Mỹ nghi ngờ Iran đang thu phí qua Hormuz

Ông Trump nói rằng mở cửa eo biển Hormuz là mục tiêu của Mỹ nhưng không phải theo cách Iran thu phí các tàu đi qua đây.

Tuệ Minh

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz — Họ không nên làm vậy, và nếu có, họ nên dừng lại ngay lập tức!”

Ông không cung cấp thêm chi tiết nào. Nhà Trắng ủng hộ việc Iran mở lại eo biển như một phần của thỏa thuận ngừng bắn mong manh, nhưng cho biết ông Trump phản đối việc quân đội nước này sử dụng quyền kiểm soát đường thủy để tăng doanh thu bằng cách thu phí đối với các tàu thuyền đi qua.

ap26083676954921.jpg
Ngày 10/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục “rất nhanh chóng”, đồng thời khẳng định điều đó sẽ xảy ra “dù có hay không có sự hợp tác của Iran”. Ảnh: AP.

Ông Trump đã dành phần lớn thời gian ngày thứ Năm cho các cuộc họp kín. Ông không có bất kỳ sự kiện công khai nào được lên lịch trong phần còn lại của ngày.

Sự kiểm soát liên tục của Iran đối với eo biển Hormuz vẫn tiếp tục, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng mang cờ Botswana có tên Nidi đã cố gắng rời khỏi Vịnh Ba Tư theo tuyến đường do Lực lượng Vệ binh Cách mạng chỉ định, nhưng đột ngột quay đầu và trở lại vào sáng sớm thứ Sáu.

"Iran đang làm rất tệ, thậm chí có người cho là thiếu trung thực, khi cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz", ông Trump viết trên trang mạng xã hội của mình tối thứ Năm. “Đó không phải là thỏa thuận mà chúng ta đã có!"

Nhà Trắng ủng hộ việc mở lại eo biển như một phần của thỏa thuận ngừng bắn nhưng cho biết ông Trump phản đối việc quân đội Iran, lực lượng vẫn đang kiểm soát tuyến đường thủy này, tìm cách tăng doanh thu bằng cách thu phí đối với các tàu thuyền đi qua.

1000031177.jpg
Dữ liệu hàng hải cho thấy một con tàu chở LPG chuẩn bị đi qua Hormuz phải quay trở lại.

Hôm thứ Năm, bốn tàu chở dầu và ba tàu chở hàng rời đã đi qua eo biển Hormuz, nâng tổng số tàu đi qua eo biển này kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lên ít nhất 12 chiếc, theo dữ liệu từ công ty Kpler.

Tuy nhiên, cũng có thể có những tàu khác không truyền tín hiệu vị trí của mình đã đi qua. Thông thường, trong thời bình, eo biển này có hơn 100 tàu đi qua mỗi ngày.

Khoảng lặng trước giờ G, eo biển Hormuz hiện đang như thế nào?
AP, Al Jazeera, TTXVN
Quân sự - Thế giới

Chuyên gia nói gì về đề xuất thu phí của Iran tại eo biển Hormuz?

Iran đã yêu cầu quyền thu phí qua lại tại eo biển Hormuz như một điều kiện tiên quyết để mở lại tuyến đường thủy trọng yếu này. 

Tuy nhiên, theo AP, việc thu phí tại eo biển này sẽ vi phạm một nguyên tắc cơ bản và lâu đời của thương mại hàng hải quốc tế: Quyền tự do lưu thông hòa bình. Ý tưởng lâu đời này đã được luật hóa trong Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), chính thức có hiệu lực từ năm 1994.

Việc mở lại eo biển Hormuz sẽ giúp nền kinh tế toàn cầu tránh khỏi tình trạng thiếu hụt nguồn cung vốn đã đẩy giá năng lượng và phân bón tăng vọt kể từ khi xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bùng nổ vào ngày 28/2. Tuy nhiên, nếu đồng ý để Iran thu phí, điều này sẽ củng cố quyền kiểm soát của nước Cộng hòa Hồi giáo đối với eo biển, nơi khoảng 20% lượng dầu của thế giới đi qua.

Quân sự - Thế giới

Nguy cơ sụp đổ lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran-Israel giữa căng thẳng leo thang

Eo biển Hormuz và Lebanon trở thành điểm nóng mới, đe dọa đổ vỡ thỏa thuận, gây ảnh hưởng lớn đến an ninh khu vực và thị trường dầu toàn cầu.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần giữa Mỹ, Iran và Israel đang đứng trước nguy cơ sụp đổ chỉ sau vài ngày có hiệu lực, khi hàng loạt diễn biến quân sự và địa chính trị mới tiếp tục làm leo thang căng thẳng tại Trung Đông.

Nguy cơ từ eo biển Hormuz

Quân sự - Thế giới

Điều ít biết về 'huyết mạch' năng lượng của Iran

Khu phức hợp khí đốt tự nhiên và hóa dầu South Pars được coi là nguồn năng lượng sống còn đối với nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Theo AP, Israel đã hai lần tấn công vào mỏ khí đốt tự nhiên South Pars cùng tổ hợp hóa dầu liên quan - nguồn sống năng lượng quan trọng giúp Iran duy trì điện cho người dân và là nguồn thu xuất khẩu chủ chốt của nước này.

Cơ sở hóa dầu lớn nhất Iran bị tấn công

