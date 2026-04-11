Chính phủ ban hành Nghị định 117/2026 sửa đổi điều kiện kinh doanh ôtô.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 117/2026/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2017 về điều kiện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ôtô. Sau gần một thập kỷ vận hành, những điều chỉnh mới này được kỳ vọng sẽ giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tế, đồng thời tạo điều kiện thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp ôtô.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất tại Nghị định 117/2026 là sự thay đổi trong phạm vi áp dụng. Theo đó, các điều kiện kinh doanh nghiêm ngặt quy định tại Nghị định 116 sẽ không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, lắp ráp ôtô phục vụ mục đích xuất khẩu.

Quy định này mở ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất trong nước muốn mở rộng quy mô ra thị trường quốc tế. Việc lược bỏ các rào cản hành chính đối với hàng xuất khẩu giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, thời gian và tăng tính cạnh tranh trên bản đồ công nghiệp ôtô toàn cầu.

Nghị định mới đã chuẩn hóa lại quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp ôtô theo hướng minh bạch và hiện đại hơn. Doanh nghiệp hiện có thể nộp hồ sơ qua ba hình thức: trực tiếp, bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thời gian xử lý hồ sơ được quy định chặt chẽ với các mốc 5 ngày làm việc cho mỗi bước kiểm tra, phản hồi và cấp giấy chứng nhận. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ tiến hành đánh giá thực tế tại doanh nghiệp trong thời hạn không quá 15 ngày. Nếu đạt yêu cầu, giấy phép sẽ được cấp sau 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định. Sự rõ ràng về mốc thời gian giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch vận hành nhà máy.

Đối với lĩnh vực nhập khẩu, Nghị định 117/2026 cũng bãi bỏ và sửa đổi các quy định về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô.

Đối với lĩnh vực nhập khẩu, Nghị định 117/2026 cũng bãi bỏ và sửa đổi các quy định về trình tự cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ôtô. Quy trình nộp hồ sơ cũng được đa dạng hóa tương tự như mảng sản xuất, ưu tiên hình thức trực tuyến để giảm thiểu thủ tục rườm rà.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ xem xét cấp giấy phép cho doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết phải kiểm tra thực tế các điều kiện kinh doanh, thời gian thực hiện đánh giá cũng không được quá 15 ngày làm việc. Việc bãi bỏ một số điểm cũ không còn phù hợp giúp quy trình cấp phép nhập khẩu trở nên tinh gọn, phản ánh đúng tinh thần cải cách hành chính hiện nay.