Khỏi zona mới biến chứng hỏng mắt và thần kinh

Cách đây khoảng 1 tháng, ông H.T.N (65 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) bị zona ở vùng bụng, lưng, mông trái và đã được điều trị ổn định tại một cơ sở y tế.

Tuy nhiên gần đây, dù các vết loét do zona đã khô, bong vảy, ông vẫn còn cảm giác đau rát, châm chích như kiến cắn, kèm những cơn đau giật từng đợt nên đã tới Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Điều trị đau thần kinh do zona cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng, bác sĩ chẩn đoán ông N. bị biến chứng đau dây thần kinh sau zona. Người bệnh được chỉ định áp dụng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng.

Sau 1 tuần điều trị, tình trạng đau rát và châm chích giảm rõ rệt, không còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền (Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê) cho biết, zona là bệnh do virus Varicella-zoster (VZV) – cùng chủng với virus gây thủy đậu. Sau khi mắc thủy đậu, virus vẫn tồn tại “ngủ yên” trong các hạch thần kinh. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona.

Biến chứng thường gặp:

Đau dây thần kinh sau zona (hay gặp và nguy hiểm nhất).

Nhiễm trùng da do vi khuẩn xâm nhập.

Zona quanh mắt có thể gây tổn thương mắt nếu không điều trị kịp thời.

Đau tai dữ dội, giảm thính lực, chóng mặt, mất vị giác.

Châm cứu trị đau thần kinh do zona - Ảnh BVCC

Lưu ý khi phòng và điều trị zona:

Không chà xát hoặc để nước bẩn tiếp xúc với vùng da bị zona.

Vệ sinh da bằng nước muối loãng hoặc dung dịch rửa chuyên biệt theo chỉ định của bác sĩ.

Giữ tay sạch, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.

Hạn chế tiếp xúc gần với người chưa tiêm phòng thủy đậu (đặc biệt là trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai).

Tiêm vắc xin thủy đậu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Lưu ý: Kháng sinh không diệt được virus zona, chỉ dùng khi có bội nhiễm theo chỉ định của bác sĩ.