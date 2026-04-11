Cháy cơ sở kinh doanh trong ngõ nhỏ phố Bùi Xương Trạch

Vụ cháy tại ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, Hà Nội, thiêu rụi nhiều tài sản, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h40 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4, cao 1 tầng, diện tích khoảng 30m², được sử dụng làm nơi kinh doanh hàng hóa. Ngay khi phát hiện sự việc, người dân khu vực đã hô hoán, đồng thời triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 13, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, CATP Hà Nội phối hợp cùng CAP Khương Đình đã điều động 1 xe chỉ huy, 3 xe máy và 2 xe chữa cháy tới hiện trường; Trung tâm chỉ huy 114 chi viện thêm 1 xe chữa cháy của Phân đội Trung Văn. Các lực lượng nhanh chóng tiếp cận, triển khai đội hình dập lửa và tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Hiện trường vụ cháy

Thời điểm xảy ra cháy, cột khói đen kèm lửa bốc cao ngùn ngụt trong không gian ngõ nhỏ, đông dân cư khiến nhiều người hoảng hốt. Việc tiếp cận hiện trường gặp không ít khó khăn do đặc thù ngõ hẹp, tuy nhiên đám cháy đã được khống chế kịp thời, không để lan rộng sang các khu vực lân cận.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản đã bị lửa thiêu rụi, gồm 6 xe máy cũ loại Wave Alpha, 1 ô tô tải nhỏ hiệu Suzuki đã qua sử dụng, 1 tủ bảo ôn chứa thực phẩm đông lạnh cùng nhiều đồ dùng khác. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Được biết, công trình xảy ra cháy có kết cấu khung sắt mái tôn, xây dựng trên khu đất khoảng 100m² thuộc diện giải tỏa của dự án đường Vành đai 2.5. Diện tích cháy khoảng 30m²..

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo C.H/ An Ninh Thủ Đô
Hà Nội: Kho đông lạnh bốc cháy dữ dội, 6 xe máy và 1 ô tô bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 11/4 tại kho đông lạnh ở ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch (Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều tài sản, trong đó có 6 xe máy và 1 ô tô tải.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày 11/4 tại một kho đông lạnh nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, thủ đô Hà Nội. Đám cháy đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản, thiêu rụi nhiều vật dụng có giá trị.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo về vụ cháy tại địa chỉ số 95, ngõ 1 Bùi Xương Trạch. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 13 đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe máy cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường. Bên cạnh đó, Trung tâm 114 cũng chi viện thêm 1 xe chữa cháy từ Phân đội Trung Văn để hỗ trợ công tác dập lửa.

