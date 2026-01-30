Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Cụ bà 76 tuổi sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc 'bổ não' tại nhà

Cụ bà 76 tuổi suýt tử vong sau tiêm thuốc "bổ não" không rõ nguồn gốc tại nhà, phản ứng phản vệ cấp tính được cấp cứu kịp thời nhờ xử trí nhanh.

Bình Nguyên

Theo VTV, Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập (Phú Thọ) vừa tiếp nhận một cụ bà 76 tuổi nhập viện trong tình trạng tức ngực, khó thở, tụt huyết áp, run tay chân và rét run.

Theo người nhà, trước đó khoảng một giờ, bệnh nhân được tiêm một loại thuốc được giới thiệu là "bổ não" tại nhà. Thuốc không rõ thành phần, không có chỉ định của bác sĩ và không được theo dõi y tế. Ngay sau tiêm, người bệnh xuất hiện rét run từng cơn, mệt lả, dấu hiệu của phản ứng dị ứng cấp tính nguy hiểm.

Bệnh nhân cấp cứu vì phản ứng dị ứng thuốc/Ảnh VTV

Các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán sốc phản vệ và tiến hành cấp cứu theo phác đồ. Nhờ xử trí kịp thời, người bệnh qua cơn nguy kịch và tiếp tục được theo dõi sát.

Ảnh minh họa/Nguồn VOV

Theo bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh, việc tự ý tiêm "bổ não" chứa nhiều rủi ro. Có những loại thuốc chưa được cấp phép lưu hành, chưa được kiểm chứng, chưa có nghiên cứu về an toàn. Một số trang mạng đã nói quá mức về tác dụng của thuốc đối với các bệnh về não.

Khi sử dụng những sản phẩm thuốc không chính thống và không theo chỉ định của bác sĩ sẽ khiến người dân gặp rủi ro, bởi không ai biết thuốc đó tác dụng thế nào, liều lượng, cách dùng ra sao. Ngoài ra, việc tiêm cũng có thể xảy ra tai biến như nhiễm trùng, nhiễm khuẩn, sốc phản vệ, do đó không thể tùy tiện tiêm tại nhà hay tự tiêm...

Đặc biệt vấn đề tương tác thuốc, nếu người bệnh đang suy thận, xuất huyết não tuyệt đối không được tiêm thuốc bổ não. Đa phần người tiêm hiện nay là các cụ già, có nhiều bệnh lý nền thì việc tiêm thuốc "bổ não" càng có nhiều nguy cơ.

Theo chuyên gia, bất kỳ loại thuốc nào, kể cả thuốc được quảng cáo là "bổ", đều có nguy cơ gây tác dụng phụ nghiêm trọng, đặc biệt khi dùng đường tiêm. Sốc phản vệ có thể diễn biến rất nhanh trong vài phút với biểu hiện khó thở, tím tái, tụt huyết áp, rối loạn ý thức và có thể tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc tiêm, thuốc truyền khi chưa có chỉ định của bác sĩ; không tin theo quảng cáo hoặc truyền miệng về các loại "thuốc bổ". Khi có vấn đề sức khỏe, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn và điều trị đúng cách. Nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường sau dùng thuốc, phải đến bệnh viện ngay.

Trước đó, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cũng đã tiếp nhận hai phụ nữ là mẹ con ở xã Quỳnh Lưu trong tình trạng đau đầu, chóng mặt, sốt cao, rét run, tụt huyết áp sau khi tự ý cùng tiêm, truyền một loại thuốc được gọi là "bổ não".

#phản vệ #bổ não #tự ý dùng thuốc #sốc phản vệ #an toàn y tế #dị ứng thuốc

Bài liên quan

Sống Khỏe

Một bệnh nhân cao tuổi ở Sơn La suy gan cấp nguy kịch do ngộ độc Paracetamol

Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La vừa cấp cứu thành công cho nam bệnh nhân bị ngộ độc Paracetamol 500mg do tự ý sử dụng thuốc uống quá liều.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, bệnh nhân G.L.B.L (86 tuổi) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở nhiều và phù hai chân.

Theo chia sẻ của gia đình, bệnh nhân có tiền sử bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tăng huyết áp. Khoảng một tuần trước khi vào viện, bệnh nhân bị sốt, ho, khó thở, được gia đình đưa vào Trạm y tế khám và kê thuốc uống. Tuy nhiên, ở nhà bệnh nhân đã tự ý mua thêm thuốc Paracetamol 500mg, uống 12 viên/ngày trong 7 ngày mà không có chỉ định của bác sĩ (tổng liều 42g Paracetamol – 1050mg/kg, gấp 7 lần liều ngộ độc).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Cứu sống người đàn ông 59 tuổi thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau

Bệnh nhân 59 tuổi ở Quảng Ninh bị thủng dạ dày sau tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài, đã được phẫu thuật cấp cứu thành công và ổn định sức khỏe.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và phẫu thuật cứu sống cho một bệnh nhân nam 59 tuổi ở phường Đông Triều bị thủng dạ dày do lạm dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Trẻ 14 tuổi ngộ độc paracetamol, cảnh báo nguy hiểm khi tự ý dùng thuốc

Một nữ sinh 14 tuổi nhập viện sau uống quá liều paracetamol, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thuốc đúng cách để tránh nguy hiểm.

Theo báo Dân Việt, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ) cho biết, vừa qua, Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc của Trung tâm vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ 14 tuổi nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, nôn nhiều, đau tức hạ sườn phải sau khi uống quá liều thuốc giảm đau paracetamol.

Theo lời người nhà kể, bệnh nhân bị đau đầu nên tự uống 3 viên paracetamol 500mg, vì đau đầu không thuyên giảm nên tiếp tục uống thêm 5 viên paracetamol 500mg nữa.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới