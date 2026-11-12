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Xã hội

Quốc lộ 9C thông tuyến một làn xe sau nhiều ngày chia cắt

Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, điểm sạt lở trên QL9C đoạn qua xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã thông tuyến một làn xe, tạo điều kiện cho các phương tiện qua lại.

Hạo Nhiên

Ngày 12/11, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị cho biết, điểm sạt lở gây ách tắc giao thông tại Km30+900 quốc lộ 9C đoạn qua xã Kim Ngân đã cơ bản thông tuyến một làn xe, tạo điều kiện cho các phương tiện qua lại.

Được biết, do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, tại Km30+900 Quốc lộ 9C (đoạn qua xã Kim Ngân), xảy ra sạt lở nghiêm trọng mái ta-luy dương. Hơn 10.000 m3 đất đá từ trên cao đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường trên chiều dài khoảng 100m, khiến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ huy động phương tiện, thiết bị và nhân lực triển khai khắc phục, phấn đấu sớm khôi phục giao thông trên toàn tuyến.

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Lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 9C. Ảnh: Duy Lợi

Tuy nhiên, quá trình khắc phục gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất đá sạt lở lớn, địa hình phức tạp, mặt bằng thi công chật hẹp, không thể bố trí nhiều phương tiện cơ giới hoạt động cùng lúc. Ngoài ra, khu vực xảy ra sạt lở không có sóng điện thoại, ảnh hưởng đến công tác liên lạc, điều hành và phối hợp giữa các lực lượng.

Sau nhiều nỗ lực, đêm 11/11, lực lượng thi công đã mở được một vệt đường tại vị trí sạt lở, bước đầu bảo đảm phương tiện có thể lưu thông tạm thời. Tuy nhiên, phần lớn mặt đường vẫn bị đất đá vùi lấp, việc đi lại qua khu vực này còn nhiều khó khăn.

Hiện, các đơn vị chức năng tiếp tục tập trung phương tiện, nhân lực thu dọn đất đá, xử lý hiện trường, phấn đấu sớm thông toàn bộ mặt đường, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong thời gian sớm nhất.

>>> Mời độc giả xem thêm video vụ sạt lở năm 2025 ở xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Tri.
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