Chi tiết lãnh đạo các ban Đảng, Sở ngành TP Hải Phòng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy; các cơ quan khối chính quyền (sau hợp nhất).

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Nhân sự 4 Đảng bộ

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về thành lập và chỉ định nhân sự, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 4 Đảng bộ cấp trên cơ sở gồm: Đảng bộ Quân sự thành phố, Đảng bộ Các cơ quan đảng thành phố, Đảng bộ UBND thành phố, Đảng bộ Công an thành phố.

Theo đó, Quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự thành phố trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng và Đảng bộ Quân sự tỉnh Hải Dương gồm 2.308 đảng viên và 11 tổ chức cơ sở đảng. Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 người; Ban Thường vụ gồm 6 người, Thường trực Đảng ủy gồm 3 người và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 7 người.

Trao Quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự thành phố

Quyết định thành lập Đảng bộ Các cơ quan đảng thành phố trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Các cơ quan đảng thành phố Hải Phòng và Đảng bộ Các cơ quan đảng tỉnh Hải Dương gồm 2.339 đảng viên và 12 tổ chức cơ sở đảng. Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 người; Ban Thường vụ gồm 9 người, Thường trực Đảng ủy gồm 3 người và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 7 người.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Các cơ quan đảng thành phố

Quyết định thành lập Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ UBND thành phố Hải Phòng và Đảng bộ UBND tỉnh Hải Dương gồm 19.522 đảng viên và 53 tổ chức cơ sở đảng. Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 người; Ban Thường vụ gồm 9 người, Thường trực Đảng ủy gồm 4 người và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 7 người.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ UBND thành phố.

Quyết định thành lập Đảng bộ Công an thành phố trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Công an thành phố Hải Phòng và Đảng bộ Công an thành phố tỉnh Hải Dương gồm 5.193 đảng viên và 33 tổ chức cơ sở đảng. Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 31 người; Ban Thường vụ gồm 9 người, Thường trực Đảng ủy gồm 3 người và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ gồm 7 người.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công an thành phố

Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Thành ủy

Hội nghị cũng công bố và trao Quyết định về thành lập và bổ nhiệm nhân sự các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Thành uỷ Hải Phòng, gồm: Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ, Ban Nội chính Thành uỷ, Văn phòng Thành uỷ, Trường Chính trị Tô Hiệu, Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng.

Đồng thời, trao Quyết định về thành lập và bổ nhiệm nhân sự các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Thành uỷ.

Trao Quyết định về thành lập và bổ nhiệm nhân sự các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Thành uỷ.

Theo đó, Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương và Ban Tổ chức Thành uỷ Hải Phòng.

Ông Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng là Trưởng ban; ông Lê Anh Dũng, Ủy viên Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, là Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban gồm: ông Nguyễn Văn Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; ông Đỗ Văn Điệp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; ông Phạm Quang Hiển, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng; ông Trương Đức San, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; ông Phan Nhật Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Hải Dương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương là Trưởng ban; ông Nguyễn Cao Lân, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng là Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban: ông Nguyễn Hải Bình, Ủy viên Thành ủy, Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Dương; ông Lương Hải Âu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng; bà Nguyễn Thúy Hà, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng; ông Nguyễn Hồng Sáng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nghiêm Xuân Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương; ông Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hải Dương.

Trao các Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND; các Ban của HĐND thành phố.

Quyết định thành lập Ban Nội chính Thành uỷ trên cơ sở hợp nhất Ban Nội chính Tỉnh uỷ Hải Dương và Ban Nội chính Thành uỷ Hải Phòng.

Ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng là Trưởng ban; ông Nguyễn Ngọc Sẫm, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương là Phó Trưởng ban Thường trực.

Các Phó Trưởng ban: ông Phạm Tuyên Dương, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Tư pháp Hải Phòng; ông Bùi Thành Cương, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Hải Phòng; ông Lê Văn Ngoãn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương; ông Lê Đức Trí, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành uỷ Hải Phòng.

Quyết định thành lập Văn phòng Thành uỷ trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Tỉnh uỷ Hải Dương và Văn phòng Thành uỷ Hải Phòng.

Ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là Chánh Văn phòng; bà Sái Thị Yến, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương là Phó Chánh Văn phòng Thường trực.

Các Phó Chánh Văn phòng: ông Nguyễn Văn Hanh, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Thư ký Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; ông Bùi Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng; ông Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nguyễn Xuân Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hải Dương; ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Quyết định thành lập Trường Chính trị Tô Hiệu trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị tỉnh Hải Dương và Trường Chính trị Tô Hiệu Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Phú, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan đảng tỉnh Hải Dương là Hiệu trưởng; bà Nguyễn Thị Hải Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu là Phó Hiệu trưởng Thường trực. Các Phó Hiệu trưởng: ông Đào Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hải Dương; bà Trần Thị Thanh Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu.

Quyết định thành lập Báo và Phát thanh, Truyền hình Hải Phòng trên cơ sở hợp nhất Báo và Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh Hải Dương và Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Ông Phạm Văn Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng là Tổng Biên tập; ông Nguyễn Quý Trọng, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương là Phó Tổng Biên tập Thường trực.

Các Phó Tổng Biên tập gồm các ông, bà: Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng; Phạm Tiến Bình, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương; Nguyễn Hùng Chương, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương; Lưu Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng; Lê Khắc Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng; Đặng Đình Long, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương; Nguyễn Minh Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương; Nguyễn Quang Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng.

