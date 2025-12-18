Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Gói thầu số 01 tại Thủy điện An Khê: Nhà thầu giá thấp nhưng không được chọn

Video

Gói thầu số 01 tại Thủy điện An Khê: Nhà thầu giá thấp nhưng không được chọn

Công ty Hải Âu được phê duyệt trúng thầu với mức giá cao hơn, trong khi nhà thầu Hưng Thịnh với giá thấp hơn 3 tỷ đồng nhưng không trúng thầu.

#Thủy điện An Khê #Gói thầu số 01 #Hải Âu #Hưng Thịnh #trúng thầu #đấu thầu

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT