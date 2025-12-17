Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Công ty Thắng Lợi trúng gói thiết bị gần ba tỷ đồng tại Quatest 3

Video

Công ty Thắng Lợi trúng gói thiết bị gần ba tỷ đồng tại Quatest 3

Quatest 3 phê duyệt gói “HH – Thiết bị thử xung” phục vụ phòng thử nghiệm, dự toán hơn 3,09 tỷ đồng, chỉ có Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi nộp hồ sơ.

#Thắng Lợi #Quatest 3 #thiết bị thử xung #gói thầu #cơ khí

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT