Hà Nội: Kho đông lạnh bốc cháy dữ dội, 6 xe máy và 1 ô tô bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra sáng 11/4 tại kho đông lạnh ở ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch (Hà Nội) đã thiêu rụi nhiều tài sản, trong đó có 6 xe máy và 1 ô tô tải.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng ngày 11/4 tại một kho đông lạnh nằm trong ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, thủ đô Hà Nội. Đám cháy đã gây thiệt hại đáng kể về tài sản, thiêu rụi nhiều vật dụng có giá trị.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 40 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận tin báo về vụ cháy tại địa chỉ số 95, ngõ 1 Bùi Xương Trạch. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực 13 đã huy động 1 xe chỉ huy, 1 xe máy cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng tới hiện trường. Bên cạnh đó, Trung tâm 114 cũng chi viện thêm 1 xe chữa cháy từ Phân đội Trung Văn để hỗ trợ công tác dập lửa.

Công trình xảy ra cháy là một nhà kho 1 tầng, được xây dựng bằng khung sắt mái tôn trên diện tích khoảng 100m2. Khu đất này thuộc diện giải tỏa cho dự án đường vành đai 2,5. Nhờ sự nỗ lực phối hợp giữa lực lượng chức năng và sự trợ giúp của người dân trong công tác chữa cháy ban đầu, đám cháy đã nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn không cho lan rộng ra các khu vực xung quanh.

Vụ cháy may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo ghi nhận ban đầu từ lực lượng chức năng, đã có 6 xe máy, 1 ô tô tải, 1 tủ bảo ôn chứa thực phẩm đông lạnh và nhiều đồ dùng khác bị hư hỏng nặng do hỏa hoạn.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy vẫn đang trong quá trình được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.