Số hóa

ChatGPT lên phiên bản 5.1 trò chuyện biểu cảm và thông minh, nhiều tùy chỉnh

Với GPT-5.1, người dùng có thể chuyển đổi giữa các chế độ Mặc định, Chuyên nghiệp, Thân thiện, Thẳng thắn, Kỳ quặc, Hiệu quả, Mọt sách và Hoài nghi.

Tuệ Minh

OpenAI phát hành GPT-5.1, bản cập nhật cho phiên bản flagship được phát hành hồi tháng 8. OpenAI gọi đây là "bản nâng cấp" cho GPT-5, "giúp ChatGPT thông minh hơn và dễ trò chuyện hơn".

Các mô hình mới bao gồm GPT-5.1 Instant và GPT-5.1 Thinking. Mô hình đầu tiên, theo Open AI là "thân thiện hơn, thông minh hơn và làm theo hướng dẫn của bạn tốt hơn". Mô hình thứ hai được công ty mô tả là "giờ đây dễ hiểu hơn và nhanh hơn đối với các tác vụ đơn giản, và bền bỉ hơn đối với các tác vụ phức tạp".

Flagship model ChatGPT 5.1 ra mắt thay thế cho phiên bản 5.0 gây thất vọng.

Trong hầu hết các trường hợp, các truy vấn sẽ được tự động khớp với các mô hình có khả năng trả lời chúng tốt nhất. Hai mô hình mới sẽ bắt đầu được triển khai cho người dùng ChatGPT trong tuần này, và các mô hình GPT-5 cũ sẽ có sẵn trong ba tháng trong menu thả xuống các mô hình cũ của ChatGPT trước khi chúng biến mất.

Trong bản cập nhật, OpenAI cũng cho biết họ sẽ mở rộng các cài đặt sẵn về tính cách cho giọng điệu trò chuyện của các mô hình. Danh sách đầy đủ các tùy chọn hiện bao gồm Mặc định, Chuyên nghiệp, Thân thiện, Thẳng thắn, Kỳ quặc, Hiệu quả, Mọt sách và Hoài nghi, theo bài đăng trên blog của công ty.

OpenAI cũng cho biết trong một thông cáo báo chí rằng họ cũng sẽ ra mắt "thử nghiệm những cách mới để tinh chỉnh phong cách của ChatGPT trực tiếp từ cài đặt", và một số người dùng sẽ có thể bắt đầu truy cập vào thử nghiệm này trong tuần này.

Fidji Simo, Giám đốc điều hành bộ phận Ứng dụng của công ty, đã viết trong bài đăng trên Substack vào thứ Tư rằng: "Với hơn 800 triệu người sử dụng ChatGPT, chúng tôi đã vượt qua thời điểm cần có một giải pháp phù hợp với tất cả" .

Một loạt các chế độ tùy chọn trong phiên bản ChatGPT 5.1 vừa ra mắt.

Mặc dù CEO của OpenAI, Sam Altman, đã thổi phồng việc công bố GPT-5 vào tháng 8, nhưng bản phát hành này đã không đáp ứng được kỳ vọng.

Nhiều người dùng ChatGPT tỏ ra không mấy ấn tượng, đặc biệt là với những cải tiến đáng kể, và bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của OpenAI khi chọn GPT-4o làm mô hình mặc định cho ChatGPT. Áp lực đè nặng đến mức OpenAI quyết định đưa GPT-4o trở lại làm tùy chọn, chỉ một ngày sau khi GPT-5 ra mắt.

Microsoft, đối tác AI chiến lược của OpenAI, cũng đang ngày càng quan tâm đến các mô hình đối thủ từ Anthropic sau khi GPT-5 không thể nâng cao tiêu chuẩn.

Các mô hình của Anthropic hiện đang hỗ trợ Copilot Researcher, GitHub Copilot , Copilot Studio và một Office Agent mới có khả năng tạo tài liệu Word và PowerPoint từ giao diện trò chuyện Copilot của Microsoft.

Thông báo về GPT-5.1 được đưa ra chỉ vài tuần sau khi OpenAI ra mắt trình duyệt web hỗ trợ AI, ChatGPT Atlas . Trình duyệt này có "chế độ tác nhân" hiện chỉ khả dụng cho người dùng ChatGPT Plus và Pro, và hoạt động khá giống với công cụ Operator của công ty để thực hiện các hành động trên trình duyệt thay mặt người dùng.

Lời cảnh báo đáng sợ của Elon Musk về ChatGPT.
The Verge
Link bài gốc
https://www.theverge.com/news/802653/openai-gpt-5-1-upgrade-personality-presets
