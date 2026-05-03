Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine làm thiệt hại tiêm kích Su-57 Nga

Ukraine sử dụng UAV tầm xa để tấn công căn cứ Nga, làm trúng nhiều máy bay chiến đấu hiện đại, phản ánh chiến lược mở rộng tầm hoạt động.

Nguyễn Cúc

Một cuộc tấn công tầm xa do Ukraine thực hiện được cho là đã đánh trúng các tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga tại một căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ, cách tiền tuyến tới khoảng 1.700 km. Đây được xem là một trong những đòn tập kích xa nhất nhằm vào mục tiêu quân sự có giá trị cao của Moscow kể từ đầu xung đột.

Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ tấn công diễn ra ngày 25/4, nhằm vào căn cứ không quân Shagol thuộc vùng Chelyabinsk. Lực lượng tham gia được cho là các đơn vị tác chiến không người lái, với nhiều khả năng sử dụng UAV tầm xa hoặc tổ hợp tấn công phối hợp.

article-69f54e6b746ea7-97770990.png
Tiêm kích Su-57 với ba khoang vũ khí mở và các tên lửa chống bức xạ Kh-58 tại Triển lãm Hàng không Dubai năm 2025.

Các báo cáo ban đầu cho biết “một số” tiêm kích Su-57 và ít nhất một máy bay ném bom Su-34 đã bị trúng đòn. Một số nguồn tin sau đó cho rằng tổng cộng có thể có tới 4 máy bay bị ảnh hưởng, trong đó gồm hai Su-57, một Su-34 và một máy bay chưa xác định chủng loại.

Dù mức độ thiệt hại chưa được xác nhận đầy đủ, việc các chiến đấu cơ thế hệ 5 như Su-57 bị tấn công ngay trên lãnh thổ Nga vẫn mang ý nghĩa biểu tượng và chiến lược lớn. Đây là loại tiêm kích hiện đại nhất của Nga, tích hợp công nghệ tàng hình, cảm biến tiên tiến và khả năng tác chiến đa nhiệm nhằm cạnh tranh với các dòng máy bay phương Tây như F-35.

Giới phân tích cho rằng cuộc tấn công không chỉ nhằm gây thiệt hại vật chất mà còn hướng tới mục tiêu làm suy giảm năng lực không kích của Nga. Su-57 và Su-34 là những nền tảng chủ lực trong các chiến dịch tấn công chính xác nhằm vào hạ tầng và mục tiêu quân sự của Ukraine.

Một điểm đáng chú ý là khoảng cách 1.700 km - vượt xa tầm hoạt động thông thường của nhiều loại UAV chiến thuật. Điều này cho thấy Ukraine đang mở rộng đáng kể năng lực tấn công tầm xa, có thể thông qua UAV cải tiến, vũ khí mới hoặc sự phối hợp nhiều lớp tấn công nhằm xuyên thủng phòng không đối phương.

article-69f54eee78e666-17686780.png
Các đám cháy sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào Tuapse trong tháng Tư.

Cuộc tập kích cũng đặt ra câu hỏi về khả năng bảo vệ các căn cứ không quân sâu trong nội địa Nga. Trong bối cảnh các hệ thống phòng không vốn tập trung bảo vệ khu vực tiền tuyến và các đô thị lớn, những mục tiêu ở hậu phương có thể trở thành “điểm yếu” trước các đòn đánh bất ngờ bằng UAV tầm xa.

Hiện phía Nga chưa công bố chi tiết thiệt hại, trong khi Ukraine tiếp tục coi đây là một phần trong chiến lược nhằm làm suy yếu năng lực không quân đối phương từ xa. Nếu các thông tin được xác nhận, đây sẽ là một trong những lần hiếm hoi tiêm kích Su-57 bị đánh trúng trong chiến sự, qua đó cho thấy cục diện tác chiến đang ngày càng mở rộng về chiều sâu chiến lược.

Military Watch
Link bài gốc Copy link
https://militarywatchmagazine.com/article/russia-su57-destroyed-ukrainian-1700km
#Su-57 #Ukraine #Nga #không kích tầm xa #UAV #chiến sự Ukraine

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Soi tên lửa tàng hình chuyên biệt cho Su-57 khuấy đảo Ukraine

Tên lửa này được thiết kế trở thành một lựa chọn tấn công tầm xa có chi phí thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo khả năng sống sót và có thể sản xuất với số lượng lớn.

Tên lửa S-71K Kovyor của Nga — dịch sang tiếng Việt là “Thảm” — một loại tên lửa phóng từ trên không mà Kyiv cho biết đã được sử dụng trong chiến đấu từ cuối năm ngoái. Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine (GUR) đã công khai công bố thông tin mới về S-71K, bao gồm cả mô hình 3D tương tác.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Nga tăng cường lực lượng Su-57 ở Viễn Đông, đe dọa cân bằng quân sự

Việc triển khai Su-57 mới tại căn cứ Dzyomgi nhằm mở rộng phạm vi hoạt động, chuẩn bị đối phó các mối đe dọa từ Mỹ và Nhật Bản.

Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga được cho là đã tập trung triển khai các tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ thứ năm tại căn cứ không quân Dzyomgi ở vùng Khabarovsk, gần Nhật Bản. Theo các nguồn tin, ít nhất 15 máy bay đã được quan sát đỗ ngoài trời tại sân bay này.

Dzyomgi được xem là một trong những căn cứ chiến lược nhạy cảm nhất của Nga tại Viễn Đông. Căn cứ hiện đã bố trí các tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-35S, đồng thời nằm gần căn cứ Tsentralnaya Uglovaya - nơi triển khai cả Su-35S và tiêm kích đánh chặn MiG-31BM.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Phòng không Ukraine kiệt sức trong cuộc chiến trường kỳ với Nga

Trong tháng 1, lực lượng phòng không của Ukraine đã kiệt sức, điều đó được thể hiện trên chiến trường, trước các đòn tấn công đường không “dai dẳng” của Nga.

1-3805.jpg
Tháng 1 là tháng “thay đổi về chất” đối với các đòn tấn công đường không của Nga, hiệu quả ngày càng được các chuyên gia Ukraine và phương Tây đánh giá tích cực. Các chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận rằng, lực lượng không quân chiến thuật Nga, đã hoàn thiện chiến thuật không kích.
Việc sử dụng kỷ lục bom có điều khiển, việc tổ chức các cuộc tấn công kết hợp lớn và sự kiệt sức của hệ thống phòng không Ukraine, đang hình thành một thực tế mới của chiến trường, nơi yếu tố quyết định không phải là sự cơ động của lực lượng mặt đất, mà là ưu thế trên không theo chiều sâu chiến lược.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới