nhập viện sau bữa trưa ngày 7/11 tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh (Khu công nghiệp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc). Các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TP.HCM).

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM tập trung điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm. Bộ Y tế cũng chỉ đạo siết chặt kiểm tra các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, buộc tuân thủ nghiêm quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Tại Quảng Ngãi, ngành y tế địa phương cũng ghi nhận 19 người phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn và sốt sau khi ăn bánh mì mua tại các điểm kinh doanh thuộc xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn. Điều tra ban đầu cho thấy các ca bệnh đều liên quan đến 3 cơ sở bán bánh mì có dùng chung nguồn nguyên liệu chế biến sẵn như nước chan, bơ và chà bông. Cơ quan chức năng đã lấy 13 mẫu thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và yêu cầu các cơ sở này tạm ngừng hoạt động.

Cần chuyển từ "xử lý sự cố" sang "chủ động phòng ngừa"

Việc liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc tại Lâm Đồng, Tây Ninh và Quảng Ngãi cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp ở nhiều loại hình: từ độc tố tự nhiên do người dân tự khai thác chế biến, cho đến vi phạm quy chuẩn tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp và thức ăn đường phố.

Nếu như ngộ độc cá nóc chứa độc tố tự nhiên có thể đe dọa tính mạng người bệnh trong thời gian rất ngắn, thì các vụ việc tại bếp ăn công nghiệp và cơ sở chế biến sẵn lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện bảo quản và khả năng truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.

Các vụ việc nối tiếp nhau một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết, trong đó ngành chức năng và các địa phương phải chuyển mạnh từ đối phó, xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ ngay từ nguồn. Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các cơ sở kinh doanh, mà còn gắn liền với sức khỏe cộng đồng, sự an tâm của người lao động và hiệu lực quản lý nhà nước.