Israel ám sát chỉ huy tình báo Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran

Người đứng đầu cơ quan tình báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Majid Khademi, đã thiệt mạng hôm thứ Hai trong các cuộc không kích của Israel, lực lượng Vệ binh xác nhận, khi chiến sự tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông.

"Đại tướng Majid Khademi, người đứng đầu quyền lực và học vấn của Tổ chức Tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã anh dũng hy sinh trong cuộc tấn công khủng bố tội ác của kẻ thù Mỹ-Do Thái... vào rạng sáng nay," lực lượng Vệ binh đăng tải trên kênh Telegram của mình.

Đài truyền hình quốc gia IRIB cũng xác nhận cái chết của ông Khademi trong một cuộc không kích.

Ông Khademi được bổ nhiệm làm người đứng đầu cơ quan tình báo của IRGC vào tháng 6 năm 2025, sau khi người tiền nhiệm là Tướng Mohammad Kazemi bị sát hại trong một cuộc không kích của Israel.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã ra tuyên bố xác nhận vụ việc.

"Lực lượng Vệ binh Cách mạng đang nổ súng vào dân thường và chúng tôi đang loại bỏ các thủ lĩnh của họ...", ông Katz nói. "Các lãnh đạo Iran sống trong cảm giác bị truy sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục săn lùng họ từng người một."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiền nát hạ tầng quốc gia của Iran, dẫn đến sự xói mòn và sụp đổ của chế độ khủng bố này, cũng như khả năng thúc đẩy khủng bố và tấn công vào Nhà nước Israel," ông nhấn mạnh.

"Chúng tôi đã giáng một đòn nặng nề vào hạ tầng thép và ngành công nghiệp hóa dầu – và hôm nay, cũng như mỗi ngày sau đó, điều này sẽ tiếp tục," ông Katz nói, theo văn phòng của ông.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hơn 25 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel gần Tehran, theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin.

Các quận Shahriar và Baharestan bị đánh bom gần thủ đô Iran.Hai tòa nhà ba tầng đã bị phá hủy hoàn toàn tại một khu dân cư phía tây nam thủ đô, IRNA dẫn lời lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết. Nhiều thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát.

Sáu trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công, hãng tin Tasnim cho biết, trong đó ba bé gái và ba bé trai đều dưới 10 tuổi.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy xung đột sẽ sớm kết thúc kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran vào ngày 28/2.

Các cuộc không kích dạng "ám sát" các chỉ huy cấp cao của Iran do Israel thực hiện vấp phải nhiều chỉ trích quốc tế. Các nhà phân tích quốc phòng nhận định rằng động thái này khiến khả năng đàm phán càng thêm khó khăn.

Iran tiếp tục các cuộc tấn công trong khu vực

Tại Israel, truyền thông địa phương cho biết Iran lại sử dụng bom chùm trong một cuộc tấn công tên lửa mới vào khu vực đô thị Tel Aviv vào sáng sớm thứ Hai.

Lực lượng an ninh Israel và các đội cứu hộ kiểm tra hiện trường bị trúng tên lửa của Iran ở Petah Tikva.

Có khoảng 20 điểm trúng tên lửa quanh Tel Aviv, trang tin Ynet cho biết. Nhiều người bị thương, trong đó có một phụ nữ bị thương nặng, theo dịch vụ cấp cứu Magen David Adom. Một trường học tại thành phố Tel Aviv cũng bị trúng đạn.

Ở phía bắc, cũng có khoảng 10 điểm trúng tên lửa tại khu vực Haifa sau một cuộc tấn công của Iran bằng bom chùm, ynet đưa tin. Một số xe ô tô đã bốc cháy.

Trong đêm, hai người được phát hiện đã tử vong trong một tòa nhà ở Haifa sau khi một tên lửa của Iran đánh trúng địa điểm này trong một cuộc tấn công trước đó.

Báo Jerusalem Post cho biết Israel và Mỹ đã lập danh sách toàn diện các mục tiêu chiến lược của Iran sẽ bị tấn công nếu Tehran không đáp ứng các yêu cầu của ông Trump, trong đó có hạn chót mở lại eo biển Hormuz cho tàu thuyền, hiện được ấn định vào thứ Tư lúc 0 giờ GMT.