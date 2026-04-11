Chiến sự Trung Đông ngày 11/4, những cảnh báo cứng rắn

Đại diện Iran đã có mặt tại Islamabad sẵn sàng cho đàm phán diễn ra hôm nay nhưng đã nêu ra 2 điều kiện tiên quyết để có thể bắt đầu đàm phán.

Tham gia đàm phán với "ngón tay trên cò súng"

Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết một phái đoàn cấp cao từ Iran, do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu cùng với Ngoại trưởng Abbas Araghchi, đã đến Islamabad vào tối thứ Sáu để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình.

Trong một tuyên bố, Bộ này cho biết phái đoàn đã được Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar, Chủ tịch Quốc hội Sardar Ayaz Sadiq, Tư lệnh Quân đội Thống soái Asim Munir và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi đón tiếp tại sân bay.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Qalibaf dẫn đầu đoàn đàm phán của Iran đến sân bay Islamabad.

Phái đoàn bao gồm các đội ngũ an ninh, chính trị, quân sự, kinh tế và pháp lý. Báo cáo cho biết các cuộc đàm phán sẽ chỉ bắt đầu nếu phía bên kia chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Iran.

Vài giờ trước đó, Qalibaf đã đăng trên mạng xã hội rằng hai điểm mà ông nói đã được hai bên nhất trí - lệnh ngừng bắn ở Lebanon và việc thả các tài sản bị phong tỏa của Iran - vẫn chưa được thực hiện.

Ông viết: "Hai vấn đề này phải được giải quyết trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu."

Tổng hành dinh Trung ương Khatam al-Anbia của Iran đã cảnh báo Mỹ và Israel rằng các lực lượng quân sự Iran đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao nhất với "ngón tay đã đặt trên cò súng" để chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.

Người phát ngôn của Khatam al-Anbia nhắc lại tuyên bố trước đó của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei rằng, các lực lượng quân sự của Iran chắc chắn trả thù cho những người Iran đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, buộc đối phương phải bồi thường, và sẽ đưa việc quản lý eo biển Hormuz lên một tầm cao mới, duy trì thế chủ động kiểm soát eo biển đó.

Ở phía ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra những cảnh báo quen thuộc. Ông Trump nói rằng các tàu chiến của Mỹ đang được nạp đầy vũ khí để tấn công Iran nếu các cuộc đàm phán ở Pakistan không đạt được thỏa thuận.

“Chúng tôi đang thực hiện một cuộc tái thiết. Chúng tôi đang trang bị cho các tàu chiến những loại đạn dược tốt nhất, những vũ khí tốt nhất từng được chế tạo – thậm chí còn tốt hơn cả những gì chúng tôi đã làm trước đây và chúng tôi đã phá hủy chúng,” ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Post.

“Và nếu chúng ta không đạt được thỏa thuận, chúng ta sẽ sử dụng chúng, và chúng ta sẽ sử dụng chúng một cách rất hiệu quả.”

Israel vẫn tiếp tục tấn công

Israel tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công chết người ở Lebanon, giết chết ít nhất 13 sĩ quan an ninh nhà nước ở Nabatieh, làm dấy lên những câu hỏi về tình trạng của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Các nhà báo của Al Jazeera tại Lebanon đưa tin rằng lực lượng Israel đã cho nổ tung nhiều ngôi nhà ở thị trấn Hanine, phía nam nước này.

Israel vẫn liên tục các cuộc tấn công chết người ở Lebanon.

Thông cáo từ văn phòng của ông Joseph Aoun được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa đại sứ Lebanon và Israel tại Mỹ với đại sứ Washington tại Lebanon để thảo luận về các điều khoản đàm phán, dự kiến ​​diễn ra vào thứ Ba tuần tới tại Washington DC với sự trung gian hòa giải của Bộ Ngoại giao.

Beirut mong muốn tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp để chấm dứt cuộc chiến đang diễn ra giữa Israel và nhóm phiến quân Hezbollah, nhưng trên cơ sở một thỏa thuận ngừng bắn hoặc đình chiến tương tự như các cuộc đàm phán giữa Washington và Iran.

Israel tuyên bố đã cho phép các cuộc đàm phán trực tiếp sau yêu cầu của Lebanon, nhưng chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào sau cuộc điện đàm.

Hezbollah chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về diễn biến này, mặc dù họ luôn phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel.

Trong 40 ngày chiến tranh vừa qua, hơn 1.900 người ở Lebanon đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel và hơn 1 triệu người khác phải di tản, theo số liệu của chính phủ.

Đàm phán ở Islamabad đầy rủi ro

Cựu đại sứ Mỹ Henry S. Ensher cho rằng việc Mỹ và Iran cử phái đoàn cấp cao đến Islamabad càng làm tăng thêm mức độ căng thẳng. “Đây thực sự là việc rất rủi ro vì nhiều lý do,” Ensher nói.

“Thông thường, lý do các cuộc đàm phán bắt đầu ở cấp thấp hơn là vì điều đó cho chúng ta cơ hội để tiến lên cấp cao hơn nhằm giải quyết tranh chấp. Nhưng khi bắt đầu ở cấp cao nhất hoặc gần cấp cao nhất, sẽ không còn đường lui. Nếu điều này thất bại, thì khó mà hình dung được chúng ta [Mỹ] và Iran sẽ làm gì tiếp theo.”

Ông Ensher cũng cho rằng các cuộc đàm phán này tiềm ẩn rủi ro đối với tương lai chính trị của Phó Tổng thống Vance, người đang đứng đầu phái đoàn Mỹ.

“Nếu đây là một thất bại – nếu tất cả những gì Mỹ nhận được từ việc này chỉ là thêm các vụ đánh bom, thêm sự tàn phá, thêm khủng hoảng kinh tế ở Mỹ, thêm vấn đề với các đồng minh – thì đó sẽ là một tổn hại lớn đối với tương lai chính trị của Vance.”