Xã hội

Chủ tịch, giám đốc lừa gần 140 tỷ đồng hầu tòa, bị hại ngồi kín phòng

TAND TP Đà Nẵng xét xử Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái về tội lừa đảo gần 140 tỷ đồng tiền tiết kiệm của 288 người, hàng trăm bị hại ngồi kín phòng xử.

Theo Hồ Giáp/Vietnamnet

Ngày 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tài chính Vietnam Capital, do Lê Trọng Linh (36 tuổi, quê Thanh Hóa) và Trương Quốc Thái (39 tuổi, quê Bến Tre) cầm đầu. Gần 300 bị hại ngồi kín phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người khác đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP Đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm, nên đổi tên thành Công ty CP Tài chính Vietnam Capital. Do pháp luật chỉ cho phép tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép mới được nhận tiền gửi tiết kiệm, Linh đăng ký ngành nghề dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ.

lua-dao.jpg
Bị cáo Linh và Thái tại phiên tòa.

Sau đó, Linh giữ chức Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Thái làm giám đốc. Dù đăng ký tăng vốn điều lệ, nhưng từ khi thành lập đến khi bị điều tra, Linh, Thái và các cổ đông khác không góp vốn, không có tài sản; mọi tài sản công ty đều từ tiền huy động của khách hàng.

Từ tháng 3/2016, Linh tuyển nhân viên, mở văn phòng giao dịch, trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc tư vấn nhận tiền gửi. Các gói tiết kiệm do Linh tự thiết kế, kỳ hạn 6–24 tháng, lãi suất 5,4%–18%/năm. Linh còn trực tiếp thiết kế, quản lý và ký cấp giấy chứng nhận tiết kiệm.

Để thu hút khách hàng, Linh còn cho áp dụng các chương trình khuyến mãi như tặng vàng, tặng tiền.

bi-hai.jpg
Bị hại ngồi kín phiên xét xử.

Để tạo lòng tin, Linh và Thái chỉ đạo nhân viên tư vấn rằng công ty là “công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, nằm trong Top 100 thương hiệu uy tín, được phép nhận tiền gửi, có bảo hiểm cho khoản tiền gửi và lãi suất cao hơn ngân hàng”.

Trên giấy chứng nhận tiết kiệm, Linh in các nội dung “Top 100 Brands 2013-2016-2019-2021 thương hiệu uy tín” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhân viên theo hướng dẫn đã tích cực tư vấn, lôi kéo khách hàng gửi tiền.

Kết quả điều tra xác định, từ khi hoạt động đến lúc bị khởi tố, Linh và Thái đã chiếm đoạt tiền của 288 bị hại, với tổng số gần 140 tỷ đồng.

vietnamnet.vn
