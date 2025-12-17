Công ty Quốc tế Sông Lam trúng loạt gói thầu trong năm 2025
Theo dữ liệu đấu thầu năm 2025, Công ty Cổ phần Quốc tế Sông Lam trở thành một trong những nhà thầu có tần suất trúng thầu dày đặc nhất.
Petrolimex Sài Gòn phê duyệt cho Công ty Hưng Nam trúng gói thầu cung cấp, lắp đặt đệm va cầu cảng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.
Ban QLDA Tân Bình phê duyệt Công ty Nguyên Phúc trúng gói thầu “Thi công xây dựng” sửa chữa trụ sở UBND Phường 6 với giá hơn 4,38 tỷ đồng.
Đợt cao điểm hướng đến siết chặt an ninh trật tự, xử lý tội phạm nổi cộm và tạo môi trường an toàn trước thềm Đại hội XIV của Đảng và bầu cử Quốc hội.
Ngoài số tiền đầu tư ban đầu, giá trị khu vườn của MC Quyền Linh còn nằm ở công sức và tình yêu gia đình dành cho nó.
Sáng 28/11, sóng vẫn đánh mạnh, các lực lượng chức năng phải túc trực để ứng phó và đảm bảo an toàn cho các hộ dân tại khu vực bờ kè ven biển.
Dù chiếc xe tải đang chuẩn bị qua hết đường, cô gái vẫn điều khiển xe máy cố gắng chen vào khoảng trống để vượt lên, hậu quả đã bị chiếc xe tải hất ngã.
Sáng 17/11, một quả đồi nằm sát tuyến đường Trường Sơn Đông (xã Yang Mao, Đắk Lắk) bị sạt lở, kéo theo đất, đá trào xuống trước cửa nhà dân.
Một đoạn video kỳ lạ vừa lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại khoảnh khắc một vật thể bay không xác định (UFO) hình chữ V, lơ lửng trên bầu trời.
Chiếc xe tải lớn đã đâm thẳng vào chiếc xe màu trắng đang đỗ phía trước, khiến xe bị hất lên không trung rồi rơi khỏi đường cao tốc.
Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc phóng nhanh và đánh lái gấp đã khiến chiếc Fortuner mất lái, lao vào người đi xe máy, lộn vài vòng rồi lật ngửa.
Một đoạn video gây sốc ghi lại khoảnh khắc một con cá mập khổng lồ bất ngờ tấn công, ngoạm chặt đầu một thợ lặn ngoài khơi một hòn đảo tại Maldives.
Vụ cháu bé trôi trên sông Hàn có thông tin cháu bị lũ cuốn từ Quảng Nam ra Đà Nẵng. Tuy nhiên, mẹ của nạn nhân đã lên tiếng về vụ việc.
Ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông trong khu vực Huế đang lên nhanh và duy trì ở mức cao.
Cô gái đi xe máy đã bất cẩn lao vào đống dây cáp bị sà xuống giữa đường do không tập trung khi tham gia giao thông, có thể gây nguy hiểm cho bản thân.
Đối tượng đang chăm con tại Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, bất ngờ dọa ném một cháu bé, cầm dao tấn công khiến 3 nhân viên y tế và 4 người bị thương.
Sáng 24/10, Công an xã Phong Điền (Cần Thơ) phối hợp với Công an thành phố làm rõ vụ rò rỉ điện trong khu vực ngập lụt do triều cường khiến 2 trẻ em tử vong.
Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường đã bất ngờ nổ lốp khiến phần vành sắt của lốp bị văng ra xa, suýt văng trúng một người đàn ông bên đường.
Tư thế ngủ không hợp lý, tình trạng thoái hoá cột sống cổ hoặc cổ bị lạnh... là những yếu tố góp phần làm bệnh phát sinh hoặc nặng thêm.
Denim không còn là “vùng cấm” nơi công sở. Từ biểu tượng của sự tự do, nay thời trang denim trở thành lựa chọn mới cho phong cách chuyên nghiệp, hiện đại.
Da mặt đỏ thường xuyên, lâu ngày dẫn tới sần sùi như vỏ cam, đó chính là biểu hiện của bệnh trứng cá đỏ.