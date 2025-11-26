Chăm sóc tai mũi họng đúng cách, giữ đường thở cho trẻ luôn khỏe mạnh

Cách vệ sinh tai mũi họng cho trẻ đúng cách trong mùa đông
Tai mũi họng là cơ quan nhạy cảm, dễ chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của thời tiết, đặc biệt vào mùa đông. Đây cũng là thời điểm trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn và gặp nhiều biến chứng. Vì vậy, bố mẹ cần chủ động “làm sạch” tai mũi họng cho bé đúng cách để con yêu có hệ hô hấp khỏe mạnh ngay cả khi thời tiết giá lạnh.
Mùa đông với thời tiết không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa rét tạo điều kiện lý tưởng các bệnh hô hấp “lên ngôi”. Khi thời tiết trở lạnh, tỷ lệ trẻ em thăm khám tại chuyên khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tăng lên nhanh chóng. Trong đó, chủ yếu là trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.
Các bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng - Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cảnh báo, bệnh tai mũi họng nếu không điều trị dứt điểm dễ trở nên mạn tính và gây nhiều bệnh nguy hiểm khác. Đối với trẻ nhỏ, nhất là trẻ chưa biết nói, bố mẹ cần đặc biệt lưu ý, nếu có dấu hiệu bất thường khác, cần đưa trẻ đi khám nhằm phát hiện chính xác bệnh, điều trị kịp thời.
Tai mũi họng là cơ quan rất dễ tổn thương, do đó việc vệ sinh đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận cao. Để vệ sinh tai mũi họng đúng cách, mẹ hãy thực hiện ngay bước dưới đây:
Vệ sinh tai
Lỗ tai ở trẻ em còn khá nhỏ nên bố mẹ không cần ngoáy sâu vào bên trong khi làm vệ sinh. Ngoài ra ráy tai còn có tác dụng giúp bảo vệ tai khỏi bụi, côn trùng. Chính vì vậy bố mẹ chỉ cần làm sạch phần bên ngoài. Mẹ chỉ cần lấy khăn mỏng lau phía ngoài của tai (vành tai) cho trẻ.
Đối với trẻ trên 3 tuổi, mẹ có thể sử dụng tăm bông để làm sạch. Lưu ý, tăm bông phải đảm bảo vệ sinh, kích thước phù hợp (dành cho trẻ), sợi bông mịn, mềm tránh tổn thương vùng tai. Không được ngoáy tai sâu vào bên trong, dễ gây trầy xước, viêm ống tai, thủng màng nhĩ.
Vệ sinh mũi, họng
Để vệ sinh mũi cho trẻ sơ sinh bị ngạt mũi nhẹ, dịch mũi còn loãng thì có thể lau rửa mũi ngay bằng khăn mềm. Trong trường hợp dịch mũi đặc thì bố mẹ nhỏ 2-3 giọt nước muối sinh lý vào mỗi bên mũi, chờ 1–2 phút cho dịch loãng rồi lau sạch dịch chảy ra.. Nhiều mẹ sử dụng thêm máy hút mũi, tuy nhiên không nên lạm dụng vì cách này có thể tạo áp lực gây tổn thương niêm mạc mũi.
Đối với trẻ trên 2 tuổi, mẹ có thể vệ sinh mũi, họng bằng cách súc miệng nước muối hoặc xịt nước muối biển 2-3 lần/ngày.
Nếu trẻ nghẹt mũi kéo dài >7–10 ngày hoặc chảy mũi xanh, vàng, hôi liên tục thì bố mẹ nên đưa trẻ đi khám ngay.
Các phương pháp phòng chống bệnh tai mũi họng ở trẻ
Để giúp trẻ tránh xa bệnh tai mũi họng mùa đông, bố mẹ cần cho trẻ ăn đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, uống đủ nước và tránh cho trẻ tiếp xúc với các môi trường có nhiều bụi bặm, khói thuốc.
Đồng thời, đảm bảo giữ gìn vệ sinh cho trẻ bằng cách rửa chân tay trước khi ăn, vệ sinh tai mũi họng sạch sẽ, giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ và rèn luyện cho trẻ thói quen tự giác đánh răng, rửa mặt, súc miệng thường xuyên sẽ là phương pháp hữu hiệu ngăn ngừa vi khuẩn có thể tấn công trẻ.
Bên cạnh đó, đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín khi có triệu chứng để có thể phát hiện các bệnh về tai mũi họng và chữa trị kịp thời.