Chính quyền 2 cấp thay đổi đáng kể chức năng xã, phường

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh như trên khi kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã An Phú và phường Ái Quốc.

Mỗi cán bộ công chức, viên chức cần chủ động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ái Quốc.

Xã An Phú được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã An Phú (cũ), An Bình và một phần xã Cộng Hoà (thuộc huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương cũ). Xã có diện tích tự nhiên 27,25 km2, quy mô dân số hơn 35.100 người với 20 thôn. Trên địa bàn xã có 2 KCN là An Phát 1, Nam Sách 1 và CCN An Đồng. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã có diện tích 160 m2 với 7 cán bộ, công chức. Từ ngày 1 đến 3/7, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 146 hồ sơ thủ tục hành chính. Các hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Phường Ái Quốc được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Ái Quốc cũ, xã Quyết Thắng và một phần xã Hồng Lạc (thuộc thành phố Hải Dương và huyện Thanh Hà cũ). Phường có diện tích 17,83 km2, quy mô dân số hơn 24.700 người với 15 khu dân cư. Trên địa bàn phường có khu công nghiệp Nam Sách và hệ thống giao thông thuận lợi thích hợp phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ái Quốc rộng 155 m2, bố trí đủ nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất. Sau 3,5 ngày làm việc (từ ngày 1 đến 11 giờ 30 ngày 4-7), trung tâm đã tiếp 188 lượt công dân tới giao dịch, các hồ sơ đều được giải quyết trước hạn, đúng hạn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khi kiểm tra thực tế hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Phú và phường Ái Quốc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của địa phương trong việc duy trì hoạt động hiệu quả của trung tâm, bước đầu đáp ứng tốt yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời bày tỏ sự hài lòng về thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức tại trung tâm.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu để Trung tâm phục vụ hành chính công được vận hành thông suốt, các bộ phận phải tổ chức họp cuối mỗi ngày để tổng hợp những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ.

Lực lượng thanh niên hỗ trợ cần được tập huấn kỹ càng để có thể hướng dẫn người dân thực hiện các quy trình, thao tác cần thiết. Trung tâm cần chủ động thiết lập các nhóm Zalo hoặc kênh tương tác trực tuyến nhằm hỗ trợ người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ trước khi đến làm việc trực tiếp, tránh tình trạng đi lại nhiều lần gây lãng phí thời gian.

Nhấn mạnh, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp làm thay đổi đáng kể chức năng, nhiệm vụ của cấp xã, phường, ông Lê Tiến Châu nói rằng, dù thực hiện trong điều kiện gấp rút, khối lượng công việc lớn, cơ sở vật chất còn hạn chế, song các địa phương đã nỗ lực bảo đảm hoạt động giải quyết thủ tục hành chính diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Phú về xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nâng cao tinh thần chủ động, linh hoạt, chăm chỉ, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh thành phố bước sang giai đoạn phát triển mới.

Bộ máy mới đã tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động

Kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương sau khi thành lập tại phường Hồng An và xã An Lão, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các xã, phường sau khi được thành lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố kiêm tra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lão.

Trong vòng 4 ngày đầu vận hành, cấp ủy, chính quyền các đơn vị đã khẩn trương tổ chức bộ máy, chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị nhanh chóng đi vào hoạt động, bảo đảm sự thông suốt trong lãnh đạo, điều hành.

Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng nhấn mạnh, việc tổ chức bộ máy mới đã tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy.

Trước hết, các địa phương đã tập trung bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, tổ chức họp bàn triển khai nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, thành phố và quy định của pháp luật. Các Trung tâm Phục vụ hành chính công đã bước đầu xây dựng quy chế hoạt động, nội quy làm việc, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả bước đầu, ông Lê Văn Hiệu cũng chia sẻ với khó khăn, vướng mắc của các địa phương, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ mới liên quan đến lĩnh vực xây dựng, tài chính và một số nội dung chuyên môn khác.

Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất cụ thể của các xã, phường, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng giao Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố phối hợp cùng các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo, đề xuất thành phố xem xét, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn kịp thời để các địa phương triển khai, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp một cách hiệu quả, đảm bảo hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến đã kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng và việc ứng dụng môi trường mạng trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời kiểm tra hoạt động của mô hình chính quyền mới tại xã Nguyên Giáp.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Nguyên Giáp, ngay từ ngày 1/7 thời điểm bắt đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Nguyên Giáp đã hoàn thành việc thành lập tổ chức bộ máy, chỉ định, bổ nhiệm các vị trí công tác thuộc thẩm quyền, bảo đảm ổn định tổ chức và duy trì hoạt động liên tục của các cơ quan chức năng. Việc quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp được triển khai thông suốt, không bị gián đoạn. Sau 3 ngày đi vào hoạt động theo mô hình mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 90 hồ sơ, trong đó đã giải quyết và trả kết quả 68 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Bên cạnh những thuận lợi ban đầu, xã Nguyên Giáp còn gặp một số khó khăn như: thiếu một số vị trí cán bộ, công chức; cơ sở vật chất chưa đồng bộ, một số phòng làm việc và trang thiết bị còn thiếu hoặc đã cũ, lạc hậu; hệ thống giao thông kết nối đã xuống cấp, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo, điều hành và việc đi lại của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Chú trọng triển khai thực chất, hiệu quả phong trào “bình dân học vụ số”

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng bày tỏ vui mừng khi thấy diện mạo nông thôn tại xã có nhiều khởi sắc. Dù còn gặp không ít khó khăn, nhưng chính quyền địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, đảm bảo hệ thống chính quyền vận hành thông suốt theo mô hình mới.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến trao đổi với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nguyên Giáp.

Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân trong bối cảnh mới.

Ông Hiến nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, đội ngũ lãnh đạo, cán bộ xã cần phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; mỗi cán bộ cần chủ động học hỏi, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu công việc.

Bên cạnh việc tổ chức, vận hành bộ máy chính quyền hiệu quả, xã cần rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với định hướng phát triển vùng, phát huy lợi thế địa phương như nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng nếp sống văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị xã Nguyên Giáp tập trung triển khai nhiệm vụ, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ xã, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố. Trong quá trình thực hiện cần lan tỏa tinh thần đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị; đồng thời bảo đảm đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt.