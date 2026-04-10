Mỹ nghi ngờ Iran đang thu phí qua Hormuz

Ông Trump nói rằng mở cửa eo biển Hormuz là mục tiêu của Mỹ nhưng không phải theo cách Iran thu phí các tàu đi qua đây.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Có thông tin cho rằng Iran đang thu phí đối với các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz — Họ không nên làm vậy, và nếu có, họ nên dừng lại ngay lập tức!”

Ngày 10/4/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz sẽ sớm được khôi phục “rất nhanh chóng”, đồng thời khẳng định điều đó sẽ xảy ra “dù có hay không có sự hợp tác của Iran”. Ảnh: AP.

Ông Trump đã dành phần lớn thời gian ngày thứ Năm cho các cuộc họp kín. Ông không có bất kỳ sự kiện công khai nào được lên lịch trong phần còn lại của ngày.

Sự kiểm soát liên tục của Iran đối với eo biển Hormuz vẫn tiếp tục, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng mang cờ Botswana có tên Nidi đã cố gắng rời khỏi Vịnh Ba Tư theo tuyến đường do Lực lượng Vệ binh Cách mạng chỉ định, nhưng đột ngột quay đầu và trở lại vào sáng sớm thứ Sáu.

"Iran đang làm rất tệ, thậm chí có người cho là thiếu trung thực, khi cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz", ông Trump viết trên trang mạng xã hội của mình tối thứ Năm. “Đó không phải là thỏa thuận mà chúng ta đã có!"

Nhà Trắng ủng hộ việc mở lại eo biển như một phần của thỏa thuận ngừng bắn nhưng cho biết ông Trump phản đối việc quân đội Iran, lực lượng vẫn đang kiểm soát tuyến đường thủy này, tìm cách tăng doanh thu bằng cách thu phí đối với các tàu thuyền đi qua.

Hôm thứ Năm, bốn tàu chở dầu và ba tàu chở hàng rời đã đi qua eo biển Hormuz, nâng tổng số tàu đi qua eo biển này kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực lên ít nhất 12 chiếc, theo dữ liệu từ công ty Kpler.

Tuy nhiên, cũng có thể có những tàu khác không truyền tín hiệu vị trí của mình đã đi qua. Thông thường, trong thời bình, eo biển này có hơn 100 tàu đi qua mỗi ngày.