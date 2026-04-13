Chân dung tân Bí thư tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Thái

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Chiều 13/4, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định.

Ông Lê Đức Thái thay ông Nguyễn Doãn Anh vừa được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Ông Lê Đức Thái sinh ngày 30/4/1967.

Ngày vào Đảng: 13/11/1986

Quê quán: Phường Hiệp Hòa, tỉnh Quảng Ninh

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV

- Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (từ 4/2026)

- Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa (từ 4/2026)

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quân sự

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

9/1984 - 7/1987: Học viên, Trường Sĩ quan Biên phòng, Đảng viên (11/1986).

8/1987 – 9/1989: Trung úy (7/1987); Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng 19, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng..

10/1989 – 12/1989: Trung úy, Thượng úy (8/1989); Phó Đồn trưởng Quân sự, Đồn Biên phòng 17, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

1/1990 – 7/1992: Thượng úy; Phó Đồn trưởng Quân sự, Đồn Biên phòng 5, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

8/1992 – 6/1993: Phó Bí thư chi bộ, Đại úy (9/1992); Phó Đồn trưởng Quân sự, Quyền Đồn trưởng Đồn Biên phòng 11, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

7/1993 – 3/1995: Chi ủy viên, Đại úy, Phó Đồn trưởng Quân sự, Đồn Biên phòng 19, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

4/1995 – 2/1996: Đại úy, Học viên Trường Đại học Biên phòng.

3/1996 – 2/1998: Chi ủy viên, Đại úy, Thiếu tá (9/1996); Phó Đồn trưởng Quân sự, Đồn Biên phòng 19, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

3/1998 – 8/2000: Phó Bí thư chi bộ, Thiếu tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 19, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

9/2000 – 7/2002: Thiếu tá, Trung tá (10/2000), Học viên Trường Đại học Biên phòng.

8/2002 – 12/2002: Trung tá, Trợ lý tác chiến, phòng Tham mưu, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

1/2003 – 5/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Trung tá, Thượng tá (8/2004); Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Móng Cái, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

6/2007 – 3/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá, Phó Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

4/2010 – 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Thượng tá, Đại tá (8/2011), Tham mưu trưởng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

10/2011 – 5/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng.

6/2014 – 6/2017: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Biên phòng tỉnh, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Bộ đội Biên phòng. Học viên bồi dưỡng Dự nguồn cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (10/2014 - 2/2015); học viên Học viện Quốc phòng (9/2015 - 1/2016); học viên Đào tạo Lý luận chính trị cao cấp cho cán bộ cấp Chiến dịch - Chiến lược tại Học viện Chính trị (9/2016 - 1/2017).

7/2017 – 7/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng (7/2017); Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; học viên Học viện Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh tại Học viện Quốc phòng (3-4/2018).

8/2019 – 6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng; học viên Học viện Bồi dưỡng kiến thức mới cán bộ Quy hoạch cấp Chiến lược tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (11/2019 - 3/2020).

7/2020 – 8/2020: Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Phụ trách Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

9/2020 – 12/2020: Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

1/2021 – 10/2025: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng, Trung tướng (8/2021), Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

11/2025 - 1/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

1/2026 - 4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại biểu Quốc hội khóa XVI (từ 3/2026).

4/2026: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.