[GALLERY] Ubisoft lỗ kỷ lục, hủy 7 game gây chấn động làng game

Ubisoft vừa báo lỗ tới 1,3 tỷ euro, hủy 7 dự án game và thừa nhận năm sau mới chạm đáy khủng hoảng giữa làn sóng AI PC bùng nổ.

Ubisoft đang trải qua giai đoạn khó khăn bậc nhất lịch sử khi hãng game Pháp này vừa công bố khoản lỗ hoạt động lên tới 1,3 tỷ euro trong năm tài chính 2025-2026, đồng thời xác nhận đã hủy 7 dự án game và trì hoãn thêm 6 dự án khác nhằm tái cấu trúc toàn bộ hoạt động kinh doanh.
Theo báo cáo tài chính mới nhất, doanh thu đặt trước của Ubisoft giảm tới 17% chỉ trong một năm, phản ánh rõ tình trạng suy yếu kéo dài của công ty giữa bối cảnh ngành game toàn cầu ngày càng cạnh tranh khốc liệt và chi phí phát triển AAA leo thang mạnh vì AI cùng công nghệ đồ họa thế hệ mới.
Giám đốc Tài chính Frederic Duguet thừa nhận năm tài chính 2026-2027 có thể sẽ là “điểm đáy” trước khi Ubisoft bắt đầu hồi phục, cho thấy ngay cả nội bộ công ty cũng chưa kỳ vọng tình hình sẽ sớm cải thiện trong ngắn hạn.
Để cứu vãn tình hình, Ubisoft buộc phải siết chặt chiến lược phát triển game bằng cách loại bỏ các dự án bị đánh giá thiếu tiềm năng, đồng thời tập trung nguồn lực cho những thương hiệu cốt lõi như Assassin's Creed, Far Cry và Ghost Recon.
Dù kết quả kinh doanh ảm đạm, Ubisoft cho biết các tựa game gần đây như Assassin's Creed Shadows hay Anno 117: Pax Romana đều đạt trên 80 điểm Metacritic, cho thấy chiến lược nâng tiêu chuẩn chất lượng đang bắt đầu mang lại hiệu quả tích cực hơn trước.
Song song với việc cắt giảm dự án, Ubisoft cũng đang đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo khi đầu tư mạnh cho công nghệ AI tạo sinh nhằm xây dựng NPC thông minh hơn, thế giới game phản ứng linh hoạt hơn và tối ưu quy trình phát triển game vốn ngày càng phức tạp.
Một trong những dự án AI đáng chú ý nhất của hãng là hệ thống “Teammates”, cho phép người chơi giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên với nhân vật trong game, qua đó biến AI trở thành yếu tố trung tâm trong chiến lược hồi sinh của Ubisoft ở giai đoạn tiếp theo.
Tuy nhiên, việc thua lỗ kỷ lục, hủy hàng loạt game và liên tục tái cấu trúc đang khiến cộng đồng game thủ lo ngại Ubisoft có thể đánh mất vị thế biểu tượng từng sở hữu trong thời kỳ hoàng kim, đặc biệt khi các đối thủ lớn như Sony, Microsoft hay Nintendo vẫn liên tục mở rộng hệ sinh thái game độc quyền của mình.
Thiên Trang (TH)
