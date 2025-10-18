Người đàn ông 59 tuổi nhiễm vi khuẩn Vibrio vulnificus gây hoại tử da nhanh

Vi khuẩn Vibrio vulnificus hay còn gọi là "vi khuẩn ăn thịt người" gây hoại tử da, nhiễm trùng nặng qua vết thương hở hoặc ăn hải sản sống...

Bệnh nhân nguy kịch do nhiễm vi khuẩn sống trong nước biển

Mới đây, một người đàn ông 59 tuổi vào cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng tổn thương phỏng nước, hoại tử da vùng cẳng chân trái lan nhanh lên đùi và bẹn, kèm suy gan, suy thận.

Sáng sớm đi tắm biển, bệnh nhân bị một sinh vật đốt vào đùi phải. Ban đầu, vết thương rất nhỏ, không nhìn rõ, không gây đau đớn hay sưng tấy, khiến bệnh nhân có phần chủ quan.

Tuy nhiên, chỉ khoảng 15 giờ sau, vùng đùi phải của bệnh nhân bắt đầu sưng nề, tấy đỏ và đau dữ dội. Nhận thấy sự bất thường, người bệnh nhanh chóng tới cơ sở y tế địa phương và được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Vùng đùi phải sưng to, căng tức, xuất hiện nhiều nốt phỏng nước chứa dịch màu nâu đen (phỏng nước xuất huyết). Đây là dấu hiệu điển hình của tổn thương mô sâu và hoại tử. Bệnh nhân lại có bệnh nền sẵn như Gút và tăng huyết áp và cơ địa giảm miễn dịch nên tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân tiến triển càng nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ, vết thương tiếp tục diễn tiến nhanh. Vi khuẩn tấn công và phá hủy các lớp mô dưới da với tốc độ chóng mặt, trở thành viêm mô bào hoại tử tiến triển nhanh, đồng thời xâm nhập vào máu gây sốc nhiễm khuẩn.

Bệnh diễn tiến cấp tính chỉ trong 1-2 ngày. Kết quả cấy máu và dịch tổn thương dương tính với Vibrio vulnificus - loại vi khuẩn gram âm sống trong môi trường nước mặn và nước lợ, đặc biệt phổ biến ở các vùng ven biển hoặc cửa sông.

Nhờ điều trị tích cực, người đàn ông đã qua cơn nguy kịch, hiện được chuyển sang Viện Bỏng quốc gia để phục hồi tổn thương da.

Tổn thương lan nhanh chóng từ một vết đốt nhỏ/ Ảnh moh.gov.vn

Cảnh báo cần phòng tránh tiếp xúc và ăn hải sản sống

Theo các bác sĩ Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, vi khuẩn Vibrio vulnificus sống ở môi trường nước mặn và nước lợ. Vi khuẩn này có thể xâm nhập qua vết thương hở tiếp xúc nước biển hoặc khi ăn hải sản sống, chưa nấu chín kỹ như hàu, tôm, cua. Người có bệnh nền như xơ gan, tiểu đường, suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc và diễn tiến nặng nhanh hơn.

Vi khuẩn Vibrio vulnificus tuy hiếm gặp nhưng có tốc độ tiến triển nhanh và tỷ lệ tử vong cao nếu chậm trễ. Phát hiện sớm - điều trị đúng là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh. Do đó, khi xuất hiện dấu hiệu sưng đau, hoại tử nhanh hoặc sốt cao sau khi tắm biển, cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.