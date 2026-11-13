Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Xử phạt 5 người đăng tin xuyên tạc ở TP Huế

Đăng thông tin sai sự thật về một số hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức, 5 người đã bị cơ quan chức năng TP Huế xử phạt tổng số 62,5 triệu đồng.

Hạo Nhiên

Ngày 13/11, thông tin từ Phòng An ninh mạng Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xác minh và tiến hành làm việc với 5 trường hợp liên quan đến hoạt động đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Các trường hợp được mời làm việc, gồm: H.T.N.N. (SN 1999, trú tại phường An Cựu); N.T.T.B. (SN 1997, trú tại phường Kim Long); Đ.T.K.L. (SN 2003, trú tại phường Thủy Xuân); N.P.T. (SN 2009, trú tại xã Hương An) và N.T.T.U. (SN 1998, trú tại phường Phú Xuân).

Theo thông tin ban đầu, lợi dụng việc một số hiệu trưởng trường tiểu học trên địa bàn TP Huế xin từ chức, một số tài khoản mạng xã hội Facebook, Threads đã đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin chưa được kiểm chứng.

anh-1hue-5.jpg
Đăng tin xuyên tạc, 5 người bị xử phạt với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

Các nội dung này có dấu hiệu suy diễn, bịa đặt, gán ghép tên tuổi nhiều cá nhân với những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như mại dâm, buôn bán ma túy, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm...

Các thông tin này được thể hiện dưới dạng danh sách, lời kể hoặc bình luận một chiều và lặp lại nhiều lần khiến người tiếp nhận hiểu nhầm và tin rằng những nội dung này là xác thực.

Đặc biệt, một số tài khoản còn chủ động cắt ghép, thêm thắt tình tiết giật gân, bình luận theo hướng tiêu cực, tiếp tục chia sẻ thông tin chưa được xác minh nhằm thu hút sự chú ý, gia tăng lượt tương tác và phục vụ hoạt động kinh doanh, bán hàng trên mạng xã hội; hoặc không nắm rõ bản chất sự việc nhưng vẫn lan truyền thông tin theo tâm lý đám đông.

Làm việc với cơ quan công an, 5 trường hợp trên đã thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng.

Sau khi được phân tích, phổ biến pháp luật, các đối tượng đã nhận thức được những tác động tiêu cực của việc lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt các trường hợp trên với tổng số tiền 62,5 triệu đồng.

>>>Xem thêm video xử phạt 3 người đăng tin sai sự thật về bắt cóc học sinh.
#Công an #TP Huế #xử phạt #xuyên tạc #sai sự thật

Bài liên quan

Xã hội

Đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc về Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế

Những ngày gần đây, trong dư luận lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế.

Ngày 13/11, thông tin từ Sở GD&ĐT TP Huế xác nhận, đơn vị vừa có văn bản gửi Công an TP Huế đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý những thông tin sai sự thật về Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế.

Theo nội dung văn bản, thời gian gần đây, trong dư luận xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế. Các thông tin trên bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11.

Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nhóm “giang hồ mạng” có hành vi lệch chuẩn ở Quảng Trị

Để nhận quà tặng trên mạng xã hội, các đối tượng “giang hồ mạng” đã đăng tải nội dung thách thức pháp luật và livestream tự gây thương tích.

Ngày 28/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa xử lý các đối tượng có biểu hiện "giang hồ mạng" đăng tải nội dung thách thức pháp luật, livestream tự gây thương tích.

Cụ thể, Nguyễn Tấn Thắng (SN 1993, trú xã Cam Lộ) có nhiều tiền án, tiền sự, thường đăng bài mang màu sắc “giang hồ” trên mạng xã hội. Tối 12/7, do mâu thuẫn cá nhân, Thắng cùng em ruột là Nguyễn Tấn Lợi (SN 1995) dùng hung khí đánh anh L.T. K. tại một quán nhậu trên địa bàn xã Cam Lộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới