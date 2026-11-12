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Xã hội

Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm, cảnh báo nguy cơ trên cả nước

Các vụ ngộ độc cá nóc ở Lâm Đồng, suất ăn công nghiệp tại Tây Ninh và bánh mì ở Quảng Ngãi cho thấy rủi ro đa dạng, đòi hỏi tăng kiểm soát từ nguồn.

Bình Nguyên

Liên tiếp xảy ra ngộ độc thực phẩm tại nhiều địa phương

Ngày 11/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường công tác phòng, chống, điều trị và xử lý vụ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND phường Phú Thủy cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, điều tra và xử lý triệt để vụ việc. Tỉnh yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm thuốc, vật tư y tế để cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân, đặc biệt là những trường hợp diễn biến nặng; sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn hoặc chuyển viện kịp thời khi cần thiết.

Một trường hợp bị ngộ độc rất nặng, hiện vẫn đang thở máy. Ảnh P.K/Nguồn VOV

Song song với công tác điều trị, chính quyền tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về nguy cơ độc tố từ cá nóc và các biện pháp phòng ngừa. Đồng thời, vận động người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm, chủ động phát hiện và phản ánh các hành vi thu gom, mua bán, chế biến loài cá này cho cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã tiếp nhận khoảng 15 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ngộ độc sau khi ăn cá nóc. Tính đến sáng 11/11, đã có 8 trường hợp được xuất viện, số còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện; trong đó có một bệnh nhân ngộ độc rất nặng, hiện vẫn đang phải hỗ trợ thở máy.

Trước sự việc nguy hiểm trên, ngành y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không tiêu thụ hải sản lạ, động vật hoang dã không rõ nguồn gốc và đặc tính an toàn. Ngay khi xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khi ăn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.

Nguy cơ mất an toàn thực phẩm bùng phát

Vụ việc tại Lâm Đồng xảy ra trong bối cảnh chỉ ít ngày qua, Bộ Y tế đã liên tiếp phải vào cuộc xử lý các vụ nghi ngộ độc thực phẩm quy mô lớn tại Tây Ninh và Quảng Ngãi.

  • Tại Tây Ninh, ngày 8/11, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều tra vụ 29 công nhân nhập viện sau bữa trưa ngày 7/11 tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh (Khu công nghiệp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc). Các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè (TP.HCM).
  • Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế TP.HCM tập trung điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời khẩn trương truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm. Bộ Y tế cũng chỉ đạo siết chặt kiểm tra các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, buộc tuân thủ nghiêm quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.
  • Tại Quảng Ngãi, ngành y tế địa phương cũng ghi nhận 19 người phải nhập viện cấp cứu với các biểu hiện đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn và sốt sau khi ăn bánh mì mua tại các điểm kinh doanh thuộc xã Tịnh Khê và xã Đông Sơn. Điều tra ban đầu cho thấy các ca bệnh đều liên quan đến 3 cơ sở bán bánh mì có dùng chung nguồn nguyên liệu chế biến sẵn như nước chan, bơ và chà bông. Cơ quan chức năng đã lấy 13 mẫu thực phẩm, 3 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm và yêu cầu các cơ sở này tạm ngừng hoạt động.

Cần chuyển từ "xử lý sự cố" sang "chủ động phòng ngừa"

Việc liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc tại Lâm Đồng, Tây Ninh và Quảng Ngãi cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm đang diễn biến phức tạp ở nhiều loại hình: từ độc tố tự nhiên do người dân tự khai thác chế biến, cho đến vi phạm quy chuẩn tại các bếp ăn tập thể doanh nghiệp và thức ăn đường phố.

Nếu như ngộ độc cá nóc chứa độc tố tự nhiên có thể đe dọa tính mạng người bệnh trong thời gian rất ngắn, thì các vụ việc tại bếp ăn công nghiệp và cơ sở chế biến sẵn lại gióng lên hồi chuông cảnh báo về quy trình kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện bảo quản và khả năng truy xuất nguồn gốc khi xảy ra sự cố.

Các vụ việc nối tiếp nhau một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp thiết, trong đó ngành chức năng và các địa phương phải chuyển mạnh từ đối phó, xử lý sự cố sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ ngay từ nguồn. Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm tuân thủ pháp luật của các cơ sở kinh doanh, mà còn gắn liền với sức khỏe cộng đồng, sự an tâm của người lao động và hiệu lực quản lý nhà nước.

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#ngộ độc thực phẩm #an toàn thực phẩm #ngộ độc cá nóc #Lâm Đồng #Tây Ninh #Quảng Ngãi

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Xã hội

Hơn 100 người nhập viện sau khi ăn bánh mì Bà Được, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

Hơn 100 người nhập viện sau ăn bánh mì Bà Được, ngành y tế khẩn trương điều tra, xử lý và cảnh báo cộng đồng về an toàn thực phẩm.

Tính đến 10h ngày 11/10, số ca nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 105 trường hợp. Các bệnh nhân có triệu chứng đau quặn bụng, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần; một số người sốt và mất nước.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm và triển khai biện pháp phòng ngừa sau ghi nhận nhiều người nhập viện khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được, trên vỉa hè trước số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành.

Theo Cục An toàn thực phẩm, các cơ sở khám, chữa bệnh đang tiếp nhận bệnh nhân cần tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh.

Ngành y tế địa phương đồng thời phải thông báo đến cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người từng ăn bánh mì tại cơ sở kinh doanh liên quan, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, cần báo ngay cho cơ sở khám, chữa bệnh hoặc trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Các đơn vị liên quan cần lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, tìm nguyên nhân vụ việc.

Trên cơ sở kết quả điều tra, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm nếu phát hiện, đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cộng đồng.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng. Ảnh: Tiền Phong.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng. Ảnh: Tiền Phong.

Bên cạnh việc xử lý sự cố, cơ quan này yêu cầu địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các cơ sở cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; bảo đảm vệ sinh trong toàn bộ quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển và bảo quản thực phẩm. Việc kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm cũng phải được thực hiện theo quy định.

Cơ quan này đồng thời đề nghị tăng cường hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm an toàn, cũng như lựa chọn các cơ sở chế biến, cung cấp thực phẩm bảo đảm điều kiện vệ sinh khi tổ chức sự kiện đông người.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra và xử lý vụ việc về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong số thực phẩm còn lại, yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh. Ngành y tế lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tích cực tại các bệnh viện, tình trạng lâm sàng cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nguy kịch.

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