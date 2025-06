Khai quật di tích Óc Eo mang bí ẩn nghìn năm

Thành Nhà Bầu ở Tuyên Quang là công trình phòng thủ quân sự do hai anh em họ Vũ là Khánh Bá Hầu Gia Quốc Công Vũ Văn Uyên và An Tây Vương Gia Quốc Công Vũ Văn Mật (từng được Vua Lê phong là Tống binh trấn thủ Tuyên Quang) tổ chức xây đắp để phù nhà Lê, chống nhà Mạc. Công trình được xây dựng tại xã Thúc Thủy, huyện Quả Sùng hay Cảo Sùng (nay thuộc xóm Tân Thành, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Tòa thành gắn với một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Tuyên Quang