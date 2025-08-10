Triệt phá ổ nhóm hack Facebook chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 10/8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng, gồm: Võ Văn Nhật Quang (SN 1999), Võ Nguyễn Hoàng Thông (SN 1998), Võ Văn Tường (SN 1998), Võ Hoàng Việt Hưng (SN 1991) và Võ Văn Quang (SN 2003, cùng trú Quảng Trị) để điều tra về hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai đối tượng bị bắt giữ...

Theo điều tra ban đầu, nhóm này giả mạo các tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, lấy số điện thoại khách hàng.

Sau đó, các đối tượng dùng số này đăng ký WhatsApp, lừa nạn nhân cung cấp mã OTP rồi chiếm quyền truy cập Facebook qua tính năng quên mật khẩu. Khi chiếm quyền điều khiển, các đối tượng giả danh chủ tài khoản, nhắn tin lừa đảo người thân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm chiếm đoạt tiền.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ được.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến khi bị bắt, nhóm đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

