Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Người đàn ông tử vong sau khi ngã từ tầng ba trong lúc nhặt bóng Pickleball

Người đàn ông nhảy dứt khoát lên tấm lưới an toàn nhưng tấm lưới không chịu nổi sức nặng và cuối cùng bị sập, dẫn đến sự việc thương tâm.

Trường Hân dịch

Một vận động viên pickleball 32 tuổi đã tử vong vào ngày 2 tháng 12 sau khi trèo qua lan can và ngã từ độ cao ba tầng khi đang cố gắng lấy lại quả bóng. Vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại một trung tâm thể thao ở Kuala Lumpur, Malaysia, thông tin trên trang Atena3.com.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông tự tin leo lên lan can cao một mét và rơi từ độ cao lớn sau khi lưới an toàn bị đứt . Đoạn phim không cho thấy chính xác điều gì đã xảy ra, nhưng nó cho thấy anh ta nhảy qua bức tường, và cả các cầu thủ lẫn những người xung quanh đều trở nên lo lắng và đưa tay lên đầu, nhận thức được sự nghiêm trọng của tình huống.

Video: Newsflare

Những người có mặt vội vã chạy xuống tầng trệt, nhưng đáng buồn thay, thi thể không còn sự sống nằm đó, anh ta đã chết ngay lập tức sau cú va đập mạnh xuống đất.

"Nạn nhân đang chơi pickleball ở tầng ba và sau khi nhảy qua hàng rào sân để lấy bóng thì ngã xuống tầng dưới", trưởng cảnh sát quận Wangsa Maju (Kuala Lumpur) giải thích sau đó.

Câu lạc bộ nơi xảy ra vụ việc thương tâm đã ra thông cáo bày tỏ sự đau buồn và yêu cầu sự tôn trọng đối với gia đình nạn nhân cũng như cuộc điều tra đang diễn ra: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự việc thương tâm xảy ra tại cơ sở TREC của chúng tôi, dẫn đến việc mất đi một sinh mạng. Vào thời điểm này, chúng tôi mong nhận được sự thông cảm và lòng thương xót , đồng thời tôn trọng sự riêng tư của những người thân yêu bị ảnh hưởng. Chúng tôi tha thiết kêu gọi công chúng không nên suy đoán trong khi các cơ quan chức năng có liên quan đang tiến hành điều tra", thông cáo do Câu lạc bộ Quần vợt Playa phát hành cho biết.

g7tw9-mbyaakdoo.jpg
Tấm lưới nơi người đàn ông rơi xuống. Nguồn: @pedoqpop / X

Phải mất vài ngày tin tức mới đến được với công chúng quốc tế, nhưng chỉ vài giờ sau, một tài khoản đã đăng tải những bức ảnh về câu lạc bộ nơi vận động viên pickleball qua đời, và trong đó có thể thấy tấm lưới nơi chàng trai trẻ tiếp đất mạnh để nhặt bóng nhưng cuối cùng đã bị sập dưới sức nặng của anh ta.

#đau lòng #tai nạn #pickleball #Kuala Lumpur #vận động viên #tử vong vì nhặt bóng

Bài liên quan

Video

VĐV Pickleball dùng vợt đánh thẳng vào đầu trọng tài

Một trọng tài pickleball vừa bị người chơi dùng vợt đánh thẳng vào vùng đầu, gây phẫn nộ trong cộng đồng môn thể thao mới này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều ngày 5/7 tại TP Hải Phòng (tại địa điểm thuộc tỉnh Hải Dương cũ). Trong lúc điều hành giải đấu giao lưu, trọng tài Lê Công A. (34 tuổi) bị Vũ Gia C. (28 tuổi) dùng vợt pickleball đánh thẳng vào đầu.

VĐV Pickleball dùng vợt đánh thẳng vào đầu trọng tài
Xem chi tiết

Video

Cứu bóng khi chơi Pickleball trên tàu, du khách lao hẳn xuống biển

Chơi Pickleball trên boong tàu du lịch, người đàn ông lao ra đỡ quả bóng rồi nhảy xuống biển vịnh Hạ Long trong tiếng reo hò cổ vũ của nhiều người

Ngày 16/4, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc một chủ tàu tổ chức cho du khách chơi Pickleball trên boong tàu du lịch vịnh Hạ Long.

Cứu bóng khi chơi Pickleball trên tàu, du khách lao hẳn xuống biển

Trước đó vào ngày 14/4, trên mạng xã hội có ghi lại một đoạn video nhóm du khách chơi pickleball trênboong tàu Black Pearl Cruise, số hiệu QN-6699 khi chiếc tàu này đang neo trên biển.

Trong đoạn clip đăng tải cho thấy, toàn bộ phần boong tàu được lắp dựng thành một sân đấu pickleball bắt mắt, có 2 VĐV tham gia thi đấu, xung quanh tiếng hò reo cổ vũ; đặc biệt ở một pha cứu bóng, một VĐV áo trắng, quần hoa đã bất ngờ nhảy từ boong tàu xuống vịnh, khiến nhiều người xem không khỏi hoảng hốt, lo ngại sự an toàn ở hoạt động này.

Sự việc có sự theo dõi của nhiều người, trong đó có cả trẻ em. Đáng chú ý, trong một tình huống cứu bóng, một vận động viên mặc áo trắng, quần hoa đã nhảy từ boong tàu xuống Vịnh Hạ Long, khiến dư luận lo ngại về sự an toàn tính mạng của du khách.

Sau khi đoạn clip đăng tải trên mạng đã có rất nhiều người tham gia bình luận tỏ vẻ lo ngại cho sự an toàn của hoạt động thể thao này trên tàu du lịch hoạt động trên biển.
Xem chi tiết

Video

Cậu bé 16 tuổi tử vong sau khi bị trụ bóng rổ đè trúng người

Cậu bé là một cầu thủ bóng rổ xuất sắc và đã được chọn vào đội tuyển quốc gia. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án sau khi xem xét đoạn phim giám sát.

Trong một vụ tai nạn thương tâm, một cầu thủ bóng rổ 16 tuổi cấp quốc gia đã tử vong khi đang tập luyện tại một sân chơi ở Rohtak, Haryana. Nam thanh niên này đang tập luyện bằng cách treo mình trên một cột bóng rổ thì bị nó rơi trúng người. Vụ việc xảy ra tại làng Lakhan Majra hôm 25/11 đã được camera ghi lại.

Video: TV9 English
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới