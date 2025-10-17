Hà Nội

Sức khoẻ 360

Chữa đau zona thần kinh dữ dội cho người đàn ông 3 lần mắc bệnh

Sau khi các nốt zona khỏi, hệ thống thần kinh vẫn có thể bị tổn thương, đau bỏng rát... Nếu không điều trị sớm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Thúy Nga

Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ vừa điều trị thành công biến chứng zona thần kinh cho người đàn ông 73 tuổi bị biến chứng không đi lại được sau 3 lần mắc zona thần kinh.

Quyết tâm vượt 200 km qua mưa bão vì quá đau và mất ngủ...

Sau 3 lần bị zona thần kinh, người bệnh P.Đ.R sinh năm 1952, ở xã Giao Thủy, Ninh Bình Phải chịu đựng những cơn đau dữ dội, gần như không thể ngủ ngon giấc, cũng không thể đi lại bình thường. Những cơn đau rát bỏng, nhói buốt lan dọc từ mông xuống đùi, chân phải… khiến người bệnh lo lắng, cuộc sống gần như bị đảo lộn.

Người bệnh đã đến một cơ sở y tế gần nhà thăm khám nhưng chưa có phương pháp điều trị phù hợp nên đã tìm kiếm trên mạng và dù đúng vào thời điểm mưa bão, người bệnh vẫn quyết tâm vượt quãng đường dài hơn 200km từ Ninh Bình đến Phú Thọ để được thăm khám và điều trị đau sau zona bằng phương pháp kết hợp y học cổ truyền và vật lý trị liệu hiện đại.

azon2.jpg
ThS.BS Lỗ Thị Bảo Yên – Trung tâm Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tư vấn cho người bệnh - Ảnh BVCC

Ngay khi tiếp nhận người bệnh, các bác sĩ tại Trung tâm Y dược cổ truyền – Phục hồi chức năng đã thăm khám kỹ lưỡng, đánh giá tình trạng đau thần kinh sau zona và xây dựng phác đồ điều trị kết hợp thủy châm, điện châm, laser chiếu ngoài, siêu âm điều trị cùng thuốc y học cổ truyền…

Đây là những phương pháp có tác dụng giảm đau, phục hồi chức năng dẫn truyền thần kinh và cải thiện lưu thông khí huyết, giúp người bệnh nhanh chóng giảm cảm giác đau rát, tê buốt.

azon1.jpg
ThS.BS Lỗ Thị Bảo Yên thực hiện kỹ thuật điện châm cho người bệnh - Ảnh BVCC

Sau một tuần điều trị, tình trạng của người bệnh cải thiện rõ rệt: cơn đau thần kinh gần như biến mất, chỉ còn cảm giác rát nhẹ ngoài da. Người bệnh đã có thể ngủ ngon, đi lại dễ dàng và tinh thần thoải mái hơn.

Biến chứng zona ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống

Theo ThS.BS Lỗ Thị Bảo Yên, đau thần kinh sau zona là một trong những biến chứng thường gặp, đặc biệt ở người cao tuổi. Sau khi các nốt zona khỏi, hệ thống thần kinh vẫn có thể bị tổn thương, dẫn đến cảm giác đau bỏng rát, đau nhói hoặc châm chích kéo dài.

Nếu không được điều trị sớm, người bệnh dễ rơi vào trạng thái mất ngủ, mệt mỏi, chán ăn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

azon.jpg
Người bệnh khỏe mạnh gần như hoàn toàn sau 1 tuần điều trị - Ảnh BVCC

Việc điều trị đau thần kinh sau zona cần được tiến hành sớm, đúng phương pháp và kiên trì. Với các kỹ thuật y học cổ truyền như thủy châm, điện châm kết hợp thuốc đông y và các phương pháp Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, nhiều người bệnh đã cải thiện rõ rệt chỉ sau 5–7 ngày điều trị.

"Khi có biểu hiện đau kéo dài sau zona như rát bỏng, châm chích, đau nhói hoặc cảm giác tê buốt dọc vùng da đã bị tổn thương… cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị sớm.

Việc trì hoãn điều trị có thể khiến tổn thương thần kinh trở nên nặng nề hơn, dẫn đến đau mạn tính, rất khó kiểm soát và ảnh hưởng lâu dài đến giấc ngủ, tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống", ThS.BS Lỗ Thị Bảo Yên khuyến cáo người dân.

