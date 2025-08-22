Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Khỏi zona mới biến chứng hỏng mắt và thần kinh

Sau khi mắc thủy đậu, virus vẫn tồn tại “ngủ yên” trong các hạch thần kinh. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona.

Thúy Nga

Cách đây khoảng 1 tháng, ông H.T.N (65 tuổi, trú tại xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) bị zona ở vùng bụng, lưng, mông trái và đã được điều trị ổn định tại một cơ sở y tế.

Tuy nhiên gần đây, dù các vết loét do zona đã khô, bong vảy, ông vẫn còn cảm giác đau rát, châm chích như kiến cắn, kèm những cơn đau giật từng đợt nên đã tới Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê để tiếp tục thăm khám và điều trị.

zona.jpg
Điều trị đau thần kinh do zona cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tại Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng, bác sĩ chẩn đoán ông N. bị biến chứng đau dây thần kinh sau zona. Người bệnh được chỉ định áp dụng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng.

Sau 1 tuần điều trị, tình trạng đau rát và châm chích giảm rõ rệt, không còn đau dữ dội như trước, chỉ còn đau âm ỉ.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền (Khoa Y học cổ truyền & Phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê) cho biết, zona là bệnh do virus Varicella-zoster (VZV) – cùng chủng với virus gây thủy đậu. Sau khi mắc thủy đậu, virus vẫn tồn tại “ngủ yên” trong các hạch thần kinh. Khi hệ miễn dịch suy yếu, virus có thể tái hoạt động và gây bệnh zona.

Biến chứng thường gặp:

Đau dây thần kinh sau zona (hay gặp và nguy hiểm nhất).

Nhiễm trùng da do vi khuẩn xâm nhập.

Zona quanh mắt có thể gây tổn thương mắt nếu không điều trị kịp thời.

Đau tai dữ dội, giảm thính lực, chóng mặt, mất vị giác.

zona1.jpg
Châm cứu trị đau thần kinh do zona - Ảnh BVCC

Lưu ý khi phòng và điều trị zona:

Không chà xát hoặc để nước bẩn tiếp xúc với vùng da bị zona.

Vệ sinh da bằng nước muối loãng hoặc dung dịch rửa chuyên biệt theo chỉ định của bác sĩ.

Giữ tay sạch, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.

Hạn chế tiếp xúc gần với người chưa tiêm phòng thủy đậu (đặc biệt là trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai).

Tiêm vắc xin thủy đậu là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.

Lưu ý: Kháng sinh không diệt được virus zona, chỉ dùng khi có bội nhiễm theo chỉ định của bác sĩ.

Đau thần kinh sau zona là biến chứng nặng, cần phát hiện và điều trị tích cực ngay từ đầu tại cơ sở y tế chuyên môn để tránh hậu quả lâu dài.

#đau dây thần kinh sau zona #biến chứng zona thần kinh #phòng ngừa zona #điều trị zona hiệu quả #virus Varicella-zoster #bệnh zona nguy hiểm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cẩn thận virus Zona tái hoạt ở dây thần kinh mặt gây liệt

Khi có bất kỳ dấu hiệu như đau vùng tai, đau giật vùng đầu, mụn nước vùng mặt hoặc bất ngờ liệt mặt 1 bên, hãy thăm khám và điều trị kịp thời.

Zona là bệnh lý do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Sau khi mắc thủy đậu, virus này không bị loại bỏ hoàn toàn mà “ẩn náu” trong các hạch thần kinh cảm giác.

Khi sức đề kháng suy giảm (tuổi cao, stress, bệnh mạn tính, dùng thuốc ức chế miễn dịch…), virus có thể tái hoạt động, gây ra các tổn thương da và đau dọc theo đường đi của dây thần kinh.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Zona biến chứng cụ bà hoại tử đầu, nhiễm khuẩn huyết

Khi xuất hiện các dấu hiệu ban đầu như đau rát, nổi mẩn đỏ, mụn nước trên da, người bệnh cần đi khám sớm, tránh biến chứng nặng nề.

Viêm mô tế bào hoại tử, nhiễm khuẩn huyết... vì zona thần kinh

Ngày 15/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhân N.T.Q (nữ, 78 tuổi, trú tại Bắc Ninh) trong tình trạng viêm mô bào nặng vùng mặt, trán và đỉnh đầu do vi khuẩn tụ cầu vàng. Các vùng tổn thương sưng nề, đỏ, chảy mủ, kèm theo nhiễm khuẩn huyết.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Vắc xin Zona, lá chắn phòng bệnh hiệu quả cho người bệnh nền

Zona là căn bệnh đau đớn, để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng và kéo dài. Người có bệnh nền, bệnh mãn tính có nguy cơ nhiễm Zona cao hơn rất nhiều.

Thủy đậu khởi phát của Zona

Ít ai biết rằng virus gây thủy đậu thuở nhỏ Varicella Zoster (VZV) không biến mất mà “ngủ yên” trong cơ thể, chờ một ngày hệ miễn dịch suy yếu, căng thẳng, suy nhược cơ thể, tuổi cao để tái hoạt động dưới hình hài mới: bệnh Zona.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới