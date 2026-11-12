Bắt tạm giam hai hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế

Sau khi bị khai trừ ra khỏi Đảng, hai hiệu trưởng trường tiểu học ở TP. Huế đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam.

Ngày 12/11, thông tin từ UBND phường Hóa Châu (TP Huế) xác nhận, ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành đã bị bắt tạm giam; tương tự một hiệu trưởng ở phường khác. Địa phương đã giao phó hiệu trưởng tạm thời phụ trách điều hành nhà trường.

Trước đó, từ đầu tháng 11, phường Phú Xuân cũng giao ông Nguyễn Cát Hoài Bảo, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, tạm thời điều hành trường sau khi nhận thông báo của công an về việc bắt tạm giam hiệu trưởng Dương Quang Nam để điều tra.

Hiện, cơ quan Công an chưa công bố hành vi sai phạm cụ thể của hai hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - nơi ông Dương Quang Nam công tác.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã khai trừ Đảng đối với ông Dương Quang Nam - Bí thư Đảng ủy Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Quảng Thành.

Theo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy, cả hai có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các vi phạm còn liên quan những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thành ủy Huế đánh giá sai phạm của hai hiệu trưởng gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người dân.