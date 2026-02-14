Hà Nội

Xe

Toyota Camry bất ngờ lọt top ôtô ế nhất thị trường Việt tháng 1/2026

Toyota Camry cũng là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng D được công bố doanh số bán hàng trong tháng 1/2026 với chỉ 16 chiếc bán ra.

Thảo Nguyễn
Video: Trải nghiệm Toyota Camry 2025 tại Việt Nam.

Trong tháng 1/2026, phần lớn các mẫu ôtô đang bán tại Việt Nam đều sụt giảm doanh số. Ngay cả những mẫu xe được ưa chuộng như Toyota Camry cũng không phải ngoại lệ.

Cụ thể, trong tháng 1/2026, hãng Toyota đã bán ra 16 chiếc Camry cho người Việt, giảm đến 95,9% so với tháng liền trước. Với kết quả này, Toyota Camry đã bất ngờ xuất hiện trong top 10 ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2026.

1-1570.jpg
Toyota Camry bất ngờ lọt top ôtô ế nhất thị trường Việt tháng 1/2026.

Toyota Camry vốn là xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Việc không chủ động nguồn cung có thể là một phần nguyên nhân khiến mẫu sedan hạng D này sụt giảm doanh số mạnh trong tháng cận Tết.

Ngoài ra, trong tháng 1/2026, Toyota Camry còn bị hãng cắt chương trình khuyến mại. Trong vài tháng trước đó, mẫu xe này đã được áp dụng chương trình ưu đãi với giá trị lên đến 150 triệu đồng.

Toyota Camry tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản với giá bán khởi điểm từ 1,22 tỷ đồng, không phải là rẻ trong phân khúc sedan hạng D. Từ ngày 20/1/2026 vừa qua, bản cao cấp nhất của dòng xe này là Camry HEV Top đã được giảm giá 70 triệu đồng xuống còn 1,46 tỷ.

3-3942.jpg
Toyota Camry tại Việt Nam hiện có 3 phiên bản với giá bán khởi điểm từ 1,22 tỷ đồng, không phải là rẻ trong phân khúc sedan hạng D.

Bên cạnh thiết kế trẻ trung và hiện đại hơn, Toyota Camry còn hấp dẫn khách hàng Việt nhờ trang bị phong phú. Có thể kể đến một số trang bị tiêu chuẩn của xe như hệ thống đèn LED, vành hợp kim 18 inch, ghế lái chỉnh điện 10 hướng/làm mát, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, cửa sổ trời, hệ thống âm thanh JBL 9 loa và điều hòa tự động 3 vùng độc lập, đi kèm nút bấm điều chỉnh và màn hình LCD. Bệ tì tay hàng ghế sau của xe tích hợp màn hình cảm ứng để chỉnh các tính năng trên xe. Thêm vào đó là hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng mới như hệ thống hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và phanh hỗ trợ đỗ xe.

Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Camry 2025 tại Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L như cũ, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 206 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động vô cấp E-CVT và hệ dẫn động cầu trước.

2-7959.jpg
Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Camry 2025 tại Việt Nam là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 221 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 100 kW và 202 Nm cùng pin lithium-ion.

Ngoài Toyota Camry, phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam hiện chỉ còn đúng 1 lựa chọn khác là Kia K5. Tuy nhiên, trong tháng 1/2026, Kia không công bố doanh số của mẫu xe này. Trong khi đó, cặp đôi Honda Accord và Mazda6 hiện đều đã bị ngừng bán tại Việt Nam do doanh số không đạt kỳ vọng.