Hội nghị đã công bố các Quyết định, Nghị quyết của Thường trực HĐND thành phố bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND; các Ban của HĐND thành phố và Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố sau hợp nhất.

Theo đó, ông Lê Hồng Diên là Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố. Các Phó Chánh Văn phòng gồm các ông: Bùi Quang Hảo, Trần Văn Hữu, Nguyễn Tống Quân, Nguyễn Tiến Thành.

Các Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND thành phố: Phó Trưởng Ban Pháp chế là ông Nguyễn Vĩnh Sơn; Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách là bà Trần Thị Lan Anh; Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội là bà Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Liên; Phó Trưởng Ban Đô thị là bà Trịnh Thúy Nga.

Giám đốc, Phó Giám đốc các sở, ngành Hải Phòng

Hội nghị trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hải Phòng sau hợp nhất.

Văn phòng UBND thành phố: Ông Hoàng Văn Thực, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND thành phố. Các Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố, gồm các ông: Phạm Huy Hoàng, Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Quang Hưng, Nguyễn Hoàng Long, Trần Văn Thiện, Phạm Anh Tuấn.

Sở Nội vụ: Ông Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ. Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ, gồm: Trần Thu Hương, Đỗ Huy Chính, Hoàng Văn Đức, Nguyễn Thị Lan, Trần Văn Huy, Phạm Thị Huyền, Bùi Quốc Trình.

Trao Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Hải Phòng sau hợp nhất.

Sở Tài chính: Ông Nguyễn Ngọc Tú, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính. Các Phó Giám đốc Sở Tài chính, gồm: Nguyễn Hải Châu, Trần Thị Hải Hà, Nguyễn Tiến Hoan, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Đồng Kim, Trần Thanh Long, Hoàng Xuân Minh, Trần Xuân Toàn, Trần Thị Hải Yến.

Sở Nông nghiệp và Môi trường: Ông Bùi Văn Thăng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Bùi Hùng Thiện, Vũ Bá Công, Phạm Thì Đào, Lương Thị Kiểm, Dương Đình Ổn, Phạm Minh Thành, Phạm Văn Thuấn, Nguyễn Thị Như Trang, Nguyễn Trác Trung.

Sở Xây dựng: Ông Lê Quý Tiệp, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng. Các Phó Giám đốc Sở Xây dựng: Tăng Bá Bay, Bùi Xuân Hải, Nguyễn Trọng Hải, Phạm Văn Huy, Đỗ Hữu Hưng, Nguyễn Hoàng Linh, Phạm Cửu Long, Nguyễn Hoài Long, Vũ Minh Nghĩa, Nguyễn Minh Tuấn, Đồng Thị Vân.

Sở Khoa học và Công nghệ: Ông Phạm Văn Thép, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, gồm: Nguyễn Cao Thắng, Phạm Việt Hùng, Nguyễn Minh Kha, Lê Văn Kiên, Phạm Thị Sen Quỳnh, Phạm Huy Thắng, Vũ Đại Thắng, Lê Lương Thịnh.

Sở Tư pháp: Ông Ngô Quang Giáp, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp. Các Phó Giám đốc Sở Tư pháp, gồm: Trần Đức Huấn, Hoàng Anh Phong, Phạm Văn Song, Bùi Văn Vi.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Bà Trần Thị Hoàng Mai, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Các Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch: Đỗ Thanh Bình, Vũ Khắc Lịch, Trần Văn Ngọc, Vũ Đình Tiến, Phạm Thị Tô Trang.

Sở Công Thương, ông Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương. Các Phó Giám đốc Sở Công thương: Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Công Hân, Lê Ngọc Lân, Mạc Thế Phương, Vũ Thị Kim Phượng, Trần Quốc Toản.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Ông Lương Văn Việt, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Các Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Đỗ Duy Hưng, Uông Minh Long, Vũ Trí Quang, Phạm Hồng Quân, Đinh Minh Tuấn, Phí Thị Thùy Vân.

Sở Y tế: Ông Lê Minh Quang giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Các Phó Giám đốc Sở Y tế: Trần Quang Cảnh, Nguyễn Thị Trung Chính, Nhữ Hữu Nhuần, Phạm Hữu Thanh, Phan Huy Thục, Trần Quốc Trinh.

Sở Ngoại vụ: Ông Trần Việt Tuấn, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ. Các Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, gồm các: Bùi Ngọc Hải, Nguyễn Thị Thanh Hương.

Thanh tra thành phố: Bà Bùi Thị Hồng Vân, Ủy viên Thành ủy giữ chức vụ Chánh Thanh tra thành phố. Các Phó Chánh Thanh tra thành phố: Trịnh Văn Cường, Vũ Duy Ninh, Nguyễn Đình Phương, Vũ Anh Thư.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng: Ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. Các Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng: Dương Văn Xuyên, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn Thị Bích Dung, Nguyễn Thị Thúy Hăng, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Danh Tú.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị cần bắt tay vào công việc ngay, “không chần chừ, không chờ đợi” để tận dụng mọi thời cơ, vận hội mới, đưa Hải Phòng mới, phát triển ngang tầm với các thành phố tiêu biểu của châu Á; trở thành một thành phố cảng biển quốc tế hiện đại, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Ông Nguyễn Quang Phúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Hải Phòng phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt các cán bộ được phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy cam kết sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, năng lực làm việc, tự soi, tự sửa, tự nâng mình để đáp ứng yêu cầu cao hơn trong tình hình và nhiệm vụ mới.