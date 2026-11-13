Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khoảnh khắc Cảnh sát "chạy đua" cứu người trong vụ sập 2 căn nhà

Lực lượng PCCC và CNCH "chạy đua" từng phút tìm trong đống đổ nát, đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực nhà sập trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP HCM.

Vũ Sơn

Đến hơn 16h ngày 13/11, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt trong vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP HCM.

kto-tl_anh-1659.jpg
Đến hơn 16h ngày 13/11, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt trong vụ sập nhà trên đường Bùi Văn Ba
kto-tl_anh-3797.jpg
Hình ảnh những ngôi nhà bị ảnh hưởng từ vụ nổ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ làm căn nhà số 81 đường Bùi Văn Ba đổ sập hoàn toàn. Các căn nhà liền kề, trong đó có nhà số 83 và 85, hư hỏng nặng. Gạch đá, xà bần văng ra mặt đường, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Cụ thể, vào lúc 11h05 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo sập nhà tại khu vực các số 81, 83 và 85 đường Bùi Văn Ba.

Ngay lập tức, đơn vị đã điều động nhiều lực lượng phối hợp ứng cứu, bao gồm: Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 7, Tổ Cảnh sát Chữa cháy và CNCH (thuộc Đội Công tác Chữa cháy và CNCH), Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 cùng Công an phường Tân Thuận.

kto-tl_2.jpg
Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm người nghi còn kẹt trong đống đổ nát

Tại hiện trường, vụ nổ đã khiến căn nhà số 81 bị đổ sập hoàn toàn và gây hư hỏng nặng nề cho các căn nhà liền kề (số 83, 85...). Gạch đá, xà bần văng tràn ra mặt đường Bùi Văn Ba khiến giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị phối hợp cứu người tại hiện trường. Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP HCM, trực tiếp chỉ huy các tổ cứu nạn tại khu vực nhà sập. Nhờ sự nỗ lực khẩn trương, đến hơn 16h cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm kiếm và đưa 10 nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Hiện tại, lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Video khoảnh khắc giải cứu nạn nhân khỏi đống đổ nát
#nổ #đổ sập

Bài liên quan

Xã hội

Hiện trường vụ nổ cửa hàng gas khiến nhiều căn nhà đổ sập

Vụ nổ tại cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận khiến nhiều căn nhà đổ sập; lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người nghi còn mắc kẹt.

kto-tl_2.jpg
Đến hơn gần 16h chiều nay 13/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP HCM vẫn đang triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại hiện trường vụ nổ cơ sở kinh doanh gas số 98 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận.
kto-tl_anh.jpg
Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khoảng 10h cùng ngày. Tiếng nổ lớn phát ra từ cơ sở kinh doanh gas khiến căn nhà này đổ sập hoàn toàn. Sức ép vụ nổ còn làm một căn nhà liền kề bị sập tường, nhiều căn nhà khác trong khu vực bị ảnh hưởng.
Xem chi tiết

Xã hội

TP HCM: Nhà dổ sập sau tiếng nổ lớn, 8 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 13/11. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa toàn bộ hiện trường để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

TP HCM: Nhà dổ sập sau tiếng nổ lớn, 8 người bị thương

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h trưa 13/11. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa toàn bộ hiện trường để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

Theo thông tin ban đầu từ các nhân chứng, thời điểm này, người dân sinh sống dọc tuyến đường Bùi Văn Ba bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ chát chúa vang lên. Chỉ vài giây sau dư chấn, căn nhà mang số 81 đổ sập xuống trong tiếng la hét hoảng loạn của nhiều người. Sức ép từ vụ nổ quá lớn cũng khiến một phần bức tường và ban công của căn nhà kế bên bị xé toạc, hư hỏng nặng nề.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới