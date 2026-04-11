Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Chính phủ ban hành Nghị định 117/2026 sửa đổi điều kiện kinh doanh ôtô

Nghị định 117/2026/NĐ-CP mới ban hành sửa đổi điều kiện kinh doanh ôtô, nới lỏng quy định cho xe xuất khẩu và đơn giản hóa thủ tục cấp phép sản xuất, nhập khẩu.

Thảo Nguyễn
Video: Luật giao thông mới từ 2026, mà lái xe cần biết!

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2026/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2017 về điều kiện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ôtô. Sau gần một thập kỷ vận hành, những điều chỉnh mới này được kỳ vọng sẽ giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế, đồng thời tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp ôtô.

2.jpg
Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất tại Nghị định 117/2026 là sự thay đổi trong phạm vi áp dụng. Theo đó, các điều kiện kinh doanh nghiêm ngặt quy định tại Nghị định 116 sẽ không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp ôtô phục vụ mục đích xuất khẩu.

Quy định này mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất trong nước muốn mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế. Việc lược bỏ các rào cản hành chính đối với hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và tăng tính cạnh tranh trên bản đồ công nghiệp ôtô toàn cầu.

1.jpg
Nghị định mới đã chuẩn hóa lại quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô theo hướng minh bạch và hiện đại hơn. Doanh nghiệp hiện có thể nộp hồ sơ qua ba hình thức: trực tiếp, bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời gian xử lý hồ sơ được quy định chặt chẽ với các mốc 5 ngày làm việc cho mỗi bước kiểm tra, phản hồi và cấp giấy chứng nhận. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành đánh giá thực tế tại doanh nghiệp trong thời hạn không quá 15 ngày. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép sẽ được cấp sau 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định. Sự rõ ràng về mốc thời gian giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch vận hành nhà máy.

3.png
Đối với lĩnh vực nhập khẩu, Nghị định 117/2026 cũng bãi bỏ và sửa đổi các quy định về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô. Quy trình nộp hồ sơ cũng được đa dạng hóa tương tự như mảng sản xuất, ưu tiên hình thức trực tuyến để giảm thiểu thủ tục rườm rà.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra thực tế các điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện đánh giá cũng không được quá 15 ngày làm việc. Việc bãi bỏ một số điểm cũ không còn phù hợp giúp quy trình cấp phép nhập khẩu trở nên tinh gọn, phản ánh đúng tinh thần cải cách hành chính hiện nay.

Việc ban hành Nghị định 117/2026 cho thấy sự nhạy bén của cơ quan quản lý trước những biến động của thị trường. Bằng cách đẩy mạnh số hóa thủ tục qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, các doanh nghiệp sẽ giảm bớt gánh nặng về giấy tờ và sự chờ đợi trực tiếp tại cơ quan quản lý.

Sự thay đổi này không chỉ thúc đẩy xuất khẩu ôtô từ Việt Nam mà còn giúp ổn định thị trường nhập khẩu xe trong nước thông qua quy trình cấp phép rõ ràng. Với việc bám sát thực tế sản xuất và kinh doanh sau 7 năm triển khai Nghị định 116, những quy định mới tại Nghị định 117/2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra một môi trường kinh doanh ôtô công bằng, hiện đại và hội nhập sâu rộng hơn.

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới