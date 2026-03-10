“Chợ” nước hoa online: 300.000 đồng cũng có “hàng hiệu”?

Chỉ vài trăm nghìn đồng, người mua có thể dễ dàng sở hữu những chai nước hoa gắn mác “hàng hiệu” trên mạng.

Nước hoa giá rẻ rao bán tràn lan chợ mạng

Trên mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời rao bán nước hoa “hàng hiệu” với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng. Những chai nước hoa mang tên các thương hiệu nổi tiếng được quảng cáo là “xách tay”, “hàng tester”, “sale kho” hay “phiên bản nội địa”, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hàng loạt fanpage, hội nhóm với tên gọi như “Nước hoa chiết xách tay chuẩn Auth”, “Sỉ lẻ nước hoa cao cấp toàn quốc”, “Nước hoa Pháp giá sinh viên”... mọc lên như nấm sau mưa, thu hút hàng chục nghìn lượt theo dõi và tương tác mỗi ngày. Nhiều bài đăng rao bán nước hoa với giá từ 200.000 – 400.000 đồng/chai, kèm theo những lời quảng cáo như “hàng chuẩn”, “giá tận xưởng” hay “thanh lý lô lớn”.

Nước hoa được rao bán tràn lan trên chợ mạng. Ảnh chụp màn hình

Các bài rao bán thường xuyên xuất hiện hình ảnh chai nước hoa gắn nhãn thương hiệu nổi tiếng, đi kèm lời quảng cáo “cam kết chuẩn Auth 1:1”, “mùi giống 99% bản gốc”...

Trên Shopee, khi tìm kiếm từ khóa “nước hoa nam nữ chính hãng”, nhiều gian hàng rao bán các chai nước hoa dung tích 50–100 ml với mức giá chỉ khoảng 250.000 – 350.000 đồng. Một số sản phẩm được gắn nhãn “bán chạy”, “giảm giá sâu” hoặc “ưu đãi sốc”.

Nước hoa rao bán trên Shopee. Ảnh chụp màn hình

Tại phần mô tả, nhiều người bán khẳng định sản phẩm là “hàng chuẩn”, “mùi giống bản gốc”, “hàng xách tay”... Không ít gian hàng còn ghi nhận hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lượt bán.

Sự chênh lệch khá lớn giữa mức giá này và giá bán tại các cửa hàng chính hãng khiến người tiêu dùng đặt câu hỏi về nguồn gốc thực sự của sản phẩm.

Để thu hút khách hàng, nhiều gian hàng online sử dụng các hình thức quảng cáo khá hấp dẫn.

Không chỉ đăng tải hình ảnh bắt mắt, người bán còn quay video review mùi hương, so sánh với sản phẩm “bản gốc” hoặc livestream thử mùi trực tiếp. Bên cạnh đó là các chương trình giảm giá sâu, tặng kèm quà hoặc cam kết đổi trả.

Tuy nhiên, theo những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mỹ phẩm, một chai nước hoa chính hãng có giá chỉ vài trăm nghìn đồng là điều khá khó xảy ra nếu không có yếu tố bất thường.

Cẩn trọng với nước hoa giá rẻ

Mới đây, lực lượng chức năng đã triệt phá một cơ sở sản xuất nước hoa giả quy mô lớn tại Đồng Nai, thu giữ hàng chục nghìn chai nước hoa mang nhãn nhiều thương hiệu khác nhau.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng gồm Lưu Hoàng Long, Lại Thị Tuyết, Lại Chí Tính cùng đồng bọn đã thành lập hai cơ sở là Hộ kinh doanh IVY PARFUM và hộ kinh doanh IVY EMARAT, có địa chỉ tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, nhóm đối tượng tổ chức sản xuất các loại nước hoa giả mạo nguồn gốc xuất xứ.

Để tiêu thụ hàng giả, các đối tượng quảng cáo rầm rộ và bán cho nhiều cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội và thương mại điện tử phổ biến như Facebook, Tiktok shop và Shopee. Các sản phẩm này được bán dưới tên các thương hiệu gồm: "TAIF EMARAT", "IVY DUBAI" và "IVY PARFUM".

Thông tin này khiến không ít người tiêu dùng không khỏi lo ngại, những chai nước hoa giá rẻ đang được rao bán tràn lan trên mạng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người tiêu dùng cần cẩn trọng với nước hoa giá rẻ. Ảnh: Vneconomy

Theo các chuyên gia, nước hoa là sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da, vì vậy chất lượng và thành phần cần được kiểm soát chặt chẽ.

Nếu sử dụng các loại nước hoa không rõ nguồn gốc, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ kích ứng da, dị ứng hoặc các vấn đề da liễu khác, đặc biệt đối với những người có làn da nhạy cảm.

Ngoài ra, các sản phẩm kém chất lượng thường có mùi hương không ổn định, nhanh bay mùi hoặc biến đổi mùi sau khi sử dụng.

Trong bối cảnh thị trường nước hoa online ngày càng sôi động, các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng cần thận trọng với những sản phẩm được quảng cáo là “hàng hiệu” nhưng có mức giá quá thấp so với giá thị trường. Người mua cần tỉnh táo trước “ma trận” nước hoa giá rẻ bán tràn lan trên thị trường.

Người tiêu dùng nên lựa chọn mua sản phẩm tại các cửa hàng uy tín, đại lý chính hãng hoặc các kênh phân phối được kiểm chứng. Đồng thời, cần chú ý kiểm tra thông tin về nguồn gốc, tem nhãn, bao bì cũng như các thông tin liên quan đến nhà phân phối trước khi quyết định mua hàng.

Dấu hiệu cần cảnh giác khi mua nước hoa online • Giá bán thấp bất thường so với thị trường • Quảng cáo “mùi giống bản gốc”, “hàng tester giá rẻ” • Không có thông tin rõ ràng về nhà phân phối • Bao bì, tem nhãn thiếu hoặc in ấn kém • Người bán chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội