Chiêu trò của gã thanh niên chiếm đoạt tiền đặt cọc mua chim cảnh ở Đà Nẵng

Đặng Quang Hiền đăng tải thông tin bán các loại chim cảnh lên mạng xã hội, có người hỏi mua thì nhắn tin trao đổi, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt…

Ngày 14/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự đối với Đặng Quang Hiền (SN 2002), trú xã Lộc An, TP Huế về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối năm 2022, do cần tiền tiêu xài, Đặng Quang Hiền nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách đăng tải thông tin, hình ảnh bán các loại chim cảnh trên các hội nhóm mua bán chim cảnh trên mạng xã hội. Khi có người hỏi mua, đối tượng nhắn tin trao đổi, thỏa thuận giá cả, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt.

Đặng Quang Hiền tại cơ quan Công an.

Theo khai nhận của Hiền, từ cuối năm 2022 đến tháng 9/2025, đối tượng đã lập nhiều tài khoản Facebook tên “Nguyễn Mạnh”, “Trần Quang Khánh”, “CM Quang”, “Chim Quang Hiền”, “Hiền Chim Cảnh”, “Minh Quang” để vào các hội nhóm mua bán chim cảnh, đăng hình ảnh các loại chim như yểng, sáo, cưỡng, nhồng… Khi có người hỏi mua chim thì nhắn tin mesenger, zalo để trao đổi thỏa thuận giá cả và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc đến 02 tài khoản gồm: Ngân hàng Agribank số 2003206395380 và tài khoản ngân hàng MBBank số 0327520483 cùng đứng tên Đặng Quang Hiền. Ngay sau khi nhận được tiền cọc mua chim, Hiền chặn liên lạc, huỷ kết bạn, xóa hoặc thu hồi nội dung nhắn tin và chiếm đoạt tiền.

Với thủ đoạn trên, Hiền khai đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều người với tổng số khoảng 30 triệu đồng. Trong đó, đã 03 lần chiếm đoạt tiền đặt cọc mua chim của 02 tài khoản Facebook “Lưu Quá” và “Dương Quá” với tổng số tiền 2,7 triệu đồng…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại trong vụ việc nói trên xin liên hệ Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, địa chỉ 298 Cách mạng Tháng 8, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, hoặc qua ĐTV Trần Quý Ngọc, số điện thoại 0905154555 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết.