Cho thôi việc Phó giám đốc Ban quản lý dự án ở Hải Phòng

Ông Phạm Văn Phụng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân có đơn xin ra khỏi Đảng, xin thôi việc. Chủ tịch TP Hải Phòng quyết định cho ông Phụng thôi chức vụ.

Ngày 20/8, thông tin từ Đảng ủy phường Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan Đảng và chính quyền địa phương đã nhận được đơn xin ra khỏi Đảng và đơn xin thôi việc của ông Phạm Văn Phụng (SN 1976, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân).

Ngày 15/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã ký quyết định cho ông Phụng thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án khu vực Lê Chân. Ông Phụng có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu trước khi nghỉ việc. Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân được giao chấm dứt hợp đồng và giải quyết chế độ cho ông Phụng theo quy định.

Một số cơ quan báo chí dẫn lời nguồn tin cho biết, tại một khu chung cư cao cấp trên đường Lê Hồng Phong (phường Đông Hải, TP Hải Phòng), lực lượng Công an đã phát hiện nhóm người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ông Phụng. Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nhà ông Phụng tại tổ dân phố 87 (phường Lê Chân). Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa thông tin chính thức về vụ việc này.

Được biết, ông Phụng từng là Phó Chủ tịch UBND phường Kênh Dương (thuộc quận Lê Chân, TP Hải Phòng cũ), sau đó được điều động làm Phó Giám đốc Trung tâm quỹ đất quận này.

Từ tháng 7/2025, sau khi dừng tổ chức đơn vị hành chính cấp quận và sáp nhập các đơn vị hành chính theo quy định mới, ông Phụng được điều động về làm Phó Giám đốc Ban quản lý dự án khu vực Lê Chân.

