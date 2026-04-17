Chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi để xe ở phường Đống Đa

Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu cho Thành ủy và UBND thành phố triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm tháo gỡ các “điểm nghẽn” của Thủ đô, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương ngay từ cơ sở.

Một trong những điểm sáng ghi nhận là lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát và các kênh phản ánh trực tiếp từ người dân về lĩnh vực trật tự đô thị. Chỉ tính riêng tháng 3/2026, các lực lượng đã xử lý, “phạt nguội” 3.900 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt hơn 4,3 tỷ đồng. Những nỗ lực này đã mang lại diện mạo mới cho nhiều tuyến phố, giúp vỉa hè thông thoáng hơn.

Lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở phố Hoàng Cầu làm nơi để xe máy.

Dù vậy, thực tế ghi nhận của phóng viên (PV) cho thấy, chuyển biến giữa các địa bàn vẫn chưa đồng đều. Đơn cử, trên địa bàn phường Đống Đa (TP Hà Nội), tình trạng một số cơ sở ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi để xe nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra.

Có mặt tại phố Hoàng Cầu (phường Đống Đa, Hà Nội) vào giờ cao điểm và tối ngày 16/4, PV ghi nhận thực trạng hàng dài xe máy xếp lấn chiếm vỉa hè “nuốt” trọn phần đường của người đi bộ. Thậm chí, ngay đoạn đầu ngõ 31 phố Hoàng Cầu lòng đường còn bị biến thành nơi để xe máy cho các quán ăn, quán cà phê, gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lòng đường, vỉa hè bị biến thành nơi để xe máy cho các cơ sở kinh doanh ở phố Hoàng Cầu.

Nằm cách đó không xa, lòng đường phía trước cửa một quán cà phê cũng bị thu hẹp khi bị chiếm dụng làm nơi để xe, cản trở người qua lại. Tương tự, tại phố Trần Hữu Tước, lòng đường cũng chật kín xe máy xếp thành hàng dài.

Xe máy lấn chiếm lòng đường phố Hoàng Cầu, trước quán cà phê aha, gây cản trở giao thông.

Lòng đường phố Trần Hữu Tước chật kín xe máy xếp thành hàng dài.

Trước đó, để chấn chỉnh một số nơi, vi phạm còn tái diễn, chủ yếu tập trung vào các lỗi quen thuộc như bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, để phương tiện sai quy định, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Thường trực Thành ủy xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền địa phương để xảy ra tái vi phạm nhiều lần. Các hình thức xử lý được nêu rõ, từ hạ mức phân loại cán bộ, hạ mức thi đua đến xem xét công tác cán bộ.

Theo yêu cầu của Giám đốc Công an TP Hà Nội, đối với những vi phạm về trật tự đô thị tồn tại kéo dài, tái diễn nhiều lần trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an xã, phường phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm. Trường hợp vi phạm bị nhắc nhở 3 lần sẽ bị đề nghị xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ”; nếu 3 lần bị hạ mức phân loại cán bộ, hạ thi đua thì sẽ bị xem xét về công tác cán bộ.

Trước thực trạng chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi để xe trên địa bàn phường Đống Đa, mong rằng các cấp chính quyền sở tại sớm có biện pháp, xử lý dứt điểm.

