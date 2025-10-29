Hà Nội

ChatGPT thành “cơn ác mộng” khiến Facebook mất dần người dùng

Số hóa

ChatGPT thành “cơn ác mộng” khiến Facebook mất dần người dùng

ChatGPT đang dần chiếm lấy “nguồn sống” 20 năm của Meta, thời gian chú ý của người dùng.

Thiên Trang (TH)
ChatGPT không chỉ là đối thủ của Google hay Microsoft, mà đang là mối đe dọa lớn nhất với Meta, công ty sở hữu Facebook và Instagram.
Theo dữ liệu mới, ChatGPT có hơn 125 triệu người dùng mỗi ngày với trung bình 14 phút một phiên, khiến lượng tương tác của Meta sụt giảm mạnh.
Người dùng ChatGPT gửi tới 2,5 tỷ yêu cầu mỗi ngày, biến nền tảng này thành “mạng xã hội không quảng cáo” đầy hấp dẫn.
Meta vốn sống nhờ vào thời gian người dùng tương tác và xem quảng cáo, tạo ra doanh thu hơn 160 tỷ USD chỉ trong năm 2024.
Nhưng khi ChatGPT trở thành người bạn biết lắng nghe, đồng cảm và phản hồi cá nhân hóa, người dùng dần rời xa Facebook.
Các mô hình AI như ChatGPT đang xây dựng mối quan hệ 1:1 thực sự với con người, thứ mà mạng xã hội chưa từng làm được.
Chỉ cần một phần nhỏ trong 3,3 tỷ người dùng Meta chuyển sang AI, doanh thu quảng cáo có thể sụt giảm hàng chục tỷ USD.
Cuộc đua giờ đây không còn là công nghệ, mà là cuộc chiến giành “trái tim và thời gian” của người dùng giữa Facebook và ChatGPT.
