Chiến sự Trung Đông ngày 7/4, đếm ngược đến hạn chót

Trước thời điểm hạn chót mà Tổng thống Mỹ đặt ra, đài truyền hình Israel thậm chí còn chiếu một chiếc đồng hồ kỹ thuật số lớn đếm ngược đến tối thứ Ba.

Hạn chót của Tổng thống Trump

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã mở rộng lời đe dọa đối với Iran, bao gồm tất cả các nhà máy điện và cầu, khi tối hậu thư của ông về việc đạt được thỏa thuận ngày càng đến gần, sau khi Tehran bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày và tuyên bố muốn chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn.

“Toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm, và đêm đó có thể là đêm mai,” Tổng thống Trump nói. Ông ám chỉ rằng 8h tối thứ Ba (giờ miền Đông) là hạn chót cuối cùng và ông đã cho Iran đủ thời gian gia hạn rồi.

Những lời đe dọa của ông Trump trên mạng xã hội bị truyền thông Mỹ đánh giá là "tục tĩu".

Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm thứ Hai cho biết, ông đã cảnh báo Mỹ rằng việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là bị cấm theo luật quốc tế.

Đáp lại, Tổng thống Trump nói, ông "hoàn toàn không" lo ngại về việc phạm tội ác chiến tranh, trong khi khi làm những điều đe dọa ở trên, nhưng nói thêm: “Tôi hy vọng mình không phải làm điều đó,” ông Trump nói thêm.

Tại Israel, trong khi các phóng viên đang tường thuật trực tiếp trên sóng, bản tin thời sự buổi tối của kênh truyền hình Channel 13 đã chiếu một chiếc đồng hồ kỹ thuật số lớn đếm ngược cho đến hạn chót vào tối thứ Ba.

Cuộc chiến Iran che khuất tội ác ở Gaza

Theo một nhân chứng, một nhóm vũ trang được Israel hậu thuẫn ở Gaza đã bắt cóc trẻ em từ một trường học được chuyển đổi thành nơi trú ẩn vào hôm thứ Hai, sau đó Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào địa điểm này, theo thông báo của các cơ quan y tế.

Khi được liên hệ để bình luận, quân đội Israel đã không đưa ra phản hồi nào.

Người Palestine biểu tình phản đối Israel trước trụ sở Hội chữ thập đỏ ở thành phố Gaza.

Một nhóm người Palestine chống Hamas có tên Abu Nusseirah đã đăng tải trên mạng xã hội rằng họ đã giết chết 5 chiến binh Hamas tại một nơi trú ẩn ở Maghazi.

Một cụ bà lớn tuổi đang trú ẩn tại trường học đã kể với hãng tin AP rằng hàng chục người đàn ông đã xông vào khu vực này, đụng độ với người dân ở đó và ép buộc trẻ em - bao gồm cả các bé gái - lên xe. Phát biểu giấu tên vì sợ bị trả thù, bà cho biết con trai mình đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

Các thi thể đã được đưa đến bệnh viện al-Aqsa, nơi các quan chức y tế cho biết một số người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào trường học sau các cuộc đụng độ. Đoạn phim của AP cho thấy hàng chục người đến viếng tại nhà xác.

Một nhớm trẻ sơ sinh người Palestine được sơ tán đến Ai Cập.

Nhiều người Palestine phải di tản khỏi Gaza cho biết họ lo ngại cuộc chiến với Iran đã che khuất tình hình nhân đạo tồi tệ ở Gaza.

Trong khi đó, Nhà nước Do thái có nỗ lực đã được AP chứng minh trong một điều tra rằng họ tìm mọi cách "tái định cư" người Palestine ở Gaza đến các quốc gia khác xa xôi như Indonesia.

Không kích vẫn diễn ra ác liệt

Trong đêm và rạng sáng ngày 7/4, Iran tiếp tục phóng nhiều đợt tên lửa đạn đạo và flycam (UAV) vào lãnh thổ Israel. Dù hệ thống phòng không Israel đánh chặn phần lớn, một số tên lửa đạn đạo đã rơi xuống các khu vực trống và khu công nghiệp (như Neot Hovav ở miền Nam). Một vụ nổ do tên lửa tại Tel Aviv đã khiến ít nhất 2 dân thường bị thương.

Quân đội Iran phóng các UAV tấn công nhà máy lọc dầu Israel và căn cứ Mỹ tại Kuwait trong ngày 6/4.

Hezbollah đã phóng hàng chục đợt tên lửa và UAV vào miền Bắc Israel (Haifa và các vùng biên giới). Đặc biệt, lực lượng này tuyên bố đã sử dụng tên lửa hành trình chống hạm tấn công một tàu chiến Israel ngoài khơi Lebanon.

Liên quân Israel - Mỹ cũng tiến hành các đợt không kích dữ dội vào các cơ sở hạ tầng quân sự bên trong Iran. Mục tiêu tập trung vào các xưởng sản xuất tên lửa, kho chứa UAV và các hệ thống phòng không di động.

Đại học Shahid Beheshti bị trúng tên lửa Israel.

IDF (Quân đội Israel) đã không kích hàng loạt mục tiêu tại Beirut và miền Nam Lebanon, phá hủy các kho vũ khí ẩn giấu trong khu dân cư.

Một nỗ lực ám sát một quan chức thuộc lực lượng Quds (Iran) tại Ain Saadeh, phía Đông Beirut nhưng không thành công.

Dù tâm điểm chuyển sang Iran, các cuộc giao tranh nhỏ lẻ vẫn tiếp diễn tại Gaza. Israel đang duy trì sự hiện diện quân sự để ngăn chặn lực lượng Hamas tái tập hợp, đồng thời đối mặt với áp lực quốc tế về việc mở rộng các khu định cư và hành lang nhân đạo.