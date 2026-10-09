Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Cháy cửa hàng xe máy, hàng chục chiếc xe bị thiêu rụi tại Hà Nội

Tối 8/10, một vụ hoả hoạn xảy ra tại cửa hàng bán xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Lửa bốc lên dữ dội thiêu rụi hàng chục xe máy bên trong.

Theo người dân, vào khoảng hơn 22h cùng ngày, họ phát hiện có cháy tại cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội).

5 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.
5 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường.

Do bên trong chứa nhiều xe máy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm bên trong.

Phát hiện có cháy, nhiều người ở trong nhà nhanh chóng chạy ra ngoài thoát thân.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC và CNCH điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Khu vực phía trước đường Nguyễn Khánh Toàn được phong toả, cấm phương tiện di chuyển phục vụ công tác chữa cháy.

Đến hơn 23h đám cháy được dập tắt. Bên trong hàng chục xe máy bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà/ Báo Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/ha-noi-chay-cua-hang-xe-may-hang-chuc-chiec-xe-bi-thieu-rui-post1883549.tpo?fbclid=Iwb21leAU1JoVjbGNrBTUmfGV4dG4DYWVtAjExAHBkb2YFc3J0YwZhcHBfaWQMMzUwNjg1NTMxNzI4AAEeWFPhVH5OPpXzFytPxPbr-Khfn5XxRrflxnhGst0EPclbpLOaKtpIiA8fVgY_aem_6OTIRKgEl-bqq5_9dH_Hdg
#Cháy cửa hàng xe máy #Hà Nội #Chữa cháy #Tai nạn hỏa hoạn #Phòng cháy chữa cháy #Thiệt hại xe máy

Bài liên quan

Xã hội

Cửa hàng xe máy cháy dữ dội, lan sang 2 nhà dân ở TP HCM

Cửa hàng xe máy Đ.B.K rộng 300 m² trên đường Nguyễn Thị Tú bốc cháy dữ dội, kèm nhiều tiếng nổ lớn.

Khoảng 4h sáng nay 7/10, người dân sống trên đường Nguyễn Thị Tú (phường Bình Tân, TP HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng kinh doanh xe máy điện Đ.B.K , cách cầu vượt Gò Mây khoảng 1 km. Một số người lập tức dùng bình chữa cháy tiếp cận hiện trường nhưng ngọn lửa phát triển quá nhanh.

kto-tl_anh.jpg
Hiện trường vụ cháy cửa hàng xe máy Đ.B.K
Xem chi tiết

Xã hội

Cháy lớn gần UBND phường Thanh Liệt, nhiều xe cứu hỏa khẩn trương dập lửa

Khoảng 18h10 ngày 25/7,  một vụ cháy lớn bùng phát gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt (Hà Nội). Lực lượng chức năng huy động nhiều xe cứu hỏa đến dập lửa.

kto-tr_1784981784345-711746148292955310-1265419033367444417-514bbdff596a9a89cbaa5fb404f9f240.jpg
﻿Cột khói bốc cao tại hiện trường vụ cháy gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) vào chiều 25/7.

Cụ thể, khoảng 18h10 ngày 25/7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực gần trụ sở UBND phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Xem chi tiết

Xã hội

Xưởng gỗ cháy làm 3 người tử vong bị đình chỉ từ năm 2021

Cơ sở có vi phạm về phòng cháy chữa cháy, đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021 và đã bị xử phạt VPHC về lỗi không chấp hành quyết định đình chỉ.

Chiều 19/8, Công an TP Hà Nội thông tin liên quan đến vụ cháy xưởng gỗ tại Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (địa chỉ: Điểm Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Theo cơ quan Công an, trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát hiện 3 thi thể trong khu vực nhà xưởng; 3 người bị thương là B.V.Đ (SN 1986), K.T.A (SN 2008), V.N.T (SN 1987); trong đó K.T.A bị thương nhẹ, sức khỏe ổn định và đã về nhà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới