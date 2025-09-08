Hà Nội

Sống Khỏe

Nguy cơ đột quỵ từ dùng thuốc tránh thai sai cách

Thuốc tránh thai giúp phụ nữ chủ động kế hoạch sinh sản, nhưng lạm dụng hoặc dùng sai cách có thể gây đột quỵ, căn bệnh nguy hiểm hàng đầu hiện nay.

Trương Hiền

Thuốc tránh thai từ lâu được xem là giải pháp phổ biến và tiện lợi giúp phụ nữ chủ động trong việc kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích, việc lạm dụng hoặc sử dụng thuốc không đúng cách tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe, đặc biệt là đột quỵ, một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế hàng đầu hiện nay.

z6988726794905-12eae01e0d891e13eaf93127c2e94ca1.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Vì sao thuốc tránh thai có thể gây đột quỵ?

Theo các chuyên gia y tế, thuốc tránh thai chứa hormone estrogen và progestin, có tác dụng ngăn cản sự rụng trứng và làm thay đổi môi trường nội mạc tử cung.

Tuy nhiên, lượng hormone ngoại sinh này khi đưa vào cơ thể tích tụ lâu dài có thể gây nhiều tác hại như:

Tăng nguy cơ hình thành cục máu đông: Estrogen ảnh hưởng đến quá trình đông máu, khiến mạch máu dễ bị tắc nghẽn. Khi cục máu đông di chuyển lên não, nguy cơ đột quỵ thiếu máu não sẽ xảy ra.

Làm tăng huyết áp: Một số phụ nữ dùng thuốc tránh thai lâu năm có thể bị tăng huyết áp – yếu tố nguy cơ quan trọng dẫn đến đột quỵ.

Ảnh hưởng đến hệ tim mạch: Thuốc có thể làm tăng gánh nặng cho tim và mạch máu, đặc biệt ở những người vốn có bệnh nền.

Ai dễ gặp nguy cơ nhất?

Không phải tất cả phụ nữ dùng thuốc tránh thai đều có nguy cơ cao bị đột quỵ. Tuy nhiên, một số nhóm sau cần đặc biệt lưu ý:

Phụ nữ trên 35 tuổi.

Người hút thuốc lá.

Người bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu.

Người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch hoặc đột quỵ.

Khi những yếu tố nguy cơ này cộng hưởng với việc sử dụng thuốc tránh thai lâu dài, khả năng đột quỵ sẽ tăng gấp nhiều lần.

Dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ cần chú ý

Phụ nữ đang dùng thuốc tránh thai nên đặc biệt quan tâm đến những triệu chứng bất thường sau:

Đau đầu dữ dội đột ngột, chưa từng gặp trước đây.

Tê bì, yếu liệt tay chân một bên cơ thể.

Nói khó, méo miệng.

Mờ mắt, hoa mắt hoặc mất thị lực thoáng qua.

Choáng váng, mất thăng bằng.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu trên, cần đưa người bệnh đi cấp cứu ngay vì thời gian vàng trong xử trí đột quỵ chỉ tính bằng giờ.

Làm gì để phòng tránh nguy cơ này?

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng thuốc tránh thai, đặc biệt nếu thuộc nhóm nguy cơ. Một số lưu ý quan trọng:

Tham khảo ý kiến bác sĩ sản phụ khoa trước khi bắt đầu dùng thuốc.

Khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra huyết áp, mỡ máu, đường huyết để phát hiện sớm nguy cơ tim mạch.

Không tự ý kéo dài thời gian sử dụng nếu không được chỉ định.

Tìm hiểu các biện pháp tránh thai khác an toàn hơn như đặt vòng, que cấy, bao cao su…

Duy trì lối sống lành mạnh, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, tập luyện thể dục và ăn uống khoa học để giảm nguy cơ đột quỵ.

Theo các chuyên gia tim mạch, đột quỵ không chừa bất cứ ai, việc lạm dụng thuốc tránh thai có thể trở thành tác nhân âm thầm nhưng nguy hiểm. Phụ nữ cần được tư vấn cá nhân hóa, tức là lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp với thể trạng, độ tuổi và tiền sử bệnh, thay vì dùng thuốc một cách tự phát.

Thuốc tránh thai là một tiến bộ y học mang lại nhiều lợi ích, song không phải giải pháp an toàn tuyệt đối. Lạm dụng thuốc hoặc sử dụng không theo chỉ dẫn y tế chẳng khác nào nuôi dưỡng nguy cơ đột quỵ ngay trong cơ thể. Sự chủ động trong chăm sóc sức khỏe, hiểu rõ nguy cơ và lựa chọn đúng phương pháp tránh thai sẽ giúp phụ nữ vừa bảo vệ được hạnh phúc gia đình, vừa gìn giữ an toàn cho chính mình.

