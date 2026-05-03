Chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine làm thiệt hại tiêm kích Su-57 Nga

Một cuộc tấn công tầm xa do Ukraine thực hiện được cho là đã đánh trúng các tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga tại một căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ, cách tiền tuyến tới khoảng 1.700 km. Đây được xem là một trong những đòn tập kích xa nhất nhằm vào mục tiêu quân sự có giá trị cao của Moscow kể từ đầu xung đột.

Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ tấn công diễn ra ngày 25/4, nhằm vào căn cứ không quân Shagol thuộc vùng Chelyabinsk. Lực lượng tham gia được cho là các đơn vị tác chiến không người lái, với nhiều khả năng sử dụng UAV tầm xa hoặc tổ hợp tấn công phối hợp.

Tiêm kích Su-57 với ba khoang vũ khí mở và các tên lửa chống bức xạ Kh-58 tại Triển lãm Hàng không Dubai năm 2025.

Các báo cáo ban đầu cho biết “một số” tiêm kích Su-57 và ít nhất một máy bay ném bom Su-34 đã bị trúng đòn. Một số nguồn tin sau đó cho rằng tổng cộng có thể có tới 4 máy bay bị ảnh hưởng, trong đó gồm hai Su-57, một Su-34 và một máy bay chưa xác định chủng loại.

Dù mức độ thiệt hại chưa được xác nhận đầy đủ, việc các chiến đấu cơ thế hệ 5 như Su-57 bị tấn công ngay trên lãnh thổ Nga vẫn mang ý nghĩa biểu tượng và chiến lược lớn. Đây là loại tiêm kích hiện đại nhất của Nga, tích hợp công nghệ tàng hình, cảm biến tiên tiến và khả năng tác chiến đa nhiệm nhằm cạnh tranh với các dòng máy bay phương Tây như F-35.

Giới phân tích cho rằng cuộc tấn công không chỉ nhằm gây thiệt hại vật chất mà còn hướng tới mục tiêu làm suy giảm năng lực không kích của Nga. Su-57 và Su-34 là những nền tảng chủ lực trong các chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào hạ tầng và mục tiêu quân sự của Ukraine.

Một điểm đáng chú ý là khoảng cách 1.700 km - vượt xa tầm hoạt động thông thường của nhiều loại UAV chiến thuật. Điều này cho thấy Ukraine đang mở rộng đáng kể năng lực tấn công tầm xa, có thể thông qua UAV cải tiến, vũ khí mới hoặc sự phối hợp nhiều lớp tấn công nhằm xuyên thủng phòng không đối phương.

Các đám cháy sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Tuapse trong tháng Tư.

Cuộc tập kích cũng đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ các căn cứ không quân sâu trong nội địa Nga. Trong bối cảnh các hệ thống phòng không vốn tập trung bảo vệ khu vực tiền tuyến và các đô thị lớn, những mục tiêu ở hậu phương có thể trở thành “điểm yếu” trước các đòn đánh bất ngờ bằng UAV tầm xa.

Hiện phía Nga chưa công bố chi tiết thiệt hại, trong khi Ukraine tiếp tục coi đây là một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu năng lực không quân đối phương từ xa. Nếu các thông tin được xác nhận, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi tiêm kích Su-57 bị đánh trúng trong chiến sự, qua đó cho thấy cục diện tác chiến đang ngày càng mở rộng về chiều sâu chiến lược.