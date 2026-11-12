Triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng quán cà phê ở Phú Thọ

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện chủ quán cà phê tổ chức chứa mại dâm tại nhà trọ đối diện, liên quan đến 3 đôi nam nữ mua bán dâm.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá một tụ điểm chứa mại dâm núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê giải khát tại xã Nguyệt Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hòa.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ địa bàn Vĩnh Yên) phát hiện quán “Cafe Giải Khát” trên tuyến tỉnh lộ 303, thuộc xã Nguyệt Đức, do Nguyễn Thị Thu Hoà (36 tuổi, trú tại thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức) làm chủ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm.

Theo cơ quan công an, cơ sở này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khoảng 12h45 ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành kiểm tra cơ sở, phát hiện Hoà có hành vi chứa mại dâm cho ba đôi nam nữ tại nhà trọ Tuấn Hương, nằm đối diện quán cà phê. Nhà trọ này cũng do Hoà trực tiếp quản lý.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 1,9 triệu đồng được xác định là tiền Hoà thu của ba khách mua dâm, cùng một số vật chứng liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà về tội chứa mại dâm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không để địa điểm kinh doanh bị lợi dụng làm nơi tổ chức, chứa mại dâm. Người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an để xác minh, xử lý.

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