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Xã hội

Thanh Hóa: Người đàn ông trả lại 300 triệu đồng khi nhận chuyển khoản nhầm

Bất ngờ nhận được 300 triệu đồng từ tài khoản lạ, người đàn ông ở Thanh Hóa chủ động trình báo công an để tìm người chuyển nhầm, hoàn trả số tiền theo quy định.

Thanh Hà

Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an xã Yên Thọ vừa phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, hỗ trợ hoàn trả 300 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h15 ngày 5/11, Công an xã Yên Thọ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Hữu Nguyện (SN 1967, trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) về việc tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một người không quen biết.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu chuyển khoản nhầm, anh Nguyện đã chủ động đến cơ quan công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại tiền cho người chuyển.

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Công an xã Yên Thọ phối hợp, thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi bàn giao đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho anh Kiên. (Ảnh CATH)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Yên Thọ khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh các giao dịch và thông tin liên quan. Đến sáng 6/11, lực lượng chức năng xác định người chuyển số tiền trên là anh Lê Trung Kiên (SN 2002, hiện làm việc tại một công ty ở xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi xác minh, Công an xã Yên Thọ mời anh Nguyện và anh Kiên đến trụ sở làm việc, đồng thời phối hợp với ngân hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao đầy đủ 300 triệu đồng cho anh Kiên.

Cơ quan công an ghi nhận tinh thần tự giác, trung thực của anh Nguyễn Hữu Nguyện khi chủ động trình báo sự việc. Việc phối hợp xác minh nhanh chóng của lực lượng chức năng cũng góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp.

Trước đó, tại Thanh Hóa, một cán bộ công an xã cũng có hành động đẹp khi nhặt được tài sản của người dân đánh rơi và tìm cách trao trả.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đại úy Nguyễn Văn Bình, cán bộ Công an xã Xuân Du, nhặt được một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân cùng 4,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau đó, Đại úy Bình báo cáo chỉ huy đơn vị, phối hợp triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm chủ sở hữu.

Qua xác minh, Công an xã Xuân Du xác định người đánh rơi chiếc ví là anh Lê Xuân Nam (trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Ngày 11/11, Công an xã Xuân Du đã trao trả chiếc ví cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân và số tiền 4,5 triệu đồng cho anh Nam. Nhận lại tài sản, anh Nam bày tỏ niềm vui, xúc động và gửi lời cảm ơn đến Đại úy Nguyễn Văn Bình cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Du.

Người nhận tiền không trả lại gần 500 triệu đồng chuyển nhầm sẽ bị xử lý như thế nào? (Nguồn VTV24)
#Thanh Hóa #chuyển khoản #người đàn ông #trả lại #công an #tài khoản

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