Người đàn ông tử vong sau khi ngã từ tầng ba trong lúc nhặt bóng Pickleball

Người đàn ông nhảy dứt khoát lên tấm lưới an toàn nhưng tấm lưới không chịu nổi sức nặng và cuối cùng bị sập, dẫn đến sự việc thương tâm.

Một vận động viên pickleball 32 tuổi đã tử vong vào ngày 2 tháng 12 sau khi trèo qua lan can và ngã từ độ cao ba tầng khi đang cố gắng lấy lại quả bóng. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trung tâm thể thao ở Kuala Lumpur, Malaysia, thông tin trên trang Atena3.com.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tự tin leo lên lan can cao một mét và rơi từ độ cao lớn sau khi lưới an toàn bị đứt . Đoạn phim không cho thấy chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng nó cho thấy anh ta nhảy qua bức tường, và cả các cầu thủ lẫn những người xung quanh đều trở nên lo lắng và đưa tay lên đầu, nhận thức được sự nghiêm trọng của tình huống.

Video: Newsflare

Những người có mặt vội vã chạy xuống tầng trệt, nhưng đáng buồn thay, thi thể không còn sự sống nằm đó, anh ta đã chết ngay lập tức sau cú va đập mạnh xuống đất.

"Nạn nhân đang chơi pickleball ở tầng ba và sau khi nhảy qua hàng rào sân để lấy bóng thì ngã xuống tầng dưới", trưởng cảnh sát quận Wangsa Maju (Kuala Lumpur) giải thích sau đó.

Câu lạc bộ nơi xảy ra vụ việc thương tâm đã ra thông cáo bày tỏ sự đau buồn và yêu cầu sự tôn trọng đối với gia đình nạn nhân cũng như cuộc điều tra đang diễn ra: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc thương tâm xảy ra tại cơ sở TREC của chúng tôi, dẫn đến việc mất đi một sinh mạng. Vào thời điểm này, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và lòng thương xót , đồng thời tôn trọng sự riêng tư của những người thân yêu bị ảnh hưởng. Chúng tôi tha thiết kêu gọi công chúng không nên suy đoán trong khi các cơ quan chức năng có liên quan đang tiến hành điều tra", thông cáo do Câu lạc bộ Quần vợt Playa phát hành cho biết.

Tấm lưới nơi người đàn ông rơi xuống. Nguồn: @pedoqpop / X

Phải mất vài ngày tin tức mới đến được với công chúng quốc tế, nhưng chỉ vài giờ sau, một tài khoản đã đăng tải những bức ảnh về câu lạc bộ nơi vận động viên pickleball qua đời, và trong đó có thể thấy tấm lưới nơi chàng trai trẻ tiếp đất mạnh để nhặt bóng nhưng cuối cùng đã bị sập dưới sức nặng của anh ta.