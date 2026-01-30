Cụ bà 76 tuổi sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc 'bổ não' tại nhà

Cụ bà 76 tuổi suýt tử vong sau tiêm thuốc "bổ não" không rõ nguồn gốc tại nhà, phản ứng phản vệ cấp tính được cấp cứu kịp thời nhờ xử trí nhanh.

Theo VTV, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một cụ bà 76 tuổi nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, tụt huyết áp, run tay chân và rét run.

Theo người nhà, trước đó khoảng một giờ, bệnh nhân được tiêm một loại thuốc được giới thiệu là "bổ não" tại nhà. Thuốc không rõ thành phần, không có chỉ định của bác sĩ và không được theo dõi y tế. Ngay sau tiêm, người bệnh xuất hiện rét run từng cơn, mệt lả, dấu hiệu của phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm.

Bệnh nhân cấp cứu vì phản ứng dị ứng thuốc/Ảnh VTV

Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán sốc phản vệ và tiến hành cấp cứu theo phác đồ. Nhờ xử trí kịp thời, người bệnh qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi sát.

Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Theo bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, việc tự ý tiêm "bổ não" chứa nhiều rủi ro. Có những loại thuốc chưa được cấp phép lưu hành, chưa được kiểm chứng, chưa có nghiên cứu về an toàn. Một số trang mạng đã nói quá mức về tác dụng của thuốc đối với các bệnh về não.

Khi sử dụng những sản phẩm thuốc không chính thống và không theo chỉ định của bác sĩ sẽ khiến người dân gặp rủi ro, bởi không ai biết thuốc đó tác dụng thế nào, liều lượng, cách dùng ra sao. Ngoài ra, việc tiêm cũng có thể xảy ra tai biến như nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, sốc phản vệ, do đó không thể tùy tiện tiêm tại nhà hay tự tiêm...

Đặc biệt vấn đề tương tác thuốc, nếu người bệnh đang suy thận, xuất huyết não tuyệt đối không được tiêm thuốc bổ não. Đa phần người tiêm hiện nay là các cụ già, có nhiều bệnh lý nền thì việc tiêm thuốc "bổ não" càng có nhiều nguy cơ.

Theo chuyên gia, bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc được quảng cáo là "bổ", đều có nguy cơ gây tác dụng phụ nghiêm trọng, đặc biệt khi dùng đường tiêm. Sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh trong vài phút với biểu hiện khó thở, tím tái, tụt huyết áp, rối loạn ý thức và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc tiêm, thuốc truyền khi chưa có chỉ định của bác sĩ; không tin theo quảng cáo hoặc truyền miệng về các loại "thuốc bổ". Khi có vấn đề sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị đúng cách. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau dùng thuốc, phải đến bệnh viện ngay.