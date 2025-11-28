Cháy quán bar Romance bỏ hoang ở Đồng Nai

Quán bar và karaoke Romance cao 4 tầng nổi tiếng tại Đồng Nai đã bỏ hoang bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến người đi đường hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, hơn 17h30p ngày 27/11, người dân phát hiện lửa bùng lên từ khu vực bảng hiệu quán karaoke Romance, cột khói bốc lên cuồn cuộn, có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân cạnh đó.

Do quán bar đã ngừng hoạt động nhiều năm nay, phía trước có hàng rào nên người dân không thể vào cứu hỏa.

Quán bar Romance bỏ hoang ở Trảng Bom, Đồng Nai bất ngờ bốc cháy dữ dội. Video: MXH

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai đã điều động xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng tại chỗ tổ chức dập lửa, ngăn chặn cháy lan.

Đến 18h30, các lực lượng chức năng đã khoanh vùng đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quán bar Romance từng là một trong những tụ điểm vui chơi lớn nhất tại huyện Trảng Bom (cũ), nay là xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Được biết quán bar, karaoke Romance được xây dựng khoảng 10 năm trước và nổi tiếng khu vực huyện Trảng Bom khi đó về độ hoành tráng. Tuy nhiên một thời gian hoạt động quán bất ngờ đóng cửa và dừng hoạt động gần 6 năm nay bỏ hoang không sử dụng.

Tháng 7/2020, lực lượng công an kiểm tra, phát hiện 99 người dương tính với chất ma túy, sau đó cơ quan điều tra bắt giữ chủ quán và 3 quản lý quán bar để điều tra về việc cho khách đến chơi sử dụng trái phép chất ma túy.