4 loại rau đặc sản theo mùa ở Việt Nam, có loại tới triệu đồng/kg

Nhờ điều kiện tự nhiên phong phú, Việt Nam sở hữu nhiều loại rau rừng độc đáo. Một số loại vì hiếm, khó thu hái và chỉ có theo mùa nên giá bán rất cao.

Rau thối – đặc sản vùng cao với hương vị riêng biệt

Rau thối là một loại rau rừng quen thuộc tại các tỉnh vùng núi Tây Bắc và Đông Bắc. Dù tên gọi khá đặc biệt, loại rau này lại được nhiều người yêu thích nhờ hương vị giòn và thanh mát.

Cây mọc tự nhiên trong rừng, phần được dùng làm thực phẩm là các chồi non với nhiều phiến lá nhỏ xếp sát nhau. Rau thường xuất hiện vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè.

Rau thối đặc sản vùng cao với hương vị riêng biệt Ảnh MIA

Trên thị trường, rau thối có giá khoảng 65.000 – 100.000 đồng/kg. Người dân thường chế biến thành nhiều món như xào tỏi, xào thịt, nấu canh, làm nộm hoặc ăn kèm lẩu.

Dù khi nấu có mùi khá nồng, nhưng khi ăn lại mang vị thanh, dễ gây ấn tượng với thực khách. Ở nhiều vùng núi, rau thối còn được xem là loại rau rừng có tác dụng thanh nhiệt và giải độc.

Rau tiến vua – đặc sản ven biển, trái mùa giá tăng mạnh

Rau tiến vua là một trong những loại rau đặc sản nổi tiếng ở các tỉnh ven biển miền Trung. Loại rau này còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cần biển hay cần khô. Thân rau dài, mềm, thường phân nhánh ngay từ gốc và có độ giòn đặc trưng khi chế biến.

Rau tiến vua – đặc sản ven biển, trái mùa giá tăng mạnh. Ảnh Trí thức trẻ

Mùa thu hoạch chính của rau tiến vua thường rơi vào khoảng tháng 4 âm lịch. Khi vào vụ, giá bán trên thị trường phổ biến từ 300.000 đến 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nếu trái mùa hoặc nguồn cung khan hiếm, giá có thể tăng lên tới khoảng 1 triệu đồng/kg.

Rau tiến vua có thể chế biến thành nhiều món ăn như xào thịt bò, xào tôm, nấu canh hoặc làm gỏi. Ngoài ra, rau còn thường được phơi khô để bảo quản lâu dài, khi sử dụng chỉ cần ngâm nước là có thể chế biến như rau tươi.

Mầm đá – đặc sản vùng núi cao, càng lạnh càng ngon

Mầm đá là loại rau đặc trưng của vùng núi cao phía Bắc, đặc biệt phổ biến tại Sa Pa. Hình dáng của rau khá độc đáo với những mầm nhỏ mọc dày quanh thân chính, trông giống những búp măng nhỏ.

Loại rau này sinh trưởng tốt trong điều kiện khí hậu lạnh. Nhiệt độ càng thấp, mầm đá càng có vị ngọt và giòn tự nhiên. Vì vậy, rau thường xuất hiện vào những tháng mùa đông và đầu xuân ở vùng núi.

Mầm đá đặc sản vùng núi cao, càng lạnh càng ngon. Ảnh MIA

Tùy thời điểm, giá mầm đá trên thị trường dao động từ khoảng 50.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng/kg. Rau thường được luộc, xào hoặc dùng trong các món lẩu để giữ trọn hương vị thanh nhẹ.

Rau sắng – món rau rừng nổi tiếng gắn với Chùa Hương

Rau sắng, hay còn gọi là rau ngót rừng hoặc cây mì chính, là loại cây thân gỗ mọc tự nhiên trên các vách núi đá ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai.

Phần được sử dụng chủ yếu là lá non và chồi. Do cây thường mọc trên địa hình dốc và có chiều cao vài mét nên việc thu hái khá khó khăn, khiến nguồn cung không nhiều.

Rau sắng thường vào mùa từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch. Giá bán thông thường khoảng 100.000 – 200.000 đồng/kg. Ảnh Internet

Rau sắng thường vào mùa từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch. Giá bán thông thường khoảng 100.000 – 200.000 đồng/kg. Tuy nhiên, vào mùa lễ hội Chùa Hương, nhu cầu tăng mạnh nên có thời điểm giá rau sắng được rao bán lên tới hàng triệu đồng mỗi kg.

Rau sắng thường được dùng để nấu canh với thịt băm hoặc cá, tạo nên vị ngọt đậm đà tự nhiên.